Vì sao người già Hàn Quốc kéo nhau tới sân bay tránh nóng?

Chiều 4/8, tại tầng hầm nhà ga T2 sân bay quốc tế Incheon, một số người cao tuổi ngồi trên ghế, phe phẩy quạt tay, trò chuyện hoặc nghỉ ngơi. Gần một số cột trụ, chiếu cói được trải xuống sàn để nằm.

Những chiếc túi họ mang theo không phải hành lý cho một chuyến bay. Có người đem theo hoa quả, thức ăn từ nhà, chia sẻ với những người cùng đi rồi trò chuyện, nghỉ trưa. Một số đến từ khoảng 9h và dự định ở lại đến khi thời tiết bên ngoài dịu hơn.

Một người cao tuổi nói với Korea Wave, sân bay rộng, mát, có thể đến bằng tàu điện mà không phải đổi tuyến. Bên ngoài quá nóng để đi bộ, trong khi tại đây, ông có thể đi lại, vận động rồi ngồi nghỉ khi mệt.

Người cao tuổi nằm trong khu vực nghỉ ngơi tại Nhà ga số 2 của Sân bay Quốc tế Incheon. Ảnh: Donga

Sân bay Incheon có một lợi thế mà nhiều địa điểm khác khó đáp ứng cùng lúc: người cao tuổi có thể ở đó trong nhiều giờ mà gần như không phải chi tiền.

Người từ 65 tuổi trở lên tại khu vực thủ đô Seoul được hưởng chính sách ưu đãi giao thông công cộng, trong đó có thể sử dụng thẻ giao thông dành cho người cao tuổi để đi miễn phí tàu điện. Nhờ vậy, việc di chuyển tới sân bay không trở thành khoản chi đáng kể.

Năm 2021, NewsPost ghi nhận số lượt hành khách từ 65 tuổi trở lên sử dụng tàu tới sân bay Incheon trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 27/7 đạt 39.226 lượt, tăng 93,3% so với cùng kỳ năm trước. Một người 85 tuổi khi đó cho biết nếu phải trả tiền giao thông, ông khó có thể thường xuyên tới sân bay tránh nóng.

Không gian bên trong sân bay cũng phù hợp với việc ở lại lâu. Nhà ga có điều hòa, ghế ngồi, nhà vệ sinh, Wi-Fi và khu vực sạc điện thoại. Người cao tuổi có thể đi bộ trong nhà ga, nghỉ khi mệt hoặc ngồi trò chuyện mà không nhất thiết phải mua đồ uống hay thức ăn.

Một người được phỏng vấn trong đợt nắng nóng năm nay cho biết tại cửa hàng bách hóa hay quán cà phê, ông cảm thấy phải mua thứ gì đó nếu muốn ngồi lâu. Ở sân bay, ông có thể chỉ ngồi nghỉ, uống nước và đi lại.

Khác với cửa hàng bách hóa hay quán cà phê, ở sân bay, người cao tuổi không cần phải mua thứ gì. Ảnh: Donga

Với một số người cao tuổi, đến sân bay còn là cách thay đổi không gian sống trong ngày. Họ có thể đi bộ dọc nhà ga, ngắm máy bay, xem các chương trình biểu diễn, trò chuyện với bạn bè hoặc những người cùng đến tránh nóng.

Năm 2012, OhmyNews từng ghi nhận một phụ nữ 80 tuổi thường cùng hàng xóm tới sân bay vài lần mỗi tuần. Bà đến từ sáng, xem các chương trình văn hóa và ở lại tới chiều.

Một phóng sự của SBS năm 2017 cũng ghi nhận nhiều người cao tuổi tập trung tại khu vực nhìn ra đường băng và các không gian biểu diễn trong nhà ga. Một người cho biết muốn đi du lịch nước ngoài nhưng không có điều kiện, trong khi tới sân bay giúp ông có cảm giác như đang thực hiện một chuyến đi.

nhiều người cao tuổi tập trung tại khu vực nhìn ra đường băng. Ảnh: Donga

Sự thuận tiện này cũng kéo theo những bất tiện. Trong đợt nắng nóng năm nay, nhân viên vệ sinh cho biết lượng rác gần đây có xu hướng tăng, dù chưa thể xác định nguyên nhân hoàn toàn đến từ nhóm người cao tuổi. Tổng công ty Cảng hàng không quốc tế Incheon cũng cho biết đã nhận thấy ngày càng nhiều người cao tuổi nghỉ lâu tại những khu vực tương đối vắng như trung tâm giao thông hoặc đài quan sát.

Dù vậy, phía sân bay cho rằng rất khó yêu cầu họ rời đi chỉ vì lưu lại trong thời gian dài, bởi đây vẫn là một cơ sở công cộng.