Con rể cao gần 2m, bố mẹ vợ ở Đồng Nai sửa nhà từ cầu thang đến bồn rửa mặt

Chuyện tình “thần tốc” ở tuổi 41

Chị Trần Thị Hà (SN 1984, quê Đồng Nai, sống và làm việc ở TPHCM) đã nhiều lần “lỡ hẹn” với đám cưới. Chị từng quen nhiều người nhưng chưa tìm thấy cảm giác an toàn để kết hôn.

Dẫu vậy, ở tuổi 41 chị vẫn ngập tràn niềm tin vào hôn nhân hạnh phúc. Chị tin, chỉ cần gặp đúng người sẽ được yêu thương và được ở vị trí ưu tiên trong mắt bạn đời.

Cặp đôi quen, yêu và kết hôn trong 7 tháng

Cho đến khi gặp anh Paul Drake (SN 1967, quốc tịch Mỹ), chị mới tìm thấy cảm giác an toàn ấy. Dù hành trình quen, yêu và tiến tới hôn nhân diễn ra khá nhanh, chị tin mình đã gặp đúng người, đúng thời điểm.

Anh Paul từng trải qua một cuộc hôn nhân và có 2 người con. Vợ anh qua đời vì bạo bệnh. Trước đó, anh đã gác lại công việc để chăm sóc vợ trên giường bệnh suốt 5 năm.

Tháng 5/2025, anh sang Việt Nam du lịch để tìm lại sự bình yên sau những mất mát. Trong một lần đi ngang quán cà phê tại TPHCM – nơi chị Hà làm việc – anh được chị mời vào quán uống nước.

“Cuộc gặp chóng vánh nhưng khá thú vị. Tôi bất ngờ khi người phụ nữ này kiên nhẫn giải thích văn hóa Việt Nam cho tôi. Tôi cảm thấy mình được chào đón khi đến đây”, anh Paul chia sẻ.

Ngược lại, chị Hà không mấy ấn tượng với người đàn ông ngoại quốc. Chị cao 1m50, anh Paul cao gần 2m. Người đàn ông có vóc dáng cao to vốn không phải mẫu người chị thích. Ấn tượng duy nhất của chị khi ấy là vẻ mặt hiền lành và ánh mắt đượm buồn của anh.

Chị Hà cao 1m50 còn anh Paul cao gần 2m

Không ngờ, những ngày sau đó, anh Paul thường xuyên đến quán cà phê gặp chị, thậm chí mời chị đi ăn riêng. Chị ngầm hiểu, người đàn ông này đang muốn làm quen với mình.

Chị Hà không biết rằng, nội tâm anh Paul khi đó cũng có chút giằng xé. Anh tâm sự: “Tôi đã có chút chần chừ bởi biết rằng, nếu gặp lại người phụ nữ này, tôi sẽ phát triển cảm xúc, trong khi chúng tôi ở cách nhau quá xa.

Tuy nhiên, tôi vẫn can đảm làm theo trái tim mách bảo. Tôi hẹn cô ấy đi ăn. Cảm giác tự nhiên, bình yên khi ở bên cô ấy khiến tôi vương vấn mãi”.

Anh Paul trở lại Mỹ sau 14 ngày ở Việt Nam. Xa nhau nửa vòng trái đất, anh vẫn giữ liên lạc với chị Hà. Hơn 1 tháng sau, anh quyết định trở lại Việt Nam vì quá nhớ nhung người phụ nữ bé nhỏ.

Lần thứ 3 trở lại Việt Nam, anh Paul đính hôn với người phụ nữ mình yêu

“Tôi hạnh phúc khi người đàn ông này vì mình mà quay lại. Tình cảm phát triển nhanh chóng từ lúc ấy. Chúng tôi cùng đi du lịch Bali (Indonesia). Anh chăm sóc tôi chu đáo từ những chuyện nhỏ nhất. Tôi yêu cách anh ấy thể hiện rằng, trong mắt anh chỉ có một mình tôi”, chị Hà kể.

Sau chuyến du lịch, họ lại xa nhau nhưng lúc này mỗi người đều đã xác nhận tình cảm của mình. Không một lời tỏ tình lãng mạn, họ chính thức là của nhau.

Bố mẹ vợ sửa nhà vì con rể

Tháng 8/2025, anh Paul trở lại Việt Nam. Lần trở lại này, anh cùng chị Hà đăng ký kết hôn và làm lễ đính hôn tại quê nhà Đồng Nai.

“Tôi nói chuyện với mẹ và các con anh qua cuộc gọi video. Mẹ anh hiền từ, ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi. Các con anh phút đầu có chút bối rối nhưng sau đó cũng chúc phúc cho bố”, chị Hà kể.

Chị Hà hạnh phúc khi gặp đúng người ở tuổi 41

Bố mẹ chị Hà hoàn toàn ủng hộ lựa chọn của con gái. Với họ, khoảng cách địa lý, tuổi tác không quan trọng bằng hạnh phúc của con.

Lần đầu về ra mắt, tuy khác biệt ngôn ngữ nhưng anh Paul vẫn cảm nhận được sự quý mến của gia đình bạn gái dành cho mình.

Chị Hà giải thích cho anh Paul kỹ lưỡng về phong tục cưới hỏi của Việt Nam, từ tráp lễ, sính lễ, của hồi môn cho đến lễ gia tiên, ra mắt họ hàng...

Anh Paul thích thú và tôn trọng mọi tục lệ nhưng đôi khi thấy rối vì có nhiều thứ phải chuẩn bị.

Trong lễ đính hôn, cả hai cùng nhau làm lễ gia tiên và gửi lời cảm ơn đến gia đình. Buổi lễ vừa thiêng liêng vừa vui vẻ, sôi động khiến anh có những trải nghiệm để đời.

“Với tôi, lễ đính hôn giống như một cơn lốc xoáy. Tôi làm rất nhiều việc, gặp rất nhiều người, luôn thấy bận rộn và choáng ngợp. Tôi yêu từng khoảnh khắc ấy và tin rằng, mình thực sự thuộc về nơi đây”, anh Paul chia sẻ.

Cặp đôi làm lễ đính hôn trong sự chúc phúc của hai bên gia đình

Dịp đó, anh Paul ở lại Việt Nam 3 tuần rồi về nước. Cặp đôi đang nỗ lực hoàn tất thủ tục để có thể ở bên nhau dài lâu.

Chị Hà kể, tình yêu và hôn nhân của chị và chồng có nhiều điều thú vị.

Với chiều cao 1m50, vóc dáng nhỏ nhắn, chị Hà luôn có cảm giác nhỏ bé mỗi khi ở bên chồng. Anh Paul dễ dàng nhấc bổng vợ bằng 1 tay, thi thoảng, anh còn đặt chị ngồi lên vai và đi lòng vòng để trêu đùa.

“Tôi đi giày cao gót hay kiễng chân vẫn chỉ cao đến vai anh ấy. Mỗi khi hôn, anh ấy thường phải cúi xuống rất sâu vì tôi không với tới. Ở bên anh, tôi thấy mình nhỏ lại, rất bình yên”, chị Hà tâm sự.

Con gái kết hôn, bố mẹ chị Hà quyết định sửa lại căn nhà ở quê, một phần muốn nhà cửa khang trang hơn, một phần để chàng rể cao gần 2m tiện sinh hoạt.

“Bố mẹ tôi sửa cầu thang để anh ấy đi không bị đụng đầu, chiếc bồn rửa mặt cũng được nâng cao hơn để anh ấy dễ sinh hoạt. Anh Paul cảm động vì bố mẹ vợ suy nghĩ chu đáo cho mình”, chị Hà nói.

Dù ở xa nhau nửa vòng trái đất, tình yêu của chị Hà và anh Paul vẫn được vun đắp mỗi ngày. Họ chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thể hiện tình yêu của mình với bạn đời.

“Đôi khi chúng tôi gọi video mà không nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên nhau. Với tôi, điều quan trọng không phải khoảng cách địa lý, mà là sự hiện diện của nhau, dù ở cách nửa vòng trái đất”, anh Paul chia sẻ.

Ảnh: NVCC