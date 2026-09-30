Vợ hiến thận cứu chồng để giữ mái ấm từng mơ ước

Theo SCMP, Chung - 33 tuổi, sống ở tỉnh Quảng Châu - mắc phình niệu quản bẩm sinh, khiến niệu quản giãn bất thường. Trong quá trình điều trị, chức năng thận của anh suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến urê huyết - tình trạng các chất thải, đặc biệt là urê, tích tụ trong máu - cách đây bốn năm.

Dù biết Chung mang bệnh, Liang vẫn chọn kết hôn vào tháng 1 năm ngoái, đồng hành cùng anh và đón con trai đầu lòng.

Ba năm trước, Chung đăng ký ghép thận từ người hiến chết não nhưng chưa tìm được thận phù hợp. Các bác sĩ cho biết người hiến có cùng nhóm máu O âm tính với anh rất hiếm, nên thời gian chờ có thể kéo dài thêm hai đến bảy năm.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Chung ngày một kém, anh từng nhập viện vì suy tim cấp. Trong hoàn cảnh đó, vào đầu tháng 9, Liang đăng ký hiến một quả thận cho chồng. "Tôi sợ mình sẽ mất anh, sợ anh có thể không còn đủ thời gian chờ được hiến thận", Liang nói.

Theo Liang, cha mẹ cô ly hôn nhưng chỉ chọn nuôi em trai, giao Liang cho bà ngoại nuôi dưỡng. Chung đã cho cô tình yêu và mái ấm luôn mong ước. Vì vậy, cô không muốn đánh mất, quyết tâm cứu chồng.

Cặp vợ chồng nằm chung phòng sau ca ghép thận. Ảnh: myzaker

Bác sĩ Zhao Jiqiang, khoa ghép tạng của bệnh viện liên kết thứ 3 trực thuộc Đại học Y Quảng Châu, cho biết vợ chồng Liang may mắn khi có kết quả tương thích. Liang cũng mang nhóm máu O âm tính.

Xét nghiệm độc tế bào phụ thuộc bổ thể (CDC) cũng cho kết quả âm tính, cho thấy chưa phát hiện phản ứng kháng thể gây độc tế bào giữa Chung và Liang. Theo bác sĩ, đây là tín hiệu đáng mừng, bởi thai kỳ có thể khiến người phụ nữ hình thành kháng thể, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tương thích khi ghép tạng.

Bác sĩ Zhao cho biết tỷ lệ ghép tạng thành công giữa những người không cùng huyết thống thường chỉ khoảng 5-10%. May mắn, ca ghép diễn ra thuận lợi, quả thận trái của Liang hoạt động tốt trong cơ thể chồng. Chung hồi phục và xuất viện ngày 23/9.

Sau ca phẫu thuật, Liang nói trải nghiệm này "đau gấp 10 lần sinh con" nhưng không hề hối tiếc. "Chỉ cần chồng tôi khỏe lại, mọi thứ đều xứng đáng", cô nói.

Liang nói không hối hận khi hiến thận cứu chồng. Ảnh: Weibo

Câu chuyện của Liang được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc và nhận nhiều ý kiến. Trong khi nhiều người ca ngợi cô là "người vợ tuyệt vời", khuyên "Chung nên trân trọng cô suốt đời", một số ý kiến khác cho rằng cô không nên hiến thận vì tình nghĩa vợ chồng không thể bền chặt bằng quan hệ huyết thống. Thậm chí, có người nói nếu thực sự yêu vợ, Chung không nên nhận quả thận của cô.

Đáp lại, Liang nói: "Chúng tôi không chỉ là vợ chồng mà còn là gia đình, sẽ đồng hành suốt đời. Yêu nhau không phải là từ chối những gì người bạn đời muốn dành cho mình, mà là biết đón nhận, trân trọng và cùng nhau gìn giữ cuộc sống này".

Bác sĩ Zhao nhận xét hiếm có người trẻ tuổi nào lại quyết tâm hiến tạng để cứu bạn đời như Liang.

Về phần mình, Chung cho biết trong tương lai sẽ đối xử tốt hơn với vợ. Một trong những điều khiến anh tiếc nuối nhất là chưa thể đưa Liang đi du lịch. Anh hy vọng khi khỏe hơn, được cùng cô khám phá thế giới.