Chồng vừa mất, người phụ nữ sừng sờ khi nghe con gái riêng của anh đề cập chuyện này

Khi tái hôn, người ta thường mang theo hy vọng được bắt đầu lại và tìm thấy hạnh phúc lần thứ hai. Thế nhưng, không phải cuộc tái hôn nào cũng kết thúc trong bình yên.

Ông Trần (thành phố Hưng Nghĩa, Quý Châu, Trung Quốc) và bà Lan đều từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi đến với nhau. Vào năm 2010, sau khi ông Trần xây nhà xong, hai người đã tổ chức tiệc tại một khách sạn ở địa phương để công khai mối quan hệ vợ chồng. “Sau khi ông ấy xây nhà xong, chúng tôi đã tổ chức tiệc, coi như khẳng định mối quan hệ vợ chồng”, bà Lan nói.

“Hàng xóm xung quanh đều biết hai người sống như vợ chồng. Tiệc có hơn 10 bàn, sổ mừng và mọi thứ đều có”, con gái riêng của bà Lan nói thêm.

Con gái riêng của bà Lan.

Sau khi tổ chức đám cưới, bà Lan từng đề nghị đi đăng ký kết hôn, nhưng ông Trần từ chối khéo léo. Bà nói: “Ông ấy nói giấy chứng nhận kết hôn chỉ là hình thức, điều quan trọng nhất là tình cảm. Ông nói nếu thật sự cần, thì đến 80 tuổi sẽ làm một lễ cưới lãng mạn”. Bà Lan tin vào những lời đó và cứ thế sống cùng ông Trần 15 năm.

Tháng 2/2025, ông Trần phát bệnh và nhập viện, tình trạng bệnh nhiều lần tái phát. Theo bà Lan, trong thời gian này, ông nhiều lần nhắc đến chuyện sắp xếp tài sản sau khi qua đời, nhằm đảm bảo cuộc sống cho bà Lan sau này.

Vào tháng 4/2025, ông Trần gọi con gái ruột và con rể, cùng bà Lan và con gái riêng của bà đến để bàn bạc việc phân chia tài sản. Toàn bộ nội dung cuộc trao đổi được con gái bà Lan ghi âm lại.

Theo đoạn ghi âm, các bên đã thống nhất: Căn nhà do ông Trần tự xây vào năm 2010 sẽ do con gái ruột của ông sở hữu, nhưng bà Lan được quyền ở đó đến hết đời. Một căn nhà khác do ông Trần cùng em gái góp vốn xây dựng, nếu cho thuê, bà Lan và con gái ruột của ông Trần, mỗi người nhận 50% lợi nhuận; nếu bán đi, tiền chia theo tỷ lệ 70% cho con gái ông Trần và 30% cho bà Lan. Sổ tiết kiệm, tiền trợ cấp và tiền phúng điếu sau khi trừ chi phí lo hậu sự, phần còn lại sẽ thuộc về bà Lan.

Bà Lan trao đổi câu chuyện với phóng viên.

Ban đầu, mọi người định đi làm công chứng, nhưng hôm đó lại là cuối tuần, văn phòng công chứng nghỉ nên lịch đành chuyển đến thứ Hai mới đi xử lý. Tuy nhiên, ông Trần đột ngột qua đời vào Chủ nhật, ngày 13/4.

Sau đó, con gái ruột của ông Trần đã “lật mặt”, không theo di nguyện của bố. Ban đầu, cô yêu cầu xử lý xong thủ tục ngân hàng và tiền trợ cấp mới bàn tiếp về tài sản. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cô từ chối tiếp tục thương lượng, muốn chiếm trọn tài sản của bố và ép mẹ kế ra đi tay trắng.

Không biết làm thế nào, bà Lan và con gái riêng đành tìm tới sự giúp đỡ của phóng viên. Trao đổi với phóng viên, bà Lan cho biết con gái riêng của chồng cáo buộc bà tiêu hết 2 triệu tệ (khoảng 7,4 tỷ đồng) của ông Trần trong nhiều năm chung sống. Cô còn cho rằng căn hộ bà Lan đang sở hữu tại khu Sơn Thủy Khiêm Thành, Quý Dương là do ông Trần chi tiền mua.

Tuy nhiên, bà Lan phủ nhận điều này. Bà khẳng định căn hộ đó là do con gái bà dùng tiền của người bố ruột (đã mất) để mua. “Căn nhà đó là con gái tôi mua, dùng tiền mà bố ruột nó để lại trước khi mất. Nó bán căn nhà cũ để mua căn này. Tôi có đứng tên vay giúp con gái 870.000 tệ (khoảng 3,2 tỷ đồng) nên sổ đỏ mang tên tôi. Còn ông Trần thì chỉ mua cho tôi bộ sofa làm quà”, bà Lan nói.

Do không thể thương lượng, bà Lan đã tìm đến luật sư để khởi kiện. Tuy nhiên, con gái riêng của ông Trần từ chối gặp mặt và cũng không muốn hòa giải.

Phóng viên đã liên hệ với cô Trần để tìm hiểu thêm. Trong cuộc trao đổi, cô cho rằng bà Lan từng là người không có việc làm, sống phụ thuộc vào bố mình. “Mỗi tháng ông ấy có hơn 10.000 tệ (khoảng 37 triệu đồng) tiền lương hưu, tiêu hết cùng bà ta. Tôi chưa từng nhận đồng nào từ bố mình, còn thường xuyên biếu tiền vào dịp lễ Tết”, cô Trần cho biết.

Cô cũng nói thêm, bản thân không nắm rõ tài sản của bố mình, không biết có bao nhiêu sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và chỉ muốn chờ ông Trần cung cấp đầy đủ mới tính đến chuyện lập di chúc, nhưng ông lại mất trước lúc đó. “Tôi là con gái duy nhất của ông ấy, theo pháp luật, toàn bộ tài sản đều là của tôi. Bây giờ tôi để tòa xử thế nào tôi sẽ làm theo, còn bà ta là đang chiếm đoạt tài sản của tôi”, cô nói thẳng.

Hiện, bà Lan vẫn giữ một sổ tiết kiệm cũ và sổ đỏ căn nhà mà ông Trần từng giao cho bà bảo quản. Tuy nhiên, hai bên không còn khả năng đàm phán và vụ việc sẽ phải chờ phán quyết cuối cùng từ tòa án.

Theo luật dân sự Trung Quốc, nếu hai người không có hôn thú, người còn sống không có quyền đương nhiên hưởng di sản của người đã mất, trừ khi có di chúc hoặc có thể chứng minh là quan hệ hôn nhân thực tế được pháp luật thừa nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chưa có di chúc chính thức được công chứng, và cũng chưa rõ có đầy đủ bằng chứng pháp lý để công nhận quan hệ vợ chồng thực tế hay không.

Câu chuyện giữa bà Lan và gia đình ông Trần phản ánh một thực tế không hiếm gặp: nhiều cặp đôi sống chung lâu dài nhưng không đăng ký kết hôn, đến khi xảy ra sự cố thì rơi vào tranh chấp pháp lý dai dẳng. Vụ việc hiện đang chờ cơ quan pháp luật giải quyết.