Nam ca sĩ qua đời đột ngột ở tuổi 36

Ngày 9/3, tờ CNA Life đưa tin ca sĩ Vidi Aldiano (tên đầy đủ Oxavia Aldiano) qua đời hôm 7/3, hưởng dương 36 tuổi sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư.

Năm 2019, anh tiết lộ mắc ung thư giai đoạn 3 ở thận trái và sau đó sang Singapore phẫu thuật cắt bỏ thận. Ca phẫu thuật ban đầu thành công nhưng đến năm 2023, nam ca sĩ cho biết bệnh đã tái phát và di căn sang nhiều bộ phận khác trong cơ thể.

Ca sĩ Vidi Aldiano.

Dù liên tục điều trị, Vidi Aldiano vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí. Trên Instagram cá nhân, anh thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe với tinh thần lạc quan.

Trong một bài viết trước đó, nam ca sĩ chia sẻ rằng căn bệnh đã dạy anh sự kiên nhẫn, lòng biết ơn và cách nhìn nhận tích cực trước những thử thách.

Sự ra đi của Vidi Aldiano khiến nhiều nghệ sĩ Indonesia bày tỏ tiếc thương trên mạng xã hội. Ca sĩ kiêm diễn viên Afgan, MC Deddy Corbuzier và ca sĩ Bunga Citra Lestari đều đăng bài tưởng niệm anh. Lễ tang của nam ca sĩ được tổ chức vào sáng 8/3 tại Jakarta.

Bài đăng gần nhất của Vidi Aldiano trên Instagram vào ngày 8/2 ghi lại khoảnh khắc anh tham dự đám cưới của doanh nhân Ranggaz Ananta Laksmana.

Nam ca sĩ và vợ là diễn viên Sheila Dara Aisha.

Vidi Aldiano đã kết hôn với nữ diễn viên Sheila Dara Aisha. Trên trang Instagram của cô, nhiều khán giả cũng gửi lời động viên và chia buồn trước mất mát lớn.

Sinh năm 1990, Vidi Aldiano bước chân vào làng nhạc năm 2008 với đĩa đơn đầu tay Pelangi Di Malam Hari. Trong sự nghiệp, anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Nuansa Bening, Status Palsu, Datang Dan Kembali... Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ còn là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình giải trí nổi tiếng tại Indonesia với vai trò khách mời và giám khảo.

Vidi Aldiano biểu diễn trong thời gian điều trị ung thư: