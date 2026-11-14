Tuổi 40 nên tiết kiệm tối đa hay vẫn dành tiền tận hưởng cuộc sống?

Tuổi 40 thường được xem là giai đoạn bản lề về tài chính. Đây là thời điểm nhiều người có thu nhập tương đối ổn định, nhưng đồng thời phải đảm đương nhiều trách nhiệm như nuôi dạy con cái, chăm sóc cha mẹ, trả nợ nhà và chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu. Trong khi đó, thời gian tích lũy cho giai đoạn không còn làm việc toàn thời gian đang dần thu hẹp. Những câu hỏi như cần tiết kiệm bao nhiêu, có nên tiếp tục chi tiền cho du lịch, sở thích cá nhân hay mua sắm trở thành vấn đề đáng cân nhắc.

Một lựa chọn thường gặp là thắt chặt chi tiêu tối đa để tích lũy tài sản. Tuy nhiên, cách tiếp cận này chưa chắc phù hợp nếu khiến một người liên tục trì hoãn việc chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi và duy trì các mối quan hệ. Theo các hướng dẫn về lập kế hoạch tài chính của Tập đoàn dịch vụ tài chính Fidelity (Mỹ) và cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Mỹ, mục tiêu không đơn thuần là tiết kiệm càng nhiều càng tốt mà cần xây dựng một kế hoạch phù hợp với thu nhập, nghĩa vụ tài chính và cuộc sống mong muốn sau khi nghỉ hưu.

Tiết kiệm ở tuổi 40: Vì sao không nên trì hoãn?

Ở tuổi 40, mỗi người nên hướng đến khoản tích lũy đủ để bảo đảm an toàn tài chính khi nghỉ hưu, đồng thời duy trì quỹ dự phòng cho những biến cố bất ngờ thay vì chỉ chạy theo một con số tiết kiệm cố định. Ảnh: Money Fit

Theo Fidelity, người lao động có thể lấy mốc tích lũy tương đương ba lần thu nhập năm ở tuổi 40 làm mục tiêu tham khảo. Tổ chức này cũng khuyến nghị hướng đến việc dành khoảng 15% thu nhập trước thuế mỗi năm cho nghỉ hưu, bao gồm cả phần đóng góp từ người sử dụng lao động nếu có. Lý do là tiền tiết kiệm có thời gian dài hơn để tăng trưởng thông qua lãi kép và các hình thức đầu tư phù hợp. Ngược lại, nếu đến gần tuổi nghỉ hưu mới bắt đầu tích lũy, một người có thể phải dành tỷ lệ thu nhập lớn hơn để đạt được cùng một mục tiêu.

Ngoài khoản dành riêng cho nghỉ hưu, việc xây dựng quỹ dự phòng cũng rất cần thiết. Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Mỹ (CFPB) khuyến nghị mỗi người nên có một khoản tiền riêng để ứng phó với những tình huống không dự kiến như mất việc, hóa đơn y tế, sửa chữa nhà cửa hoặc phương tiện đi lại. Quỹ này giúp hạn chế việc phải vay nợ hoặc rút tiền từ khoản tiết kiệm dài hạn khi gặp biến cố. Quy mô quỹ dự phòng cần căn cứ vào chi phí thiết yếu, tính ổn định của công việc và trách nhiệm tài chính trong gia đình.

Theo báo cáo về tình hình kinh tế hộ gia đình năm 2025 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve), chỉ 55% người trưởng thành được khảo sát cho biết đã có khoản dự phòng đủ trang trải ba tháng chi phí sinh hoạt. Số liệu này cho thấy khả năng chống đỡ trước biến cố tài chính vẫn là thách thức đối với nhiều gia đình, ngay cả tại một nền kinh tế phát triển.

Tiết kiệm quá mức có thể ảnh hưởng chất lượng sống

Ở tuổi 40, dành tiền cho những chuyến đi, sở thích cá nhân, học hỏi điều mới hay những khoảnh khắc bên gia đình cũng là cách đầu tư vào sức khỏe tinh thần, làm giàu trải nghiệm và tạo nên chất lượng sống lâu dài. Ảnh: Flash Pack

Ở chiều ngược lại, việc chỉ tập trung vào tài sản tương lai mà bỏ qua nhu cầu hiện tại cũng có những hạn chế. Sức khỏe, khả năng vận động và các mối quan hệ xã hội đều là những yếu tố góp phần quyết định chất lượng cuộc sống khi về già. Đây là những nguồn lực không thể thay thế hoàn toàn bằng tiền bạc.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lão hóa khỏe mạnh không chỉ được đánh giá qua việc không mắc bệnh mà còn nằm ở khả năng duy trì những hoạt động có ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu cá nhân, học hỏi, vận động và xây dựng các mối quan hệ. WHO cũng nhấn mạnh cô đơn và cô lập xã hội là những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần ở người lớn tuổi. Những hoạt động xã hội có ý nghĩa, tham gia cộng đồng, duy trì sở thích và kết nối với người thân có thể góp phần cải thiện sức khỏe tâm lý và chất lượng sống.

Vì vậy, nếu việc tiết kiệm khiến một người liên tục từ chối những hoạt động giúp duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần hoặc kết nối gia đình, kế hoạch tài chính có thể đang thiếu cân bằng. Chẳng hạn, chi tiền cho một lớp học thể thao, hoạt động giải trí lành mạnh, chuyến đi cùng gia đình hay khám sức khỏe định kỳ không nhất thiết là tiêu dùng lãng phí. Khi nằm trong khả năng tài chính, những khoản này có thể góp phần bảo vệ chất lượng sống hiện tại và cả tương lai. Điều quan trọng là phân biệt giữa chi tiêu có giá trị lâu dài với mua sắm theo cảm xúc, chạy theo xu hướng hoặc sử dụng tiền vượt quá khả năng.

Bốn nguyên tắc phân bổ tiền bạc ở tuổi 40

Ưu tiên xây dựng nền tảng tài chính an toàn

Trước khi dành tiền cho những mục tiêu hưởng thụ lớn, nên rà soát các khoản nợ, chi phí thiết yếu và quỹ dự phòng. Mục tiêu tham khảo là tích lũy đủ tiền trang trải khoảng 3-6 tháng chi phí sinh hoạt, tùy mức độ ổn định của thu nhập và hoàn cảnh gia đình. Khoản tiền này nên được giữ ở nơi an toàn, dễ tiếp cận, tách biệt với tài khoản chi tiêu hàng ngày. Nếu đang có khoản nợ lãi suất cao, cần cân nhắc ưu tiên xử lý để tránh chi phí lãi vay bào mòn khả năng tích lũy.

Duy trì khoản tiết kiệm dài hạn

Sau khi đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và có quỹ dự phòng phù hợp, nên thiết lập khoản đóng góp định kỳ cho mục tiêu nghỉ hưu. Fidelity đưa ra mức 15% thu nhập trước thuế mỗi năm như một định hướng tham khảo cho người lao động Mỹ. Tuy nhiên, với người Việt Nam, tỷ lệ này cần điều chỉnh theo thu nhập thực tế, chế độ lương hưu, bảo hiểm xã hội, tài sản hiện có và độ tuổi dự kiến nghỉ làm. Người chưa thể dành tỷ lệ cao có thể bắt đầu từ mức nhỏ hơn, sau đó tăng dần khi thu nhập cải thiện hoặc các khoản nợ được thanh toán. Bên cạnh tiền gửi tiết kiệm, có thể tìm hiểu các kênh đầu tư dài hạn phù hợp với kiến thức và khả năng chịu rủi ro. Không nên sử dụng tiền dự phòng hoặc tiền cần thiết cho sinh hoạt để đầu tư vào những tài sản biến động mạnh.

Cân bằng giữa tiết kiệm và tận hưởng cuộc sống là biết dành đủ nguồn lực cho tương lai mà không quên đầu tư cho sức khỏe, những trải nghiệm ý nghĩa và niềm vui trong hiện tại. Ảnh: Investment Guru

Dành ngân sách riêng cho trải nghiệm và sở thích

Một kế hoạch tài chính hợp lý nên có khoản chi cho những hoạt động giúp cải thiện chất lượng sống. Đó có thể là du lịch, học thêm kỹ năng, tập luyện thể thao, gặp gỡ bạn bè hoặc dành thời gian cho gia đình. Nguyên tắc là xác định trước giới hạn chi tiêu thay vì chỉ tiết kiệm phần tiền còn lại sau khi mua sắm theo cảm xúc. Một phương pháp tham khảo là quy tắc 50/30/20, được Cơ quan Quỹ Tiết kiệm Trung ương Singapore (CPF Board) giới thiệu trong hướng dẫn quản lý tài chính ở tuổi 40. Theo đó, khoảng 50% thu nhập dành cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho mong muốn cá nhân và 20% cho tiết kiệm, đầu tư. Tỷ lệ này không phải công thức cố định. Người có khoản vay mua nhà lớn, thu nhập thấp hoặc phải chăm sóc nhiều thành viên gia đình có thể cần điều chỉnh để ưu tiên các nghĩa vụ thiết yếu và tích lũy.

Đầu tư cho sức khỏe và khả năng tự chủ khi lớn tuổi

Tiền bạc không phải yếu tố duy nhất cần chuẩn bị. Ở tuổi 40, việc duy trì vận động, chế độ ăn cân bằng, giấc ngủ và khám sức khỏe định kỳ cũng cần được xem là một phần của kế hoạch dài hạn. Ngoài ra, nên rà soát các hợp đồng bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm xã hội và những nguồn thu nhập có thể duy trì sau khi nghỉ hưu. Việc tiếp tục học hỏi, cập nhật kỹ năng nghề nghiệp và phát triển nguồn thu nhập bổ sung cũng giúp giảm phụ thuộc vào một công việc duy nhất. Đây là cách tăng khả năng thích ứng nếu thị trường lao động hoặc sức khỏe có thay đổi.

Chuẩn bị cho tuổi già không phải là dành dụm toàn bộ niềm vui của hiện tại để chờ đợi tương lai. Đó là quá trình phân bổ nguồn lực hợp lý, để khi bước sang những năm tháng không còn làm việc toàn thời gian, mỗi người vẫn có khả năng tự chủ và tận hưởng cuộc sống.