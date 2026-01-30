Dở khóc dở cười thuê giúp việc (bài 1): Người trộm cắp, kẻ ôm tiền “cao chạy xa bay” bỏ rơi người già

Dở khóc dở cười thuê giúp việc

Mấy ngày nay, vụ việc cụ bà Hoàng Thị N. (82 tuổi) – người bị nữ giúp việc bạo hành tại nhà riêng ở ngõ 190 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của dư luận.

Biết tin, bà Phúc (55 tuổi, ở xã Thanh Trì, Hà Nội) cùng người thân thêm phần cảnh giác, cân nhắc khi tìm giúp việc. Đặc biệt, kể từ sau vụ việc nữ giúp việc chăm sóc mẹ bà Phúc mới bị cho nghỉ cách đây 1 tháng với lý do tự ý ngắt camera, trộm tiền bị gia đình phát giác.

Hình ảnh nữ giúp việc bạo hành gây phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, bà Phúc cho biết, mẹ bà gần 80 tuổi, vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, vì con cháu công việc bận rộn, cháu nhỏ nên thuê giúp việc cơm nước, “bầu bạn” hằng ngày với bà.

“Trước gia đình tôi cũng thuê giúp việc qua các trung tâm môi giới. Nếu thuê qua đây thì rất dễ, chỉ cần gọi điện báo giá nếu mình đồng ý sẽ có người đến làm ngay. Chi phí môi giới gần 3 triệu đồng, tiền lương đóng cho trung tâm hàng tháng, có hợp đồng và được đổi trong vòng 30 ngày nếu không ưng ý. Tuy nhiên, việc bỏ ra số tiền môi giới như vậy là hơi cao, bên cạnh đó nhiều phiền phức cho cả hai bên. Có trung tâm môi giới mang con bỏ chợ, cho thuê xong không có trách nhiệm. Chính vì vậy nên không ít gia đình tìm người bên ngoài”, bà Phúc chia sẻ.

Hình ảnh điều dưỡng tại Viện dưỡng lão ở Hà Nội tận tình chăm sóc người cao tuổi. Ảnh: Gia Khiêm

Gia đình bà Phúc cũng đã tuyển nhiều lần giúp việc, có người làm thời gian có việc gia đình xin nghỉ, người thì chuyển sang trung tâm khác có chế độ đãi ngộ tốt hơn. Cách đây hơn 1 tháng gia đình bà Phúc từng cho một nữ giúp việc nghỉ vì phát hiện người này tự ý ngắt camera, trộm tiền của gia đình.

“Đây là giúp việc được một người quen giới thiệu chứ không phải xa lạ gì nên gia đình tôi phần nào yên tâm. Tuy nhiên, sau khi phát hiện việc người này trộm cắp tiền gia đình tôi cho nghỉ việc luôn. Hiện gia đình tôi đang dành thời gian chăm sóc bà. Qua Tết cũng phải tìm người phù hợp để chăm sóc cho bà. Sự việc cụ bà bị giúp việc bạo hành vừa xảy ra khiến tâm lý thuê người giúp việc mọi người cũng cảnh giác hơn nhiều”, bà Phúc chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, trên các hội nhóm thuê, tìm giúp việc rất đông đảo các thành viên. Nhiều trung tâm môi giới cũng liên tục đăng tải thông tin giúp việc cho người cần.

Liên hệ qua một trung tâm ở phường Hoàng Liệt, Hà Nội với mong muốn tìm được một giúp việc chăm sóc mẹ già, người môi giới cho biết, hiện trung tâm đang sẵn, với mức lương 8 triệu đồng/tháng, phí dịch vụ giới thiệu việc làm 2,5 triệu đồng, được đổi người trong 30 ngày.

“Anh có thể qua trực tiếp hoặc nói chuyện với cô giúp việc. Anh nên quyết luôn nếu chậm người khác thuê mất”, người môi giới cho hay.

Gia chủ ngậm ngùi khi giúp việc ôm tiền bỏ trốn, bỏ rơi người cao tuổi bơ vơ ở bệnh viện

Cũng như gia đình bà Phúc, chị Vũ Kim Khánh (31 tuổi, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội) từng gặp tình huống dở khóc dở cười khi người giúp việc bỏ rơi người nhà đang chăm sóc, điều trị tại bệnh viện, ôm tiền bỏ trốn.

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, chị Khánh chia sẻ, cách đây ít tháng, bà nội của chị là Nguyễn Thị N. (83 tuổi) bị tai biến và được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở 2. Do nhà neo người, con cháu bận nên đã quyết định thuê giúp việc chăm sóc cho bà N. những ngày ở viện điều trị.

Chị Khánh đăng cảnh báo mọi người về việc giúp việc lừa tiền của gia đình lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Qua một người em làm điều dưỡng quen biết chồng chị Khánh trước đó, chị Khánh được giới thiệu cho một người phụ nữ tên U. Người này nói nhà ở Đông Anh, Hà Nội, quê tỉnh Cao Bằng. Hai bên thống nhất chi phí thuê 600.000 đồng/ngày, bao ăn.

Những người trước đó, gia đình chị đều cẩn thận chụp lại căn cước công dân cũng như giấy tờ tuỳ thân. Tuy nhiên, chính từ việc qua người quen giới thiệu, gia đình chị Khánh tin tưởng mà quên đi việc làm cần thiết này.

Công việc của giúp việc đó là hằng ngày chăm sóc cụ bà như vệ sinh cá nhân, ăn uống, sinh hoạt, tắm giặt... Trong tháng đầu tiên, nữ giúp việc luôn chỉn chu, nhiệt tình trong công việc, tiền nong rõ ràng, ghi từng khoản thu, chi tiền thuốc thang, sinh hoạt đã chiếm được thiện cảm của gia đình chị Khánh. Mọi người không mảy may nghi ngờ, tin tưởng giao bà cho nữ giúp việc chăm sóc để lo công việc, cuối ngày vào viện thăm bà.

Một trong những khoản tiền chị Khánh chuyển cho giúp việc. Sau khi chuyển xong khoản tiền hơn 31 triệu đồng nữ giúp việc biến mất. Ảnh: NVCC

“Tuy nhiên, đến tháng thứ 2, cô ấy than em trai bị tai nạn, xuất huyết não và xin gia đình tôi tạm ứng lương trước 20 triệu. Nghe cô kể cũng đồng cảm nên gia đình tôi đồng ý ngay. Lần khác cô ấy nói em trong nhà bị ung thư vú, liên tục hỏi ứng tiền nhưng gia đình tôi không đồng ý”, chị Khánh kể.

Bước sang tháng thứ 3, bà nội chị Khánh tiến triển tốt hơn nên được chuyển sang Bệnh viện Y học Cổ truyền. Khoảng thời gian này, vợ chồng chị Khánh đi công tác nước ngoài nên mọi việc chăm sóc bà nội đều phải nhờ giúp việc. Hằng ngày chị vẫn dành thời gian gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bà. Chị gửi tiền cho giúp việc lo thanh toán viện phí.

Gia đình chị Khánh cũng đang liên hệ với bệnh viện để xác minh một vài đơn thuốc ngoài bảo hiểm giúp việc gửi cho gia đình thanh toán xem đúng hay không. Ảnh: NVCC

“Tôi chuyển cho cô U. số tiền hơn 31 triệu đồng tiền tạm ứng và thanh toán ra viện thì cô biến mất. Đợt đó gia đình đi vắng, lúc vào viện không thấy gọi cô báo vừa ra ngoài một tí. Hai ba lần sau người nhà vào không thấy cũng cứ nghĩ đến đúng khoảng thời gian giúp việc ra ngoài có việc. Tuy nhiên, sau gia đình tôi mới ngỡ ngàng khi một người ở cùng phòng gọi thông báo: “Nữ giúp việc biến mất 9 ngày nay, chị ấy gửi bà nhà em cho chị ngó hộ và không quay lại”. Trong khi đó, cô U. hằng ngày vẫn gọi điện vẫn cập nhật tình hình sức khoẻ của bà tôi”, chị Khánh nói.

Điều khiến gia đình chị Khánh vô cùng bức xúc đó là việc gia đình đối xử rất tốt, trả đầy đủ tiền lương, thậm chí cho tạm ứng, chuyển nhiều khoản tiền khác nhưng nữ giúp việc đã cầm tiền rồi cao chạy xa bay.

“Thậm chí, bệnh viện liên hệ bảo sao không đóng viện phí thì gia đình tôi mới ngỡ ngàng mình bị lừa. Có một vài đơn thuốc ngoài bảo hiểm cô ấy gửi cho gia đình tôi thanh toán tôi đang chờ phía bệnh viện xác nhận xem đúng hay không. Sau biết bị lừa gia đình liên hệ lại quen của chồng giới thiệu, người này cũng không phải thân quen gì mà được một người khác giới thiệu. Khi tiếp tục hỏi người kia thì họ cũng không nhớ gì. Gia đình tôi cũng đã trình báo công an sau sự việc vừa qua”, chị Khánh bức xúc.

Sau sự việc vừa qua, gia đình chị Khánh đã đón bà nội về nhà chăm sóc. Chị cho biết, trong thời gian tới nếu tuyển người sẽ không chủ quan như những gì đã xảy ra. Bên cạnh đó, chị cũng đã đăng tải lên các hội nhóm cho thuê, tìm giúp việc cảnh báo mọi người.