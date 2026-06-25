Dân văn phòng 'lách luật' để xem World Cup

Trận ra quân tại World Cup của tuyển Argentina diễn ra lúc 8h sáng 17/6 buộc Nhật Anh, 28 tuổi, ở phường Yên Hòa, Hà Nội thu nhỏ màn hình, vừa gõ phím vừa trốn ánh nhìn cấp trên.

Công ty anh cấm làm việc riêng trong giờ hành chính. Để theo dõi các trận đấu diễn ra vào khung 6h đến 10h, anh phải tìm cách lách luật.

"Xem lén bóng đá trong khi ngồi đối diện sếp, Nhật Anh nói căng thẳng như quay cóp trong giờ kiểm tra. Dù vậy, tuần qua anh đã xem được 6 trận của các đội bóng yêu thích mà không bị phát hiện.

Nhưng xem lén đồng nghĩa anh kìm nén mọi cảm xúc. Một lần đội bóng yêu thích ghi bàn, Nhật Anh vô thức đứng bật dậy khiến 10 đồng nghiệp quay lại nhìn. Anh giả vờ ra ngoài có việc để chữa ngượng. "Tôi chấp nhận rủi ro nhưng luôn sợ bị phát hiện", Nhật Anh kể.

Các trận đấu của World Cup 2026 diễn ra tại ba nước Bắc Mỹ là Mỹ, Mexico và Canada. Chênh lệch của múi giờ trở thành thử thách của người hâm mộ Việt Nam. Các trận đấu diễn ra trong nhiều khung giờ, thường từ 23h-24h, tiếp theo lúc 2h-3h sáng. Nhiều trận đấu quan trọng rơi vào khung 6h-8h hoặc 10h-11h. Lịch thi đấu này khiến người lao động vào thế khó, xem ban đêm thì thiếu ngủ, ban ngày trùng giờ làm việc, học tập.

Nhật Anh mở màn hình nhỏ để xem trận đấu giữa tuyển Argentina và Algeria lúc 8h sáng 17/6, tại văn phòng làm việc tại phường Yên Hòa, Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khác với Nhật Anh, Thùy Linh, 25 tuổi, nhân viên kế toán tại TP HCM, ngồi ở vị trí giữa văn phòng nên theo dõi giải đấu qua điện thoại di động. Từng bị trừ lương do làm việc riêng, cô mở trận đấu và nghe bình luận viên đọc tình huống. Khi có pha bóng quan trọng Linh mới mở màn hình xem lướt nhanh. Ở các trận đấu có đội tuyển yêu thích Argentina và Hàn Quốc, cô vào nhà vệ sinh hoặc phòng y tế khoảng 20 phút mỗi hiệp để xem. "Bất khả kháng mới phải xem lén vì không muốn chờ xem lại", Linh cho biết.

Trải nghiệm xem bóng đá bí mật là chủ đề thảo luận trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Một bài đăng khoảnh khắc hàng chục nhân viên văn phòng đột ngột đứng lên vỗ tay, lộ việc xem lén bóng đá đã thu hút hơn 3.000 lượt "like" trên Threads. Nhiều tài khoản chia sẻ ảnh chụp màn hình thu nhỏ góc máy tính hoặc hướng dẫn cách "ăn mừng không tiếng động".

Xu hướng này tạo ra hai luồng quan điểm trái chiều. Nhóm ủng hộ đề xuất doanh nghiệp linh hoạt tạo điều kiện cho nhân viên theo dõi vì "sự kiện bốn năm mới có một lần". Nhóm phản đối khẳng định hành vi này làm sụt giảm năng suất, vi phạm quy định nội bộ, cần xử lý nghiêm để tránh tạo tiền lệ.

Thừa nhận việc xem bóng đá chiếm dụng thời gian của công việc, Nhật Anh và Thùy Linh cho biết họ phải làm bù giờ hoặc cắt thời gian nghỉ trưa để hoàn thành nhiệm vụ. Nhật Anh cho biết anh chỉ chọn xem các trận có thần tượng. "Tôi ưu tiên công việc và cố gắng điều chỉnh thời gian biểu hợp lý", anh nói.

Một nhân viên văn phòng ở phường Thanh Xuân, Hà Nội, lén xem trận đấu World Cup giữa tuyển Mexico và Hàn Quốc sáng 19/6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Bùi Đoàn Chung, sáng lập Cộng đồng Nghề nhân sự Việt Nam, nhận định nhu cầu xem bóng đá của người lao động mang tính thực tế. Giải đấu lớn mang tính kết nối cộng đồng như World Cup trở thành món ăn tinh thần khó bỏ. Việc xem lén chứng tỏ nhân sự cảm thấy môi trường làm việc chưa đủ an toàn, thiếu không gian chia sẻ nhu cầu cá nhân công khai.

"Một môi trường làm việc cởi mở nên là nơi người ta không cần phải giấu giếm những nhu cầu chính đáng, mà cùng nhau tìm cách dung hòa", chuyên gia nói.

Theo ông Chung việc xem bóng đá trong giờ làm việc tạo ra hệ lụy cho cả hai phía. Người lao động bị phân tâm, dẫn đến giảm năng suất và tăng tỷ lệ sai sót. Với doanh nghiệp, việc nhân viên đồng loạt truy cập các nền tảng phát sóng làm nghẽn băng thông mạng nội bộ. "Thống kê tại các nước châu Âu cho thấy năng suất trung bình của nhân viên giảm khoảng 25% trong mùa bóng đá", ông Chung nói.

Ông Chung đề xuất các công ty có thể giao việc theo kết quả, đánh giá chất lượng đầu ra thay vì quản lý thời gian, hoặc cho phép nhân viên đăng ký ca làm việc linh hoạt.

Tại Hải Phòng, anh Đức Thắng, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, chiếu ba trận đấu trong giờ hành chính cho 20 nhân viên xem chung. Sau khi kết thúc, mọi người quay lại vị trí làm việc. Anh Thắng cho biết giải pháp này giúp loại bỏ hiện tượng xem lén rải rác.

Trong khi đó, ở các môi trường quản lý nghiêm ngặt, nhân viên chọn giải pháp khác. Anh Hiển Minh, 32 tuổi, tại TP HCM, cho biết anh xin nghỉ phép nửa ngày với các trận đấu lớn. Anh chọn xem tại quán cà phê hoặc ở nhà. "Tôi thà mất ngày phép còn hơn vừa xem vừa lo xử lý công việc", anh Minh nói.