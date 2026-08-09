Con trai nghệ sĩ Vân Dung gây chú ý

Dàn diễn viên phim Mùa hè năm ấy.

Long Vũ, thí sinh Hoa hậu Việt Nam gây sốt

Nối sóng Dưới ô cửa sáng đèn, Mùa hè năm ấy đang được khán giả quan tâm. Phim có sự tham gia của Long Vũ, Lưu Ly, Nguyễn Trinh, Hà Thành, Hoàng Hải…

Đáng chú ý, đây cũng là dự án đánh dấu lần đầu nghệ sĩ Vân Dung và con trai Long Vũ cùng xuất hiện trong một bộ phim. Tuy nhiên, cả hai không đóng vai mẹ con trên màn ảnh.

Ngay sau khi lên sóng, nhiều đoạn trích của Mùa hè năm ấy được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Một trong những phân đoạn gây chú ý là cảnh Khánh (Long Vũ) được gọi lên trả bài.

Long Vũ ghi điểm vì sự tiến bộ trong diễn xuất ở Mùa hè năm ấy.

Những câu trả lời ngây ngô của nhân vật khi giải thích hiện tượng trái cây đổi màu, riêu cua đông thành từng mảng khi được đun nóng tạo ra nhiều tình huống hài hước. Cách thể hiện của Long Vũ giúp nhân vật Khánh nổi bật và có màu sắc riêng.

Sau Đi giữa trời rực rỡ, sự trở lại của Long Vũ được nhận xét mang đến nhân vật Khánh có nhiều sắc thái. Khán giả đánh giá nam diễn viên tiến bộ trong diễn xuất và khả năng làm mới hình ảnh.

Bên cạnh Long Vũ, Nguyễn Thị Trinh cũng được chú ý khi đảm nhận vai Ly. Nữ diễn viên ghi danh sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 và gây ấn tượng với ngoại hình sáng.

Loạt tình tiết tạo bàn luận

Bên cạnh những tình huống hài hước, Mùa hè năm ấy gây tranh luận khi khai thác nhiều vấn đề nhạy cảm của tuổi mới lớn như yêu sớm, đi bar, uống rượu, tiêu xài hoang phí hay chuyện thầy cô nâng khống điểm.

Đáng chú ý, Khánh - một học sinh cấp 3 - được xây dựng với nhiều hành động khiến người xem bất ngờ. Nhân vật nói dối bố mẹ, đi dự tiệc sinh nhật của bạn gái lớn tuổi hơn, uống rượu say và tiêu hết 7 triệu đồng chỉ trong một buổi tối.

Ngoại hình sáng, Nguyễn Trinh nhận nhiều lời khen khi lần đầu đóng phim truyền hình.

Một bộ phận khán giả cho rằng những tình tiết này phản ánh góc khuất đang tồn tại trong đời sống của một bộ phận thanh thiếu niên. Theo họ, phim học đường không nên chỉ kể những câu chuyện đẹp về tình bạn, rung động đầu đời hay những giờ học vui vẻ mà cần đề cập cả áp lực, cám dỗ và những lựa chọn sai lầm mà người trẻ có thể đối mặt.