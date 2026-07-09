Tỷ phú game Trung Quốc công khai ảnh chụp 100 người con

Theo World Journal, bức ảnh được Từ Ba đăng lên mạng xã hội hôm 6/7 ghi lại hơn 100 đứa trẻ mặc trang phục giống nhau, cắt tóc ngắn và có nhiều đường nét khuôn mặt tương đồng, ngồi trong một căn phòng lớn cùng một nhóm phụ nữ được cho là bảo mẫu.

Từ Ba đăng ảnh 100 người con lên mạng xã hội hôm 6/7. Ảnh: Weibo

Động thái này diễn ra sau khi Tòa án Cáp Nhĩ Tân ra phán quyết trong vụ tranh chấp tài sản giữa Từ Ba và bạn gái cũ Đường Tịnh. Theo hồ sơ vụ án, sau khi chia tay, hai bên kiện nhau về quyền sở hữu số tiền hơn 800 triệu NDT mà Từ Ba đã chuyển cho Đường Tịnh trong thời gian cả hai còn là bạn đời. Theo bản án, Đường Tịnh phải hoàn trả cho Từ Ba 244 triệu NDT, đồng thời ông phải chi trả 15 triệu NDT tiền cấp dưỡng trên cơ sở cả hai cùng có trách nhiệm nuôi con.

Trong quá trình tố tụng, Từ Ba cho biết ông chỉ có hai con chung với Đường Tịnh. Ông cũng khẳng định 11 đứa trẻ còn lại được sinh ra từ tinh trùng của mình theo hình thức hiến tặng ở nước ngoài, do Đường Tịnh tự thực hiện nên ông không có nghĩa vụ cấp dưỡng đối với các trường hợp này. Trong khi đó, Đường Tịnh nhiều lần đưa ra cáo buộc trái ngược về số lượng con và trách nhiệm của vị tỷ phú.

Không đồng tình với phán quyết, Từ Ba đã công khai nhiều tài liệu liên quan đến vụ kiện, trong đó có bức ảnh tập thể hơn 100 đứa trẻ. Theo World Journal, ông nói việc đăng tải nhằm phản bác những thông tin trước đó từ Đường Tịnh và một số nguồn truyền thông cho rằng mình có tới 300 người con.

Tỷ phú Từ Ba. Ảnh: Weibo

Tên tuổi của Từ Ba từng thu hút sự chú ý từ cuối năm 2025 sau khi The Wall Street Journal đăng bài điều tra về việc ông sử dụng dịch vụ mang thai hộ tại Mỹ. Bài báo cho biết doanh nhân này có hơn 100 người con thông qua mang thai hộ và từng bày tỏ mong muốn xây dựng một gia đình đông con để kế thừa sự nghiệp kinh doanh. Sau đó, Duoyi Network ra thông cáo phản bác một phần nội dung điều tra, cho rằng nhiều thông tin bị diễn giải sai và khẳng định chỉ có 12 trong số hơn 100 đứa trẻ được sinh tại Mỹ.

Theo các tài liệu được công khai trong vụ kiện, chi phí nuôi dưỡng mỗi đứa trẻ được cho là khoảng 24.000-29.000 NDT mỗi năm, chưa bao gồm lương bảo mẫu và chi phí sinh hoạt. Từ Ba cũng từng thừa nhận vì bận công việc nên chưa từng gặp một số người con còn nhỏ đang được chăm sóc tập trung.

Vụ việc làm dấy lên tranh cãi về hoạt động mang thai hộ xuyên biên giới và quyền lợi của trẻ em được sinh ra theo hình thức này. Truyền thông Trung Quốc cho biết một số em gặp khó khăn trong việc hoàn thiện giấy tờ nhân thân và đăng ký hộ khẩu, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng đến quyền học tập và tiếp cận dịch vụ y tế.

Bức ảnh hơn 100 đứa trẻ cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Không ít người dùng mạng cho rằng khung cảnh những đứa trẻ có ngoại hình và trang phục gần như giống hệt nhau gợi cảm giác như "nhà máy nhân bản người", trong khi nhiều ý kiến khác bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư, điều kiện sống và tương lai của các em.

Từ Ba, 49 tuổi, là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Duoyi Network, một trong những công ty game nổi tiếng của Trung Quốc. Ông từng tham gia phát triển trò chơi Tây Du Ký, sau đó thành lập Duoyi Network năm 2006 và phát triển các tựa game như Thần Vũ. Theo bảng xếp hạng người giàu Hurun 2026, ông sở hữu khối tài sản khoảng 23 tỷ NDT, xếp thứ 1.419 thế giới.