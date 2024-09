Nữ doanh nhân bỏ lại gia tài 300 tỷ đồng sau khi hút mỡ và cái kết đau đớn cuối đời

Tại Trung Quốc, 16 năm trước từng có một sự vụ chấn động liên quan đến ngành thẩm mỹ khiến một nữ tỷ phú ra đi mãi mãi sau 10 năm sống thực vật.

Nữ tỷ phú xấu số này là Trương Tân Hoa, doanh nhân người Trung Quốc sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Theo Sina, cô và chồng là những người thành đạt, sở hữu khối tài sản rơi vào khoảng 100 triệu NDT (hơn 300 tỷ đồng).

Năm 2008, nữ doanh nhân 45 tuổi trở về Trung Quốc và đã có một quyết định sai lầm nhất cuộc đời.

Cụ thể, cô Trương đã đến viện thẩm mỹ Minghuihong, chi trả mức phí hơn 120 nghìn tệ (400 triệu đồng) để hút mỡ và rơi vào hôn mê sau khi lên bàn mổ vào ngày 4/8/2008.

Đáng nói, nữ tỷ phú cao 1m70, nặng 61,6kg, cơ thể cân đối nhưng "Báo cáo phân tích thành phần cơ thể" của phòng khám này lại kết luận: Bệnh nhân có tỉ lệ mỡ ở eo/hông ở mức... béo phì nghiêm trọng.

Vì vậy, dưới sự tư vấn của các "chuyên gia" tại phòng khám, nữ doanh nhân đã đồng ý thực hiện các ca phẫu thuật hút mỡ eo và bụng, làm săn chắc toàn thân …

Vào lúc 7h tối ngày 4/8/2008, nữ doanh nhân đến trung tâm làm đẹp như đã hẹn. Cô bước vào phòng phẫu thuật một mình theo quy định "không có gia đình đi cùng" của phòng khám để bắt đầu các liệu pháp điều trị khác nhau.

Theo điều tra từ phía cảnh sát, Trương Tân Hoa vẫn bình thường sau ca phẫu thuật đầu tiên. Khi bước vào ca mổ thứ 2, sự cố mới bất ngờ xảy đến khiến cô hôn mê sâu.

Thời điểm đó, cơ quan y tế Trung Quốc phát hiện bác sĩ phẫu thuật Vương Lương Phát và bác sĩ gây mê Vu Kỳ Quang đã gây mê quá liều so với hướng dẫn lâm sàng cho bệnh nhân. Nguyên nhân này đã khiến nữ tỷ phú trở thành người khuyết tật cấp độ 1, sống đời sống thực vật suốt 1 thập kỷ sau đó.

Đặc biệt, các thông tin về thời điểm bệnh nhân bất tỉnh theo hồ sơ bệnh án của viện thẩm mỹ và bệnh viện cấp cứu không trùng khớp. Một năm sau, kết quả giám định xác nhận thời gian hôn mê từ phía viện thẩm mỹ cung cấp là sai sự thật.

Theo phán quyết năm 2009, 2 bác sĩ thực hiện phẫu thuật chỉ bị rút chứng chỉ hành nghề và phạt hành chính 3000 tệ (hơn 10 triệu đồng). Điều này khiến gia đình nạn nhân vô cùng bất mãn.

Anh Vương Hoán Khải – chồng của nạn nhân tin rằng bác sĩ Vương Lương Phát "phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự." Anh cũng cho các phóng viên biết rằng mặc dù chứng chỉ hành nghề bác sĩ của Vương Lương Phát đã bị thu hồi nhưng nó vẫn được quảng cáo tại các website làm đẹp lớn một cách công khai.

Năm 2014, chồng của nạn nhân đã đệ đơn kiện lên tòa án. Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh đã ủy thác cho cơ quan thẩm định bên thứ ba để tiến hành thẩm định sự việc.

Kết quả phù hợp với kết luận của Trung tâm Thẩm định chứng cứ vật chất Hoa Hạ: "Hậu quả thiệt hại của nữ doanh nhân Trương Tân Hoa và hành vi y tế của bác sĩ là quan hệ trực tiếp và bác sĩ chính phải chịu hoàn toàn trách nhiệm."

Luật sư cũ của Trương Tân Hoa nói với Red Star News rằng, vào năm 2015, dưới sự giám sát của viện kiểm sát, Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế Quận Triều Dương Bắc Kinh đã chuyển vụ việc cho cơ quan công an, "Cảnh sát đã đệ đơn một vụ án hình sự vào tháng 1/2016. Vào tháng 11/2016, bác sĩ phẫu thuật chính Vương Lương Phát đã bị tạm giữ hình sự nhưng khi cơ quan công an báo cáo với viện kiểm sát để bắt thì không được chấp thuận. Vì vậy, Vương Lương Phát được tại ngoại chờ xét xử "

Thời điểm đó, Viện Kiểm sát quận Triều Dương (Bắc Kinh) đã đưa ra tuyên bố về lý do từ chối việc bắt giữ, trong đó nêu rõ rằng "vụ án hiện thiếu một "Thẩm định kỹ thuật sơ suất y tế" đặc biệt do cơ quan an ninh công cộng ủy quyền và thiếu bằng chứng quan trọng".

Mãi đến tháng 9/2020, tức 12 năm từ ngày xảy ra sự việc, dưới sự nỗ lực tìm lại công lý của chồng cô Trương, bác sĩ phẫu thuật Vương Lương Phát cuối cùng đã bị bắt giữ vì tội sơ suất y tế. Đối với bác sĩ gây mê Vu Kỳ Quang, người này được cho là đã tự tử ngay sau vụ việc.

Đáng tiếc, nữ doanh nhân xấu số Trương Tân Hoa không thể chờ tới ngày bác sĩ Vương phải trả giá. Cô đã ra đi mãi mãi vào năm 2018, sau 10 năm chịu đựng đau đớn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]