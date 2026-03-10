Cuộc sống của thiếu niên có nhiều lông nhất thế giới giờ ra sao?

Lalit Patidar, 19 tuổi, đến từ bang Madhya Pradesh mắc chứng rậm lông toàn thân, còn gọi là hội chứng người sói, một tình trạng cực hiếm khiến lông mọc dày đặc trên cơ thể. Theo các ghi chép y học, từ thời Trung cổ đến nay chỉ khoảng 50 trường hợp được ghi nhận mắc dạng bệnh này. Với Lalit, hơn 95% khuôn mặt được bao phủ bởi lớp lông dày và rậm.

"Đối với tôi, sự khác biệt là một phần bản sắc. Ngay cả trong đám đông hàng nghìn hay hàng triệu người, tôi vẫn nổi bật", Lalit nói.

Lalit Patidar mắc chứng rậm toàn thân ngay từ khi sinh ra. Ảnh: Thesun

Tuổi thơ của Lalit không dễ dàng. Khi đi học, cậu bị nhiều bạn bè chế giễu vì ngoại hình khác biệt, thậm chí có lúc bị ném đá hoặc gọi bằng những biệt danh khó nghe. Lalit cho biết thời gian đầu đến trường, nhiều bạn tỏ ra sợ hãi hoặc xa lánh, khiến cậu cảm thấy tổn thương. Tuy vậy, nhờ sự hỗ trợ của gia đình, cậu dần kết bạn và trở nên tự tin hơn.

Có thời điểm Lalit từng nghĩ đến việc phẫu thuật để loại bỏ phần lông thừa với mong muốn dễ hòa nhập nhưng các bác sĩ cho biết tình trạng này không có phương pháp chữa trị. Theo thời gian, cậu học cách chấp nhận ngoại hình.

Lalit tự tin vào ngoại hình và trở thành một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ảnh: Thesun

Hiện Lalit hoạt động tích cực trên mạng xã hội, đăng tải các video về cuộc sống thường ngày và những chuyến du lịch. Trên Instagram, anh có khoảng 268.000 người theo dõi, còn kênh YouTube thu hút hơn 106.000 người đăng ký. Các video thường ghi lại sinh hoạt hàng ngày của anh, trong đó có cả quá trình cắt tỉa lớp lông dày trên mặt. Do lông mọc dày và dài tương tự tóc trên đầu, Lalit phải thường xuyên cắt tỉa. Anh cho biết lông mọc nhanh nhất ở phía sau tai, quanh mũi và cằm. Vì lớp lông quá dày, anh thường dùng kéo thay vì dao cạo để xử lý.

Sự nổi tiếng trên mạng xã hội mang lại cho Lalit nhiều cơ hội mới. Năm 2025, anh được mời sang Milan (Italy) để tham gia xác lập kỷ lục Guinness thế giới. Trong quá trình kiểm tra, các chuyên gia ghi nhận Lalit có 201,72 sợi lông trên mỗi centimet vuông ở vùng đầu và mặt. Với con số này, anh được Guinness công nhận là "người đàn ông có khuôn mặt nhiều lông nhất thế giới".

Lalit cho biết chuyến đi Italy là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất, đồng thời cũng là lần đầu tiên anh đi máy bay. "Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi là khi lần đầu đến Italy. Tôi cảm thấy như giấc mơ được du lịch khắp thế giới đang dần trở thành hiện thực", anh nói.

Theo Lalit, cách xã hội nhìn về tình trạng của anh đã thay đổi nhiều so với trước đây. Nhờ mạng xã hội và sự hiểu biết ngày càng rộng rãi, nhiều người bày tỏ sự tôn trọng và ủng hộ anh.

"Nhiều người xem tôi như nguồn cảm hứng. Những người khác biệt nên tự hào về bản thân. Sự độc đáo không phải điểm yếu mà là bản sắc của mỗi người", Lalit nói.