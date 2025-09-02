Nữ thượng úy khối Quân nhạc "gây sốt" với gương mặt xinh như hoa hậu

Thượng úy Hoàng Thị Quỳnh Trang (sinh năm 1994, Hà Tĩnh), hiện đang công tác tại Quân chủng Hải quân. Cô là một trong những thành viên của khối Quân nhạc, tham gia diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Quỳnh Trang chia sẻ, cả gia đình cô đều công tác trong quân đội, thuộc quân chủng Hải Quân. Từ nhỏ, cô đã được nuôi dưỡng trong môi trường kỷ luật và luôn ấp ủ ước mơ tiếp nối sự nghiệp của cha mẹ.

Quỳnh Trang tự hào khi hai lần được tham gia diễu binh tại A50 và A80.

Nữ thượng úy bộc bạch: “Được đi giữa vòng tay của nhân dân, tôi càng cảm nhận được tình yêu nước nồng nàn chảy trong máu mỗi người dân Việt Nam”.

Khoảnh khắc đó đã mang lại niềm hạnh phúc, tự hào cho cô cùng các chiến sĩ tham gia diễu binh, khi mọi người nhận được sự hò reo, cổ vũ và sự động viên của nhân dân.

Những ngày chuẩn bị cho lễ diễu binh, Quỳnh Trang và các đồng đội phải trải qua quá trình tập luyện vất vả, kỷ luật nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ tận tình của các thầy cô và sự động viên từ đồng đội, cô và mọi người đều vượt qua những khó khăn, mệt mỏi để tiếp tục rèn luyện, cống hiến.

Nữ thượng úy cho biết thêm, cũng nhờ chế độ chăm sóc tốt từ Nhà nước, đặc biệt là về dinh dưỡng trong suốt quá trình luyện tập, Quỳnh Trang và các chiến sĩ luôn giữ được sức khỏe, tinh thần tốt để hoàn thành nhiệm vụ.

Chia sẻ về cảm xúc trước thềm lễ diễu binh 2/9, Quỳnh Trang bày tỏ, sau bao ngày tập luyện, trước khi bước vào thời khắc thiêng liêng được diễu binh giữa Quảng trường Ba Đình, cô rất hồi hộp, tự hào.

Với cô, đây không chỉ là một buổi lễ, mà còn là giây phút cả dân tộc cùng nhìn về lịch sử: “Tôi luôn biết ơn sự hy sinh của những người đã đi trong bóng tối để chúng ta hôm nay được sống dưới bầu trời độc lập, tự do”.