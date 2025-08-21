Vợ phát hiện chồng ngoại tình từ… giấc mơ kỳ lạ

Linh cảm thôi thúc chị tìm hiểu và phát hiện chồng ngoại tình.

Tập 8 của chương trình "Thuận vợ thuận chồng" giới thiệu câu chuyện cảm động của vợ chồng anh Hoàng Long và chị Huỳnh Thị Phượng. Dù đã trải qua những khó khăn như: nợ nần, cú sốc chồng ngoại tình, họ vẫn quyết định nắm tay nhau vượt qua thử thách và tiếp tục hành trình.

Chị Phượng chia sẻ về hành trình hôn nhân của mình, bắt đầu từ mối duyên khi cả hai cùng rời quê hương lên Sài Gòn lập nghiệp. Trong quá trình làm việc gần gũi, anh Long đã đem lòng yêu mến chị và kiên trì theo đuổi, cuối cùng họ đã nên duyên vợ chồng.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không diễn ra như mong đợi. Sau khi chị sinh con thứ hai, anh Long đã sa vào một mối quan hệ ngoài luồng, khiến cuộc sống gia đình trở nên rạn nứt.

Anh Long thừa nhận lỗi lầm, cho rằng đó chỉ là “say nắng” nhất thời và khẳng định, chưa từng có ý định bỏ vợ. Nhưng cú sốc ấy khiến chị Phượng suy sụp, nhiều đêm mất ngủ, thậm chí phải tìm đến bác sĩ trị liệu.

Điều đặc biệt, chị phát hiện sự thật từ một giấc mơ. Trong mơ, chị thấy một cô gái trẻ xuất hiện trước cửa nhà, khoe món đồ anh Long mua tặng. Linh cảm thôi thúc chị tìm hiểu và phát hiện chồng ngoại tình.

“Tôi vừa buồn vừa sợ mất chồng. Nhưng khi thấy anh biết hối lỗi, tôi chọn tha thứ. Tôi nghĩ đó là sự bồng bột chứ không phải chủ ý bỏ vợ con”, chị chia sẻ.

Sau sai lầm, anh Long dứt khoát chấm dứt mối quan hệ, tập trung vun đắp gia đình. Anh nhớ lại, không chỉ chuyện ngoại tình mà trước đó còn từng khiến vợ khổ tâm vì thất bại trong đầu tư đất, mất sạch vốn liếng. Dù vậy, chị Phượng không trách móc, cùng chồng gây dựng lại từ đầu.

Hiện tại, sau nhiều sóng gió, vợ chồng anh Long – chị Phượng đã ổn định cuộc sống, nuôi dạy hai con trưởng thành. Họ chọn bao dung để giữ gìn hạnh phúc và tiếp tục đồng hành trên chặng đường dài.