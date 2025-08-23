Nụ hôn vội của những cặp quân nhân trong buổi hợp luyện diễu binh

Đình Khôi, 29 tuổi, là thành viên trong khối Chiến sĩ Đặc nhiệm dù. Bích Loan, 24 tuổi, thuộc khối Nữ Chiến sĩ biệt động. Cả hai đang trong những ngày tham gia nhiệm vụ A80. Khoảnh khắc tình cảm của họ được ghi lại, lan tỏa trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng.

Khôi cho biết ban đầu khá ngại ngùng nhưng được mọi người cổ vũ, lại xúc động vì lâu ngày không gặp bạn gái nên đã mạnh dạn thể hiện tình cảm.

"Chúng tôi đều đóng quân ở phía Nam, đây là lần đầu đến Quảng trường Ba Đình nên tranh thủ chụp một tấm hình kỷ niệm, sợ trong các buổi duyệt sau không gặp nhau", Khôi nói.

Nhận nụ hôn bất ngờ từ người yêu, Bích Loan thừa nhận có chút ngượng ngùng. "Dù tập luyện vất vả, những phút giải lao ngắn ngủi được gặp anh là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu", cô gái 24 tuổi nói.

Phút gặp gỡ ngắn ngủi của Thượng úy Vũ Đình Khôi và bạn gái, Trung sĩ Nguyễn Thị Bích Loan trước buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, chiều 21/8. Ảnh: Mạnh Nguyễn

Khôi và Loan cùng quê Lâm Đồng, yêu nhau được 8 tháng. Tình cảm của họ nảy nở từ đợt tập luyện cho lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước tại TP HCM dịp 30/4 vừa qua.

Khi cùng nhận nhiệm vụ A80, Khôi tập luyện ở Sơn Tây còn Loan ở Miếu Môn. Hai điểm cách nhau 40 km nhưng tuần nào anh cũng bắt xe sang thăm, động viên bạn gái. Cùng trong môi trường quân ngũ, họ thấu hiểu khó khăn và thường xuyên chia sẻ để xua tan áp lực.

Theo Loan, bạn trai bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng anh luôn quan tâm người yêu và là động lực giúp cô cố gắng. Vừa là hậu phương vừa là đồng đội, Loan cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi cùng bạn trai thực hiện sự kiện trọng đại của đất nước. "Cùng nhau vững bước trên con đường binh nghiệp là một điều rất may mắn đối với chúng mình", cô nói.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80, Khôi và Loan dự định sẽ cùng nhau đi du lịch để thư giãn sau một thời gian dài tập luyện vất vả.

Chiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thanh chỉnh lại trang quân trang cho chồng, anh Dương Thanh Bình, 30 tuổi, công tác tại Đoàn Nghi lễ Quân đội, chiều tối 21/8 trên phố Ngọc Hà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh câu chuyện của Khôi và Loan, khoảnh khắc vợ chồng anh Dương Thanh Bình, 30 tuổi và chị Nguyễn Thị Phương Thanh, 25 tuổi, đoàn tụ vài phút ngắn ngủi trước buổi hợp luyện khiến nhiều người xúc động. Bức ảnh chị Thanh chỉnh lại quân trang cho chồng trước khi tiến vào lễ đài được người dân chụp lại nhanh chóng lan truyền khắp các trang mạng xã hội.

Thời điểm đó, một số khối diễu binh đang tập kết tại đường Ngọc Hà. Anh Bình thuộc khối Quân Nhạc đứng, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu là một trong những tốp đi đầu. Vợ anh cũng trong Đoàn Nghi lễ Quân đội nhưng di chuyển gần cuối.

Tranh thủ giờ giải lao, nam chiến sĩ chạy xuống gặp vợ.

Thấy chồng hớt hải chạy xuống, Thanh nhanh tay chỉnh lại ve áo, cổ cồn cho chồng, khẽ dặn dò "cố lên" rồi giục anh quay về vị trí do sắp đến giờ hợp luyện. "Vợ chồng tôi chỉ tranh thủ gặp nhau trong lúc hợp luyện nhưng là động lực để cả hai cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ", anh Bình nói.

Anh Bình và vợ đều quê Bắc Ninh, kết hôn tháng 11/2024. Từng có kinh nghiệm tham gia diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024, anh Bình luôn là điểm tựa cho vợ khi cùng chồng tham gia đại lễ A50 và nay là A80. Dù không gặp nhau thường xuyên, cả hai vẫn nhắn tin động viên, tiếp thêm sức mạnh để cố gắng.

Vợ chồng anh Bình luôn ấp ủ mong muốn được cùng chụp ảnh ở trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng chưa thể thực hiện vì đang làm nhiệm vụ.

"Trong thời gian tới, có thể là sau lễ diễu binh, chúng tôi sẽ tranh thủ chụp bức ảnh kỷ niệm trong sự kiện đặc biệt này", anh Bình nói.