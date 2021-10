Những cô gái "hồi sinh" mái tóc cho bệnh nhân ung thư

Thứ Năm, ngày 28/10/2021 14:00 PM (GMT+7)

Nhằm mang lại “liều thuốc tinh thần” cho những bệnh nhân ung thư mất đi mái tóc do hóa trị, nhiều bạn trẻ đã sẵn sàng tham gia chương trình hiến tóc của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam - Breast Cancer Network Vietnam (BCNV).

Nhật Khiêm chia sẻ cô chỉ tiếc một giây trước khi tóc mình được cắt đi.

Hiến tóc - điều kỳ diệu giản đơn

Được truyền cảm hứng bởi nhiều câu chuyện ý nghĩa từ việc hiến tóc, Bùi Nhật Khiêm (22 tuổi, sinh viên ngành Quản trị - Luật, trường ĐH Luật TP. HCM) đã ấp ủ ý định nuôi dưỡng mái tóc của mình trong nhiều tháng để tặng cho bệnh nhân ung thư.

Khiêm kể rằng, câu cửa miệng trước giờ của cô là sẽ nuôi tóc thật dài cho dịu dàng. “Mình nhận ra tóc dài đẹp thật, phối đồ cũng dễ hơn. Dù vậy, đối với mình việc cắt đi mái tóc của mình cũng không phải là điều khó khăn. Thậm chí mình đã dễ dàng cắt tóc thành cụt ngủn”, Nhật Khiêm bộc bạch.

Với Nhật Khiêm, hiến tóc không phải là hành động gì cao cả vì tóc cắt đi cũng sẽ dài lại và sẽ thật tốt nếu mình có thể đem tặng cho ai đó cần. Đó là lý do vì sao cô chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối sau khi hiến đi mái tóc của mình.

Theo Khiêm, dù tóc ngắn hay dài thì bản thân vẫn xinh đẹp và dịu dàng theo một cách riêng. “Mình từng nghĩ chắc bản thân sẽ xấu lắm khi cắt tóc quá ngắn, nhưng rồi mình nhanh chóng vui vẻ trở lại vì sắp thực hiện điều mà bản thân ấp ủ trong nhiều tháng”, Nhật Khiêm tâm sự.

Khiêm cho hay, người thân của mình không ai muốn cô cắt tóc ngắn, nhưng khi biết Khiêm cắt và đem hiến tặng thì không những không trách mắng cô mà còn ủng hộ. “Mẹ mình còn chụp hình gửi cho cha và mấy cô xem”, Khiêm nói.

Nhật Khiêm tạo dáng với mái tóc vừa được cắt.

Qua những điều mình làm, Khiêm hy vọng nhiều người sẽ biết đến chương trình để điều tốt được nhân rộng. Hơn hết, mang lại niềm vui cho những bệnh nhân ung thư chính là điều mà Khiêm mong muốn. Và hiến tóc là một “điều kỳ diệu” như thế.

Tận dụng truyền thông để kêu gọi hiến tóc

Dương Thùy Dung (24 tuổi, cựu sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân - Hà Nội), chủ blog Tivi của bố cũng là một nhân vật đã tham gia chương trình hiến tóc của BCNV. Dung tình cờ biết đến chương trình này vào hai năm trước và đó cũng là lần đầu tiên Thùy Dung hiến tóc.

Nói về lý do hiến tóc, Thùy Dung tâm sự: “Bà mình cũng là bệnh nhân ung thư vú, may mắn không phải hóa trị nên không bị rụng hết tóc. Nhưng thời gian chăm bà nằm viện, mình đã gặp những người do ảnh hưởng bởi hóa chất mà rụng hết tóc, lông mày, lông mi. Cảnh tượng đó khiến mình rất xót, vậy nên khi biết đến chương trình, mình quyết định tham gia ngay”.

Thùy Dung với mái tóc dài nữ tính.

Từ khi biết đến chương trình, Dung đã quyết tâm dưỡng tóc thật kỹ để có một bộ tóc thật khỏe, tuyệt đối không uốn, nhuộm và cũng không sấy tóc. Lần đầu hiến tóc, Thùy Dung có đôi phần tiếc nuối, nhưng càng về sau, cô mong tóc dài nhanh để được hiến.

Bên cạnh đó, Thùy Dung còn kêu gọi và thuyết phục gia đình, bạn bè cùng tham gia. Thùy Dung kể rằng, mỗi lần bạn bè hay người thân có ý định hiến tóc, cô đều nài nỉ họ cắt nhiều thêm một chút, để hiến được nhiều tóc hơn. “Nhà mình ai cũng hiến tóc cả, từ em gái đến em họ, chị họ… đều cắt tóc và gói lại nhờ mình gửi đi”, Thùy Dung chia sẻ.

Thùy Dung sau khi cắt tóc để hiến tặng bệnh nhân ung thư.

Thùy Dung còn tận dụng các kênh truyền thông của mình để kêu gọi mọi người tham gia hoạt động ý nghĩa này. Nhờ vậy, rất nhiều người đã mang tóc, cùng những món quà nhỏ như hộp mứt, gói trà... đến nhờ cô gửi cho BCNV. “Thay vì bán đi phần tóc đó để có thêm vài trăm nghìn, họ đã chọn hiến tặng để nhiều người khác có được bộ tóc mới, điều đó làm mình thấy xúc động” - Thùy Dung chia sẻ.

Làm được điều ý nghĩa như vậy, song, Thùy Dung lại không nghĩ rằng việc mình làm là lớn lao. Điều mà cô muốn làm không chỉ là hiến tóc mà còn là nỗ lực lan tỏa tinh thần tốt đẹp của chương trình này đến với cộng đồng nhằm mang đến niềm vui cho những bệnh nhân đang điều trị ung thư.

