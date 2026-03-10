Hối hận sau 5 năm đưa con đi khắp thế giới

Đi ngang qua phòng con gái Brooklyn (11 tuổi), Phil Lockwood ngửi thấy mùi vani thoang thoảng. Bên trong, cô bé đang cuộn mình trên giường, chăm chú đọc sách dưới ánh đèn vàng và vài ngọn nến.

Khi gia đình kết thúc hành trình 5 năm đi vòng quanh thế giới và định cư tại Denver (bang Colorado), Brooklyn liên tục trang trí lại phòng ngủ. Cô bé sơn tường, chuyển đồ đạc, đặt thêm kệ, cây xanh và góc vẽ tranh.

Ban đầu, Lockwood thấy những yêu cầu này phiền phức. Nhưng nhìn con gái yên bình trong không gian riêng, anh chợt nhận ra sau nhiều năm ngủ ở sân bay và khách sạn, đây là nơi đầu tiên con bé biết chắc mình sẽ không phải rời đi.

Gia đình Phil Lockwood. Ảnh: BI

Gia đình Lockwood gồm vợ chồng Phil, Erin và 3 con (Reagan, Brooklyn, Colt). Năm 2020, khi trường học chuyển sang dạy trực tuyến vì đại dịch, họ bắt đầu cuộc sống du mục. "Thay vì học qua màn hình, việc đến tận nơi sẽ giúp chúng hiểu địa lý, văn hóa sống động hơn", Phil Lockwood nói.

Chỉ trong 5 năm, gia đình anh đã đặt chân tới hơn 50 quốc gia, từ sa mạc ở Abu Dhabi (UAE), đền đài cổ tại Ấn Độ đến vùng băng giá Nam Cực. Hành trình được ghi lại trên kênh YouTube "Always Be Changing", thu hút 500.000 lượt đăng ký, giúp họ trang trải một phần chi phí.

Trong những năm đầu, cuộc sống di chuyển liên tục dường như chỉ mang lại những điều tích cực. Ba đứa trẻ hào hứng khám phá những nơi mới, nhanh chóng thích nghi với môi trường lạ và trò chuyện tự nhiên với những người vừa gặp. Với Lockwood, đó là dấu hiệu cho thấy quyết định của gia đình là đúng.

Nhưng vài năm sau, Lockwood nhận ra trẻ em không chỉ cần trải nghiệm mới mà còn khát khao sự ổn định.

Brooklyn là người chịu ảnh hưởng rõ nhất. Cuộc sống gắn liền với các chuyến bay và căn hộ thuê ngắn ngày khiến cô bé không có bạn thân. Những người bạn mới quen nhanh chóng biến mất khi gia đình lại lên đường đi tiếp.

Sự mệt mỏi tích tụ do lệch múi giờ, những chuyến bay dài và lịch trình tham quan dày đặc. Trong khi cậu út Colt vẫn háo hức, Reagan muốn trở lại trường học trực tiếp, còn Brooklyn ngày càng thu mình. Những chuyến đi đêm khiến cô bé cáu kỉnh và luôn im lặng mỗi khi bố mẹ bàn về điểm đến tiếp theo.

Áp lực cũng đến từ việc duy trì kênh YouTube. Mọi khoảnh khắc riêng tư đều bị phơi bày trước hàng trăm nghìn người lạ. "Tôi cảm thấy như đang đặt tuổi thơ của các con dưới ánh nhìn của đám đông", người cha bộc bạch.

Cuối cùng, họ quyết định trở về Denver. Tuy nhiên, việc hòa nhập không hề dễ dàng, đặc biệt với Brooklyn, khi bạn bè đồng trang lứa đã có những nhóm thân thiết từ lâu.

Lý giải về những khó khăn tâm lý mà trẻ gặp phải khi thiếu vắng sự ổn định, tiến sĩ Geoffrey L. Cohen, giáo sư Tâm lý học tại Đại học Stanford (Mỹ), nhấn mạnh tầm quan trọng tối thượng của "sự thân thuộc" (sense of belonging) - đặc biệt đối với lứa tuổi tiền dậy thì và thanh thiếu niên.

Theo chuyên gia sự gắn bó và thân thuộc mang lại cho trẻ cảm giác ổn định, an toàn và được chấp nhận giữa những thay đổi hoặc bất trắc của cuộc sống. Việc phải liên tục di chuyển khiến trẻ mất đi một môi trường quen thuộc để neo đậu cảm xúc. "Đây là một phần thiết yếu trong bản chất con người và vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tinh thần. Nó không chỉ giúp làm giảm cảm giác cô đơn, lo âu và trầm cảm, mà còn là nền tảng cốt lõi để trẻ em nuôi dưỡng các mối quan hệ lành mạnh và phát triển bản sắc cá nhân một cách tích cực", Geoffrey L. Cohen nói.

Lockwood đôi khi tự hỏi sự trầm lặng hiện tại của con gái là do tuổi dậy thì hay hệ quả của việc thiếu vắng những tình bạn bền vững.

"Có những điều trong tuổi thơ nếu đã bỏ lỡ thì rất khó quay lại. Chúng tôi bắt đầu với ý định tốt, nhưng không có nghĩa mọi thứ sẽ diễn ra đúng như mong đợi", anh nói.