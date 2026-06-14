Nhà khoa học tên lửa 96 tuổi quyết tìm tình yêu cuối đời

"Không bao giờ là quá muộn để tìm kiếm tình yêu", ông Rosenblatt, nhà khoa học hàng không vũ trụ đã nghỉ hưu, sống tại khu Battery Park City, Manhattan, nói.

Ông thuê một chuyên gia mai mối tên Brigitte Weil, giúp mình tìm "tình yêu cuối cùng". Dù đã gặp một số phụ nữ ở độ tuổi 70 và 80 nhưng Rosenblatt chưa rung động với ai. "Họ không khơi gợi được cảm xúc đặc biệt nào trong tôi", ông nói.

Câu chuyện của ông khiến bà Weil bất ngờ. "Ban đầu tôi nghĩ đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng khi gặp trực tiếp, tôi nhận ra ông ấy vẫn chưa già", bà nói.

Ông Rosenblatt, nhà khoa học hàng không vũ trụ và người mai mối. Ảnh: New York Post

Ông Rosenblatt từng tham gia chương trình Không gian Apollo của NASA, sở hữu 14 bằng sáng chế và là người phát minh nhiều thiết bị hỗ trợ vi phẫu. Dù đã 96 tuổi, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu các ý tưởng mới và vừa hoàn thành cuốn tự truyện.

Đại học City College of New York, nơi ông từng theo học, dự kiến trao tặng ông Huân chương Tổng thống vào mùa thu năm nay. Những người từng nhận giải thưởng này có Nelson Mandela, Coretta Scott King, Colin Powell và Hillary Clinton.

Khi được hỏi về mẫu người bạn đời lý tưởng, ông cho biết người phụ nữ đó cần có ngoại hình dễ nhìn và hiểu biết nhất định về khoa học. Nhưng trên hết, bà phải là người ấm áp, tử tế và giàu lòng thấu cảm.

Theo bà Weil, nhiều phụ nữ được giới thiệu đều muốn tiếp tục gặp ông, song họ chủ yếu tìm kiếm một người bạn đồng hành để cùng đi xem phim, tham quan bảo tàng hay thưởng thức các chương trình nghệ thuật.

"Họ muốn có bạn đồng hành, nhưng không tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn thực sự", ông Rosenblatt nói. Trong khi đó, điều ông mong muốn không chỉ là tình bạn.

"Ông Sol không thuê tôi để tìm bạn gái. Ông ấy muốn một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, có thể dẫn đến việc sống chung", bà Weil cho biết.

Hiện ông sống trong một viện dưỡng lão. Nếu tìm được người phù hợp, ông dự định mua một căn hộ ở Battery Park City để cả hai cùng sinh sống và đi dạo quanh khu phố.

Dẫu vậy, ông khẳng định không ai có thể thay thế người vợ đã gắn bó suốt 69 năm.

"Bà ấy từng là nghệ sĩ piano hòa nhạc, nói được năm thứ tiếng và được rất nhiều người yêu mến. Tôi sẽ không bao giờ tìm được người thay thế bà ấy", ông nói.

Ông có ba người con và không hỏi ý kiến họ trước khi bắt đầu hành trình tìm bạn đời mới. "Tôi không cần phải hỏi. Các con luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi", ông nói.