Khi ghen tuông biến thành nỗi bất an

Khách mời đưa ra những góc nhìn ứng xử và lời khuyên để giữ gìn hạnh phúc tuổi xế chiều.

"Chị em gỡ rối" tuần này cùng diễn viên Tuyền Mập, Tiến sĩ Tô Nhi A và MC Phương Uyên chia sẻ góc nhìn về nguyên nhân, tâm lý và cách ứng xử khi người lớn tuổi trải qua cơn ghen, đồng thời gửi gắm lời khuyên giúp các cặp đôi và người thân thấu hiểu, đồng hành để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Một khán giả tên V kể về cha mẹ hơn 70 tuổi. Vốn mong ba mẹ được an yên, nhưng gần một năm nay gia đình liên tục căng thẳng vì mẹ thường xuyên ghen tuông.

Bà cấm chồng ra ngoài đi bộ, cà phê với bạn bè. Khi hàng xóm sang bóp chân cho ba lúc ông bị đau, bà tức giận trách móc: “Thích thì qua đó ở luôn đi”. Sau nhiều lần mâu thuẫn, bà bỏ ăn, không uống thuốc tiểu đường rồi ngất xỉu phải nhập viện.

Chị V rơi vào tình cảnh khó xử: thương cả ba lẫn mẹ nhưng không biết cách nào giúp hai người tìm lại sự thấu hiểu.

Diễn viên Tuyền Mập cho rằng, ghen ở tuổi già vừa có thể xuất phát từ tình yêu, vừa từ sự thiếu tự tin. Tiến sĩ Tô Nhi A bổ sung: tuổi già ít bận rộn, dễ để ý tiểu tiết, từ đó ghen trở thành một dạng quan tâm.

Ở góc độ khoa học, người lớn tuổi xử lý thông tin chậm hơn, dễ bị “mắc kẹt” trong cảm xúc. Nếu người vợ cho rằng đôi chân chồng chỉ vợ mới được chạm vào, việc hàng xóm bóp chân có thể bị coi là xúc phạm.

Theo Tuyền Mập, nhiều người lớn tuổi dễ nổi nóng với người thân hơn người ngoài. “Càng thương thì càng dễ bị tổn thương”, chị nói, đồng thời khuyên nên bình tĩnh xem xét tình huống trước khi ghen để tránh tự làm mình đau.

Tiến sĩ Tô Nhi A nhận định: đôi khi những cơn ghen tuổi già chính là “gia vị” cho cuộc sống, miễn không gây hại đến sức khỏe hay hạnh phúc. Con cái nên khéo léo trò chuyện, khuyến khích cha mẹ chăm sóc bản thân và tạo niềm vui mới thay vì chỉ nhắc “đừng ghen”.

Khán giả C chia sẻ câu chuyện khác: mẹ bị tai biến, đi lại khó khăn, từ đó trở nên ghen tuông dữ dội. Bà liên tục chì chiết chồng, thậm chí đòi ly hôn chỉ vì nghe hàng xóm nói ông ghé nhà một người quen. Người cha thì im lặng, cam chịu, khiến bà càng tủi thân.

Tiến sĩ Tô Nhi A phân tích: ghen tuông này không phải “dễ thương”, mà phản ánh mối quan hệ vốn đã có khúc mắc từ lâu. Bà cũng chỉ ra: sau tai biến, người mẹ dễ mặc cảm, tự ti, nên càng bất an khi thấy chồng chỉn chu hay so sánh với người khác.

Tuyền Mập nhận xét, sự im lặng của người chồng vô tình làm vợ tổn thương thêm. Đây là lúc cần đối thoại thẳng thắn, không né tránh. “Ghen là dấu hiệu của tình yêu. Điều quan trọng là thấu hiểu, lắng nghe và đồng hành để cha mẹ không thấy cô đơn trong mối quan hệ”, nữ diễn viên chia sẻ.

Tiến sĩ Tô Nhi A nói thêm: “Mỗi cơn ghen phản ánh một nỗi sợ. Khi giúp cha mẹ có thêm hoạt động tích cực, tạo kỷ niệm mới, tình cảm sẽ bền chặt hơn. Ở tuổi xế chiều, họ vẫn chọn ở lại bên nhau không chỉ vì tình yêu, mà còn vì ràng buộc bền vững của một đời gắn bó”.