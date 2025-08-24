Phương Oanh bị chê

Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh bắt đầu phát sóng trên VTV3 từ ngày 11/8, thu hút sự chú ý của khán giả với sự tham gia của dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như Phương Oanh, Việt Hoa, Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool... Bên cạnh đó, phiên bản Trung Quốc 30 chưa phải là hết vốn rất thành công và nhận được sự yêu thích của khán giả, do đó bản Việt càng gặp nhiều thách thức hơn.

Sau tập 1, có thể thấy các biên kịch và nhà sản xuất đã cố gắng Việt hóa một số chi tiết trong phim để tạo cảm giác gần gũi chân thực, phù hợp hơn với văn hoá Việt Nam.

Tuy nhiên, do phiên bản Trung Quốc đã rất thành công, có lượng người hâm mộ đông đảo, nên Gió ngang khoảng trời xanh không tránh khỏi việc bị so sánh. Đặc biệt là diễn xuất của dàn diễn viên chính Phương Oanh, Việt Hoa, Quỳnh Kool so với các nữ diễn viên lần lượt là Đồng Dao (vai Cố Giai bản gốc), Giang Sơ Ảnh (vai Vương Mạn Ni) và Mao Hiểu Đồng (đóng Chung Hiểu Cần) đều kém hơn.

Sau khi phim lên sóng, trên các trang truyền thông của VTV trích dẫn nhiều đoạn phim, khán giả cũng nhiệt tình bày tỏ cảm xúc với các nhân vật và đánh giá diễn xuất của dàn diễn viên. Trong đó, Phương Oanh vai Mỹ Anh bất ngờ bị chê khá nhiều.

Phương Oanh được đánh giá có gu thời trang bắt mắt, sang trọng, thể hiện sự sắc sảo trong việc thuyết phục đối tác kinh doanh. Các cảnh nội trợ của cô đều lưu loát do nữ diễn viên cũng là người có kinh nghiệm nấu nướng. Phân cảnh Mỹ Anh ghen tuông với nữ nhân viên mới được đánh giá khá thú vị.

Phân cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) "dằn mặt" nhân viên mới được đánh giá tốt. Gió ngang khoảng trời xanh làm lại từ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc vì vậy được khán giả quan tâm ngay từ khi lên sóng tập đầu.

Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng bị nhận xét có khuôn mặt đơ cứng, giọng thoại đều đều thiếu sức sống rồi đột ngột lên cao. Mặt khác, tương tác giữa Doãn Quốc Đam (vai Đăng chồng Mỹ Anh) và Phương Oanh thiếu tự nhiên, gượng gạo không tạo cảm xúc là cặp vợ chồng hạnh phúc nhiều năm. Trên trang Facebook của VTV, có nhiều khán giả để lại bình luận không mấy tích cực dành cho Phương Oanh.

Phương Oanh gây tranh cãi vì diễn xuất gượng gạo thiếu tự nhiên với Doãn Quốc Đam.

Quỳnh Kool vào vai Trúc Lam, cô gái từng nghĩ tình yêu là tất cả, sống vô tư và không biết quán xuyến gia đình bị nhận xét có gương mặt sưng phù, hạn chế về lời thoại. Khi Quỳnh Kool đọc thoại cột hơi yếu, nếu cô nói nhanh dễ bị nuốt chữ.

Việt Hoa vào vai Châu Ngân được đánh giá có gương mặt và lời thoại tự nhiên nhất. Tuy nhiên, cảnh Châu Ngân cố gắng chèo kéo khách hàng bị đánh giá là "thảo mai thớ lợ", gây khó chịu với khán giả. Mặt khác, cũng có người cho rằng nhân viên bán hàng phải đon đả thảo mai như vậy mới có thể hoàn thành doanh số.

Việt Hoa được đánh giá là điểm sáng của phim nhưng đất diễn chưa nhiều.

Dòng phim remake được xem là lối đi tắt để các nhà sản xuất tận dụng kịch bản từng thành công, rút ngắn thời gian phát triển ý tưởng và tiếp cận nhanh hơn với thị hiếu khán giả. Phim làm lại thường khiến khán giả muốn ủng hộ phiên bản Việt và tò mò xem những nhân vật yêu thích của mình cải biên như thế nào.

Tuy nhiên, phim làm lại cũng phải đối mặt với những thách thức không nhỏ, vì các diễn viên của bản gốc thường là ngôi sao thực lực với diễn xuất xuất sắc, có sự ăn ý với nhau để tạo nên thành công của bản gốc, nên phiên bản Việt dễ bị so sánh và bị nhận xét diễn xuất không duyên dáng bằng. Trong khi đó, bản Việt thường bị đánh giá có kịch bản phi logic, lời thoại gượng gạo với những tình tiết không phù hợp với bản sắc dân tộc.

Nữ diễn viên Phương Oanh chia sẻ cô chưa xem bản gốc và đạo diễn cũng khuyên các diễn viên không cần rập khuôn phim 30 chưa phải là hết để các nhân vật tự có sức sống riêng.