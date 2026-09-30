Cô gái Ninh Bình có tên Bạch Tuyết, 22 năm vượt qua mặc cảm ngoại hình

“Đóa hoa khác biệt”

Nguyễn Thị Bạch Tuyết (22 tuổi, quê ở xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình) gây ấn tượng với cái tên đẹp, lạ. Càng đặc biệt hơn, cô sở hữu vẻ ngoài khác biệt với mái tóc trắng tự nhiên và làn da trắng “phát sáng” giống như cái tên.

Phía sau đó là câu chuyện đầy xúc động về hành trình vượt qua nỗi mặc cảm, tin vào vẻ đẹp của riêng mình của cô gái mắc chứng bạch tạng bẩm sinh.

Bạch Tuyết là con gái cả trong một gia đình bình dị ở xã Thanh Sơn, bố mẹ là lao động tự do. Dưới cô là cậu em trai kém 6 tuổi.

Bạch Tuyết mắc chứng bạch tạng bẩm sinh

Hai chị em Tuyết đều mắc chứng bạch tạng bẩm sinh, ngay khi sinh ra đã có vẻ ngoài khác biệt. Ông nội cô vì thấy cháu gái có làn da trắng như tuyết nên đã đặt cho cháu cái tên Bạch Tuyết. Ông cũng muốn khi trưởng thành, Tuyết sẽ tự tin vào vẻ đẹp riêng của mình.

Từ nhỏ, sức khỏe Tuyết đã yếu hơn những đứa trẻ bình thường, thị lực kém và da dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với ánh nắng.

Cũng vì thị lực yếu, chuyện học tập và sinh hoạt của Tuyết gặp nhiều khó khăn. Lớn lên, cô học cách chăm sóc bản thân, bảo vệ mắt và da, thích nghi với những hạn chế của mình.

Với Tuyết, những vấn đề về sức khỏe không gây trở ngại bằng cái nhìn tò mò và lời dị nghị của mọi người.

“Vào lớp 1, tôi bắt đầu nhận ra màu tóc, màu da và đôi mắt của mình khác với các bạn.

Tôi thường nghe những câu hỏi lặp đi lặp lại về ngoại hình khác biệt, những cái nhìn tò mò, những lời bàn tán… Thế nhưng, điều ấy vẫn không đáng sợ bằng việc tôi thường tự hỏi ‘tại sao mình lại khác biệt?’ và luôn có cảm giác không thuộc về đám đông”, Tuyết chia sẻ.

Bạch Tuyết mang vẻ đẹp rất riêng

Lên cấp 2, nỗi mặc cảm ấy càng lớn hơn. Tuyết ngại xuất hiện ở chốn đông người, luôn mơ ước có màu da, màu tóc bình thường để không bị chú ý hay đánh giá.

“Một lần, trong dịp lễ lớn ở nhà thờ, các chị đưa hoa để tôi đại diện lên tặng cho các cha. Trong số những người tham dự, có một người nói rằng ‘tại sao lại để em ấy lên tặng?’.

Tôi nghe vậy thì lặng lẽ quay về chỗ ngồi, cảm thấy rất buồn khi mình bị từ chối chỉ vì ngoại hình khác biệt”, Tuyết kể.

Tin vào vẻ đẹp riêng

Đổi lại, Tuyết nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ gia đình trong suốt 22 năm qua. Tuyết nghe mẹ kể lại, khi cô chào đời với ngoại hình đặc biệt, một người ở làng bên đã khuyên mẹ cô ‘để nó ngoài sân một thời gian, nếu mất thì thôi, còn sống thì nuôi tiếp”.

Thế nhưng, mẹ cô vẫn ôm chặt con gái, che chở, bảo vệ cô bằng tất cả tình yêu thương và sự dũng cảm của một người mẹ.

Tuyết cố gắng vượt qua nỗi tự ti về sự khác biệt của bản thân

“Mẹ luôn động viên, an ủi và nhắc tôi đừng quá để ý đến lời nói hay cái nhìn của người khác. Bố tôi ít nói hơn nhưng luôn chăm lo cho chị em tôi đầy đủ, cho tôi một điểm tựa tinh thần”, Tuyết kể.

Vào đại học, Tuyết quyết định chọn ngành Tâm lý học vì muốn “chữa lành” bản thân và những người từng trải qua chứng rối loạn lo âu giống mình.

Từ những điều đã qua, cô hiểu rõ một người khó khăn về tâm lý cần được lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành thế nào. Cô hy vọng mai này có thể dùng kiến thức chuyên môn và sự đồng cảm để giúp đỡ mọi người hồi phục sức khỏe tâm thần.

Đó cũng là bước ngoặt để cô gái Ninh Bình xóa dần nỗi mặc cảm, hòa mình vào thế giới rộng lớn. Khi đã có mục tiêu và khát vọng, Tuyết sẵn sàng mở lòng, trải nghiệm cuộc sống mặc cho những ánh nhìn tò mò vẫn hướng về phía mình.

Một lần, Tuyết được các thành viên của một dự án về người bạch tạng mời tham gia chụp ảnh. Cô đón nhận những lời khen "em có vẻ đẹp rất riêng”, “một vẻ đẹp khó trộn lẫn”… một cách tích cực thay vì hoài nghi như xưa. Đó là cách để Tuyết tự tin hơn với sự khác biệt.

Tuyết hiện học ngành Tâm lý học tại Hà Nội

Tháng 4/2026, Tuyết có kỳ thực hành tại một viện sức khỏe tâm thần ở Hà Nội. Việc từng trải qua cảm giác tự ti vì sự khác biệt giúp cô dễ đồng cảm với bệnh nhân, có thể kiên nhẫn lắng nghe họ mà không phán xét.

Trải nghiệm đó giúp Tuyết nhận ra rằng, sự khác biệt cũng có thể trở thành lợi thế khi mình biến nó thành động lực để giúp đỡ người khác.

“Trong các loài hoa, tôi thích nhất hoa hướng dương. Dù đôi lúc tôi vẫn còn lo lắng về ngoại hình và có những phút giây thiếu tự tin, nhưng tôi luôn lựa chọn hướng về những điều tích cực, giống như đóa hoa ấy luôn hướng về phía mặt trời”, Tuyết giãi bày.

Ảnh: NVCC