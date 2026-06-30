Cảnh Điềm thoát khỏi hiểm cảnh

Trang Sina đưa tin Cảnh Điềm đã tham gia sự kiện Đại hội chiêu thương do Tencent Video tổ chức để giới thiệu dự án phim truyền hình Xương rồng đốt rương . Trong phim, cô tái hợp với bạn diễn ăn ý Trương Bân Bân.

Cảnh Điềm xuất hiện với bộ váy đen quyền lực, thần thái rạng rỡ vui vẻ, không hề bị ảnh hưởng bởi scandal lớn trước đó. Truyền thông Trung Quốc cho rằng với lần xuất hiện này, dường như Cảnh Điềm đã dàn xếp ổn thỏa với các bên, không vướng vào tình trạng bị cấm sóng vì scandal.

Cảnh Điềm tham gia sự kiện quảng bá phim sau scandal chấn động.

Cuối tháng 5, trên MXH Trung Quốc xôn xao về bản hợp đồng mang thai hộ ở Mỹ bằng tiếng Anh có chữ ký "Tian Jing", nghi là thuộc về nữ diễn viên Cảnh Điềm. Trong đó, nữ nghệ sĩ yêu cầu bạn trai đại gia phải trả khoản tiền cọc đầu tiên là 100.000 USD (2,6 tỷ đồng), nhưng đối phương đã hào phóng đến mức chuyển cho minh tinh Cbiz 30 triệu NDT (gần 110 tỷ đồng).

Theo 163 , Cảnh Điềm được cho đã cùng bạn trai sang Mỹ để làm thủ tục nhờ người mang thai hộ, trốn tránh pháp luật Trung Quốc. Tại đây, vị đại gia bao trọn một tầng của khách sạn cao cấp tại Los Angeles để phục vụ riêng cho nữ diễn viên.

Sau đó, Cảnh Điềm lật kèo, yêu cầu phải nhận thêm hàng trăm triệu tệ mới đồng ý cho trứng. Khi không được thỏa mãn, nữ nghệ sĩ bỏ về nước trước, chặn mọi liên lạc và từ chối trả lại khoản tiền 50 triệu NDT đã nhận từ trước. Cuối cùng, vị đại gia này đã tiến hành khởi kiện nữ diễn viên.

Dù Cảnh Điềm phủ nhận việc người được nhắc tới trong bài đăng là cô, khán giả vẫn tìm thấy một số chứng cứ trùng khớp. Bên cạnh đó, văn bản phủ nhận của phía Cảnh Điềm bị nhận xét là chiêu trò đánh lạc hướng chứ không thực sự phủ nhận tin tức nhờ người mang thai hộ.

Theo 163 , tại Trung Quốc, hành vi mang thai hộ vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, phía Cảnh Điềm phải ra mặt phủ nhận ngay lập tức. Nhưng sau đó, cô lại biến mất và rao bán gấp nhà khiến công chúng nghi ngờ nữ diễn viên đang gấp rút giải quyết hậu quả. Có thông tin nữ diễn viên đang rao bán căn hộ gần sông Hoàng Phố, Thượng Hải trị giá hơn 22 triệu USD để xoay tiền trả nợ.

Cảnh Điềm vướng scandal lớn khiến danh tiếng giảm sút.

Phim truyền hình Xương rồng đốt rương được chuyển thể từ tiểu thuyết của Vĩ Ngư, nhiều tác phẩm nổi tiếng của nhà văn này đã được chuyển thể thành phim như Bảy thanh hung giản, Kiêu khởi thanh nhưỡng, Ba đường luân hồi, Tư Đằng, Tây xuất ngọc môn.

Xương rồng đốt rương sẽ do đạo diễn Lý Mộc Qua người đứng sau thành công của Đông cung (2019), Tư Đằng (2021) cầm trịch. Phim kể về hành trình đầy mạo hiểm của Mạnh Thiên Tư (Cảnh Điềm), người thừa kế danh xưng "Vương tọa" của tộc Sơn Quỷ và Giang Luyện (Trương Bân Bân).

Trương Bân Bân là bạn diễn ăn ý nhất trong sự nghiệp của Cảnh Điềm. Cả hai từng tạo nên cặp đôi đẹp trong phim Tư Đằng , vì vậy màn tái hợp của hai diễn viên nhận được sự mong chờ và ủng hộ của đông đảo khán giả.

Cảnh Điềm tái hợp với Trương Bân Bân trong dự án mới. Người hâm mộ kỳ vọng phim sẽ thành công để nữ diễn viên lấy lại danh tiếng.