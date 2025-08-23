Chuyên gia phong thủy chỉ ra điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch

Theo tín ngưỡng dân gian, tháng 7 âm lịch còn gọi là tháng cô hồn. Năm nay, theo lịch dương, tháng cô hồn kéo dài từ ngày 23/8 đến ngày 21/9.

Trong tháng này, ngoài việc chuẩn bị mâm lễ cúng, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chỉ ra những điều cần kiêng kỵ.

Ảnh minh họa: FP

Những điều cần kiêng kỵ trong tháng 7 cô hồn:

1. Không nên đi chơi đêm, đặc biệt với người yếu bóng vía và trẻ em.

2. Không gội đầu sau 23h.

3. Không bơi lội vào ban đêm, tránh xảy ra tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

4. Không nên thức quá khuya, vì tinh thần sẽ hao tổn suy nhược, dễ nhiễm “quỷ khí”.

5. Cây đa, cây si trước nhà là nơi hội tụ âm khí nên kỵ đứng, ngồi, nằm, trốn… ở đó.

6. Không chụp ảnh tại đình, chùa, miếu mạo trong tháng 7 âm lịch.

7. Khi đến những nơi vắng vẻ, qua nghĩa trang không quay đầu nhìn lại phía sau, không thưa dù có cảm giác ai đó đang đi theo mình hoặc gọi tên mình.

8. Tránh thụ thai trong khoảng thời gian từ 12/7 đến 18/7 âm lịch.

9. Không khởi công, động thổ, cất nóc, nhập trạch hay khai trương công ty, cửa hàng.

10. Không mua bán nhà cửa, đất đai dùng để ở trong khoảng thời gian từ 12/7 đến 18/7 âm lịch.

11. Không phơi quần áo vào ban đêm.

12. Không treo chuông gió ở đầu giường hay trong không gian phòng ngủ, vì tiếng chuông sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.

13. Về việc cúng bái: Không cúng chúng sinh trong nhà, nên cúng ngoài sân, ngoài đường hoặc xin cúng ở đình, chùa... Không tùy tiện đốt giấy, vàng mã. Cúng chúng sinh xong hay vừa ra nghĩa trang xong, trước khi vào cửa chính, nam đi qua lửa 7 lần, nữ đi qua lửa 9 lần.

14. Không ăn vụng đồ cúng.

Tùy điều kiện công việc, giờ giấc sinh hoạt, mỗi người nên tránh các việc trên để giữ tâm an, đón tài lộc và may mắn cho gia đình.

