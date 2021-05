Sau 1 năm bệnh tật được vợ chăm sóc tận tình, chồng "thưởng" sổ tiết kiệm tiền tỷ và kết quả tê tái

Thứ Hai, ngày 31/05/2021 12:23 PM (GMT+7)



Niềm tin là thứ rất quan trọng trong hôn nhân, đã chọn lựa sát cánh bên nhau thì phải tin tưởng đối phương, đừng vì một chút nghi kị, ngờ vực để rồi đánh mất đi thứ quý giá trong cuộc đời.

My (32 tuổi) chia sẻ cô và Dũng từng có 2 năm yêu nhau, 3 năm làm vợ chồng và sinh được một bé gái đáng yêu. "Cách đây 1 năm anh ấy bị tai nạn nghiêm trọng, chấn thương nặng khiến chồng tôi phải điều trị ròng rã cả năm trời", My chia sẻ.

Dũng vốn là trụ cột kinh tế trong nhà, My giảm bớt công việc để có thời gian chăm con và vun vén cho gia đình. Anh đột ngột gặp nạn khiến mọi thứ bị đảo lộn, Dũng nghỉ việc ở nhà không có thu nhập, My một mình cáng đáng tất cả. Cô vừa phải tăng ca làm thêm mong tăng thu nhập, về nhà lại chăm con, làm việc nhà và chăm sóc chồng bệnh tật, đến vấn đề vệ sinh cá nhân của anh cũng cần vợ giúp đỡ.

Mức lương trước đó của My chỉ bình thường, chưa nói còn khoản nợ vay chữa bệnh cho Dũng, cô không dám thuê người mà tự mình xoay xở mọi việc. Đủ thứ áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ yếu, nhiều lúc My tưởng như muốn kiệt sức, không ít đêm cô đã phải bật khóc vì quá mệt mỏi. Sau nửa năm đầu My gầy đi tới 7kg, thân hình đã mảnh mai lại càng nhỏ nhắn hơn.

"Vậy nhưng tôi chưa bao giờ oán trách chồng nửa lời, vợ chồng có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, anh ấy gặp hoạn nạn thì tôi phải đứng ra cáng đáng gia đình là đúng", My nói.

Sau 1 năm nghỉ việc ở nhà chữa bệnh, cuối cùng sức khỏe Dũng hồi phục hoàn toàn, anh đã có thể quay trở lại với công việc. Tối đó Dũng đặt bàn ở nhà hàng, bảo vợ gửi con cho ông bà để hai vợ chồng "đánh lẻ". My rất vui, đã lâu rồi vợ chồng cô không được đi ăn tối riêng thế này.

Giữa bữa ăn, Dũng bỗng rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng đưa cho vợ. Anh cười dịu dàng: "Cảm ơn em về những gì em đã dành cho anh trong 1 năm qua. Chứng kiến sự tận tụy hết lòng vì chồng của em, anh thật sự cảm động và khâm phục. Em là người phụ nữ tuyệt vời, chung thủy và mạnh mẽ, không phụ lòng anh tin tưởng".

Cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng, được lập từ trước khi Dũng xảy ra tai nạn. Khi trước hàng tháng Dũng đưa tiền chi tiêu sinh hoạt cho vợ, phần lương còn lại anh tự do chi tiêu và đầu tư làm ăn, My không hề quản lý. Tai nạn xảy ra, Dũng khổ sở thông báo anh không có tiền dư vì đầu tư thua lỗ. Thật ra anh đã nói dối, thời điểm đó anh vẫn có 1 tỷ đồng gửi trong ngân hàng.

Dũng muốn thử lòng vợ, kiểm chứng sự kiên trì và tình yêu My dành cho anh, xem cô có vì khó khăn, trắc trở mà thay lòng, tệ hơn là quay lưng rời bỏ anh hay không? Để rồi chứng kiến My trước sau như một, lao đao nhọc nhằn lo cho chồng con thì anh thầm mãn nguyện vì mình đã chọn đúng người phụ nữ để đồng hành bên cạnh. Một năm ấy thấy My thức khuya dậy sớm, gầy rộc đi vì vất vả, đôi lúc Dũng có mềm lòng nhưng anh tự nhủ cứ đợi thêm, khi nào khỏe hẳn thì kể rõ mọi chuyện với cô cũng chưa muộn.

"Lúc ấy trong lòng tôi có đủ thứ cảm xúc hỗn độn bủa vây, có chát đắng, xót xa, có nực cười, tê tái, có đau đớn, khổ sở, thế nhưng có lẽ rõ nét nhất là sự chán chường và thất vọng tới cực điểm. Khi bạn vắt kiệt tinh thần và sức lực vì người khác, nhiều lần tưởng như muốn ngã quỵ vì quá sức chịu đựng nhưng họ lại thầm cười đắc ý, thảnh thơi chấm điểm và đánh giá sự thành tâm của bạn - đó là một cảm giác tồi tệ không thể miêu tả được thành lời...", người phụ nữ này tâm sự.

Dũng cứ tưởng sau khi đưa ra phần thưởng là cuốn sổ tiết kiệm cả tỷ kia thì vợ sẽ vui mừng, ai ngờ My lạnh lùng đứng bật dậy, rồi trong sự ngỡ ngàng của chồng, cô giơ tay giáng cho Dũng một cái tát. My bỏ về ngay lúc đó, thu dọn đồ đạc của 2 mẹ con rời khỏi căn nhà chung của họ. Ngay hôm sau cô gửi chồng đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký, tới thời điểm đó Dũng vẫn choáng váng không thể hiểu được tại sao My lại làm như vậy.

My chia sẻ: "Tôi cảm thấy mọi thứ trong phút chốc bỗng vỡ vụn hết. Đối với anh ấy chỉ là một trò vui nhưng đối với tôi thì nước mắt và nhọc nhằn trong 1 năm qua là thật. Nhìn vợ nhiều lần suýt ngất đi vì kiệt sức mà anh ấy chẳng mảy may dao động, lòng dạ sắt đá như thế khiến tôi thật sự khiếp hãi...".

Đã là vợ chồng, dù có yêu thương, tin tưởng bao nhiêu cũng chẳng đủ nhưng chỉ một chút ngờ vực cũng là thừa. Nghi ngờ rồi đặt ra thử thách, cuối cùng bạn có được kết quả như mình mong muốn nhưng hạnh phúc thì lại rời khỏi tầm tay.

