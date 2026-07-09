Hương Tràm trở về Việt Nam sau 5 năm ở Mỹ: Sống chậm lại chính là cách để đi xa hơn

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hương Tràm đang cho thấy một hình ảnh trưởng thành và nhiều năng lượng hơn bao giờ hết. Nữ ca sĩ vừa gây ấn tượng khi phát hành MV "gái Nghệ" và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả. Cô cũng đang tất bật chuẩn bị cho concert Phao cứu sinh, dự án âm nhạc lớn nhất của bản thân trong năm 2026.

Trò chuyện với phóng viên, Hương Tràm đã chia sẻ về hành trình thực hiện "gái Nghệ", những kỷ niệm xúc động khi trở về quê hương ghi hình, sự đồng hành của gia đình và những thay đổi trong cả âm nhạc lẫn cuộc sống sau nhiều năm trưởng thành.

Hương Tràm cảm kích tấm lòng của người dân quê hương

Sau gần một tuần phát hành, MV "gái Nghệ" đã thu hút gần 3 triệu lượt xem và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Với Hương Tràm, kết quả này đã đúng như kỳ vọng hay chị còn mong đợi nhiều hơn?

- Với tôi, điều quan trọng nhất không phải là số lượt xem, mà là khán giả có cảm nhận được những điều tôi muốn gửi gắm về quê hương xứ Nghệ thông qua MV hay không. Nếu sản phẩm chạm được đến cảm xúc của mọi người thì đó mới là thành công lớn nhất.

Dĩ nhiên, việc MV nhận được nhiều sự quan tâm và phản hồi tích cực ngay sau khi ra mắt cũng khiến tôi rất vui và hạnh phúc.

Bà con Cửa Lò không quản mưa dông, đợi Hương Tràm cả ngày để thực hiện cảnh quay tại đây

Sau khi MV ra mắt, rất nhiều fanpage và cộng đồng người Nghệ An đã kêu gọi "cày view" để ủng hộ Hương Tràm. Chị có theo dõi những chia sẻ đó không?

- Có chứ! Tôi rất xúc động khi thấy nhiều fanpage của người Nghệ An cũng như rất nhiều khán giả chia sẻ MV với niềm tự hào về quê hương. Đặc biệt, nhiều người con xứ Nghệ đang sinh sống xa quê đã nhắn tin nói rằng, xem MV "gái Nghệ" xong, họ thấy nhớ nhà da diết.

Nhiều người chia sẻ rằng, những hình ảnh trong MV vốn rất quen thuộc, gắn bó với tuổi thơ của họ nhưng khi được đưa lên màn ảnh lại hiện lên đẹp và đầy cảm xúc theo một cách rất khác. Đọc những lời nhắn đó, tôi thực sự rất vui vì mình đã phần nào truyền tải được tình yêu dành cho quê hương.

Điều khiến tôi càng hạnh phúc hơn là ê-kíp thực hiện cũng có rất nhiều anh em là người Nghệ An. Chính tình yêu quê hương của mọi người đã góp phần tạo nên một MV chân thành và giàu cảm xúc như vậy.

Tôi cũng xin bật mí là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là người xứ Nghệ. Khi tôi nhắn anh muốn làm một MV về Nghệ An, anh đã nhanh chóng hoàn thiện bài hát này cho tôi mà không lấy bất cứ chi phí nào.

Trong nhiều ngày rong ruổi ghi hình ở Nghệ An, địa điểm nào để lại cho chị nhiều ấn tượng nhất?

- Thực ra, tất cả những bối cảnh xuất hiện trong MV đều rất đặc biệt với tôi vì đó đều là những nơi gắn liền với tuổi thơ. Tôi lớn lên cùng biển Cửa Lò, những phiên chợ cá, chợ Vinh hay những cánh đồng quê hương, nên mỗi khung hình đều gợi lên rất nhiều ký ức.

Tuy nhiên, nơi khiến tôi xúc động nhất là khu D2, chung cư Quang Trung. Tôi được biết khu nhà này sắp được giải tỏa để phục vụ việc xây dựng và phát triển hạ tầng mới của Nghệ An. Với tôi, đó giống như một "bảo tàng ký ức", lưu giữ biết bao dấu ấn của nhiều thế hệ người dân.

Sau khi MV ra mắt, rất nhiều cô chú, anh chị từng sinh sống ở đây đã nhắn tin cảm ơn vì tôi đã lưu giữ những hình ảnh đẹp của khu chung cư trong một sản phẩm âm nhạc. Đọc những lời nhắn ấy, tôi thực sự rất xúc động. Đó là những cảm xúc mạnh mẽ và cũng là động lực để tôi trân trọng hơn những giá trị bình dị của quê hương.

MV "gái Nghệ" tái hiện nhiều hình ảnh đời thường của ngư dân và người dân địa phương. Khi Tràm ngỏ lời mời mọi người tham gia, họ đón nhận như thế nào?

- Tôi nghĩ khi thực hiện một sản phẩm về quê hương thì ai cũng muốn góp một phần công sức của mình. Từ các anh em trong ê-kíp, những người làm âm nhạc cho đến các cô chú xuất hiện trong MV đều rất nhiệt tình. Mọi người hỗ trợ hết mình nên quá trình thực hiện gần như không gặp khó khăn.

Có hai kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi. Đó là khi quay ở chợ cá Cửa Lò. Bà con hẹn chuẩn bị từ 11 giờ sáng nhưng hôm đó thời tiết Nghệ An bất ngờ chuyển mưa giông nên lịch quay phải lùi đến 5-6 giờ chiều. Dù phải chờ nhiều tiếng đồng hồ, mọi người vẫn kiên nhẫn ở lại, không một lời than phiền. Điều đó khiến tôi thực sự xúc động.

Kỷ niệm thứ hai là khi ghi hình tại khu D2, chung cư Quang Trung. Các cô chú ở đây đã giúp ê-kíp giữ kín thông tin về dự án để tạo bất ngờ. Sáng hôm đến quay, tôi nhìn thấy một tấm bảng với dòng chữ được viết rất nắn nót: "Ngày mai có quay hình, đề nghị bà con giữ gìn vệ sinh". Chỉ một lời nhắn giản dị như vậy thôi cũng đủ để tôi cảm nhận được tình cảm, sự đồng lòng và niềm tự hào mà mọi người dành cho sản phẩm về quê hương. Đó là điều tôi sẽ luôn trân trọng.

Nhiều khán giả cũng thắc mắc về phân cảnh quay trong phòng tập yoga xuất hiện trong MV. Chị có thể chia sẻ ý nghĩa của chi tiết này?

- Hiện nay, rất nhiều cô, chị em ở TP. Vinh có thói quen tập yoga để rèn luyện sức khỏe. Tôi muốn đưa hình ảnh đó vào MV vì không muốn chỉ kể câu chuyện về quê hương bằng những góc nhìn quen thuộc.

Với tôi, người phụ nữ xứ Nghệ không chỉ chịu thương, chịu khó, luôn vun vén cho gia đình mà còn biết yêu thương bản thân, chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần để tự tin phát triển và vươn xa. Đó cũng là một thông điệp nhỏ mà tôi và đạo diễn muốn gửi gắm thông qua phân cảnh này.

Đây là một chi tiết rất đời thường, vui tươi nhưng cũng góp phần khắc họa hình ảnh người phụ nữ xứ Nghệ trong nhịp sống hiện đại.

Hình ảnh Hương Tràm thực hiện cảnh quay trong phòng tập Yoga khiến khán giả tò mò

Bố Hương Tràm hạnh phúc vì sự trưởng thành của con gái

Khi chia sẻ về dự án "gái Nghệ" và mời bố góp giọng trong MV, phản ứng của bố chị (NSND Tiến Dũng) phản ứng thế nào?

- Bố rất hạnh phúc. Từ trước đến nay, bố luôn mong tôi sẽ có một sản phẩm dành cho quê hương, như một cách bày tỏ lòng biết ơn với nơi mình sinh ra và lớn lên và bố gọi đó là "trả nợ quê hương". Bố đã làm điều đó bằng âm nhạc suốt nhiều năm, còn với tôi, bố luôn động viên rằng, đừng vội vàng, hãy đi chậm lại, tích lũy đủ trải nghiệm và kiến thức rồi sẽ đến lúc làm được một điều thật ý nghĩa cho quê hương.

Vì vậy, khi tôi ngỏ lời mời bố góp giọng trong MV, bố nhận lời ngay, không hề do dự. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và tự hào của bố khi chứng kiến con gái đã trưởng thành và thực hiện được điều mà cả hai bố con đều ấp ủ từ lâu.

Trong suốt quá trình thực hiện MV, chắc hẳn bố cũng đồng hành và góp ý cho chị rất nhiều?

- Bố góp ý cho tôi cả về phần âm nhạc lẫn cách thể hiện trong MV. Tuy nhiên, bố chưa bao giờ tạo áp lực vì hiểu rằng, tôi đang kể câu chuyện quê hương bằng góc nhìn của thế hệ trẻ. Bố nói với tôi, hãy cứ kể theo cách mà các con cảm nhận, như vậy mới chân thực và gần gũi với khán giả.

Dù không can thiệp quá nhiều vào quá trình sáng tạo nhưng bố luôn âm thầm dõi theo và chăm lo cho con gái. Sau mỗi phân cảnh, bố đều ra xem mọi người quay thế nào, rồi mang nước đến cho ê-kíp. Tôi nhớ nhất là hôm quay ở Sân vận động Vinh, trời nắng rất gắt nhưng bố vẫn ghé qua chỉ để đưa nước cho con gái và mọi người vì sợ mọi người bị mất sức.

Một khoảnh khắc đặc biệt khác là cảnh quay trên đồng cỏ, khi bố tôi góp giọng bằng một đoạn dân ca ví, giặm. Tôi biết mình không thể hát hay bằng bố nên sự xuất hiện của bố trong MV không chỉ giúp tác phẩm thêm trọn vẹn mà còn mang đến cảm giác rất ấm áp, như một lời chào của quê hương dành cho những người con xứ Nghệ.

Sự góp giọng của bố Hương Tràm (NSND Tiến Dũng) trong MV với điệu ví, giặm thân thuộc

- Ngoài MV gái Nghệ mới thực hiện, chị đã bao giờ nghĩ đến việc kết hợp với những nghệ sĩ đồng hương như Phan Mạnh Quỳnh hay Hà Nhi để thực hiện thêm các dự án về quê hương?

- Thực sự, tôi không ngờ "gái Nghệ" lại nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ từ bà con Nghệ An đến như vậy. Chính điều đó khiến tôi có thêm động lực và cũng trở nên "tham" hơn, muốn tiếp tục thực hiện những dự án về quê hương trong tương lai

Tôi tin rằng "gái Nghệ" sẽ không phải là điểm dừng. Còn việc có cơ hội kết hợp với những người con xứ Nghệ như anh Phan Mạnh Quỳnh hay chị Hà Nhi thì đó cũng là điều tôi rất mong chờ. Nếu có một dự án phù hợp, tôi nghĩ sẽ rất ý nghĩa khi những người con Nghệ An cùng nhau kể câu chuyện về quê hương bằng âm nhạc.

Nhiều khán giả nói rằng điều tiếc nuối nhất khi xem "gái Nghệ" là không có sự xuất hiện của các cầu thủ nổi tiếng quê Nghệ An trong MV. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi cũng đọc được những chia sẻ đó và rất trân trọng tình cảm của mọi người. Thực ra, nếu ngỏ lời mời, tôi tin các anh em cầu thủ sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Tuy nhiên, dự án lần này được thực hiện trong thời gian rất gấp.

Từ khi anh Hồ Hoài Anh hoàn thành ca khúc đến lúc quay và đóng máy, mọi thứ diễn ra liên tục. Đúng thời điểm đóng máy, tôi cũng phải dồn toàn bộ thời gian để chuẩn bị cho concert nên không muốn làm phiền mọi người khi chưa có sự chuẩn bị chu đáo.

Nhưng tôi tin đây chưa phải là lần cuối mình thực hiện những dự án về quê hương. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có những sản phẩm có sự góp mặt của các anh em Nghệ An. Mong mọi người tiếp tục chờ đợi và ủng hộ.

Hương Tràm tập nhảy để trở thành ca sĩ trình diễn

Sau MV chính thức, Hương Tràm sẽ tiếp tục phát hành phiên bản full dance của "gái Nghệ". Chị kỳ vọng phiên bản này sẽ mang đến trải nghiệm khác như thế nào cho khán giả?

- Thực ra, tôi luôn mong muốn hoàn thiện mình để trở thành một nghệ sĩ biểu diễn toàn diện hơn. Việc đầu tư vào vũ đạo không phải là một thử nghiệm nhất thời, mà là điều tôi đã dành rất nhiều thời gian rèn luyện trong quãng thời gian sống và làm việc tại Mỹ.

Thông qua phiên bản full dance của "gái Nghệ", tôi hy vọng khán giả sẽ thấy một Hương Tràm với hình ảnh mới mẻ, nhiều năng lượng và giàu sức sống hơn. Bên cạnh những bản ballad vốn đã quen thuộc, tôi cũng mong mọi người sẽ đón nhận mình ở một khía cạnh khác, một nghệ sĩ có thể mang đến những màn trình diễn sôi động, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc và cảm xúc trong âm nhạc.

Riêng với phiên bản dance của "gái Nghệ", biên đạo đã kết hợp rất khéo léo giữa những động tác mạnh mẽ, hiện đại và các chuyển động mềm mại mang hơi thở dân gian, tạo nên sự cân bằng trong phần trình diễn.

Ngoài giọng ca nổi bật, Hương Tràm muốn khẳng định bản thân là nghệ sĩ trình diễn

Đến thời điểm hiện tại, chị đã tự tin có thể vừa hát vừa nhảy với 100% phong độ trên sân khấu?

- Thực ra, vừa hát vừa nhảy luôn là thử thách rất lớn đối với bất kỳ nghệ sĩ nào. Làm sao để vẫn giữ được tinh thần của bài hát, chất lượng giọng hát mà không bị hụt hơi khi biểu diễn là điều không hề dễ.

Đặc biệt, với những concert kéo dài khoảng 25-30 tiết mục, nghệ sĩ phải có cường độ tập luyện rất cao để cơ thể thích nghi và duy trì thể lực.

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sự tập trung và tình yêu dành cho bài hát. Khi mình đầu tư đủ thời gian tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng, mình sẽ có thể mang đến một màn trình diễn trọn vẹn nhất.

Đầu tháng 8 này, chị sẽ tổ chức concert Phao cứu sinh. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã hoàn thành được bao nhiêu %?

- Đến lúc này, tôi nghĩ mọi thứ mới hoàn thành khoảng 30%. Đây là một dự án rất lớn nên mỗi ngày, tôi và ê-kíp đều dành rất nhiều thời gian để tập luyện và chuẩn bị cho từng chi tiết nhỏ nhất.

Tôi mong Phao cứu sinh sẽ không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là một cuộc gặp gỡ thật đặc biệt với khán giả. Hy vọng sau khi chương trình khép lại, những cảm xúc và kỷ niệm đẹp của đêm diễn sẽ còn ở lại thật lâu trong lòng mọi người.

Đến thời điểm hiện tại, chị đã công bố khách mời đầu tiên là Lâm Bảo Ngọc. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn được nghe hai chị song ca ca khúc Golden. Liệu điều đó có xảy ra?

- Chắc chắn concert lần này sẽ còn có thêm những vị khách rất đặc biệt. Đó đều là những nghệ sĩ mà tôi rất yêu quý và ngưỡng mộ. Tôi hy vọng khi từng khách mời dần được hé lộ, khán giả cũng sẽ dần hình dung rõ hơn về câu chuyện âm nhạc mà tôi muốn kể trong Phao cứu sinh.

Còn về các ca khúc sẽ biểu diễn, cho phép tôi được giữ lại một chút bí mật để tạo bất ngờ cho khán giả. Biết đâu Golden sẽ xuất hiện, cũng có thể là một tiết mục khác. Điều tôi có thể bật mí là các màn kết hợp đều được đầu tư và chuẩn bị rất kỹ lưỡng để mang đến những trải nghiệm đáng nhớ trong đêm diễn.

Hương Tràm sống chậm và yêu bản thân nhiều hơn

Hương Tràm của hiện tại dường như sống chậm hơn và bình an hơn. Điều gì đã khiến chị thay đổi nhiều nhất?

- Có lẽ điều thay đổi lớn nhất là tôi học được cách yêu thương bản thân nhiều hơn. Trước đây, tôi luôn muốn chạy thật nhanh, chinh phục hết thành tích này đến cột mốc khác và lúc nào cũng nghĩ mình phải chứng minh thật nhiều điều.

Nhưng bây giờ, tôi không còn đặt nặng điều đó nữa. Tôi thấy mình may mắn khi đã có một vị trí nhất định trong lòng những khán giả luôn yêu thương và đồng hành cùng mình. Điều tôi quan tâm hơn là làm nghề một cách bền vững và mang đến những sản phẩm thực sự có giá trị.

Tôi nhận ra rằng, đôi khi sống chậm lại chính là cách để đi xa hơn. Khi bản thân có sự bình an, tôi cũng tạo được một môi trường làm việc tích cực cho ê-kíp của mình. Và khi tâm hồn đủ nhẹ nhàng, tôi hát bằng một nguồn năng lượng khác, sống với một tâm thế khác và biết trân trọng hơn những điều giản dị trong cuộc sống.

Trước đây, chị được khán giả biết đến với những bản ballad giàu cảm xúc. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chị lại xuất hiện với hình ảnh sôi động hơn, kết hợp nhiều vũ đạo, trong khi cuộc sống cá nhân lại chậm rãi và bình yên hơn. Chị có thấy điều đó hơi mâu thuẫn không?

- Thực ra, tôi lại không thấy đó là mâu thuẫn. Càng trưởng thành, tôi càng cảm thấy tư duy của mình trẻ trung, cởi mở hơn. Tôi cũng không biết vì sao nhưng lúc nào cũng có cảm giác trong mình vẫn còn rất nhiều câu chuyện muốn kể và nhiều điều muốn khám phá.

Có lẽ vì thế mà trong âm nhạc, tôi muốn thử sức với nhiều màu sắc mới. Tôi nhảy nhiều hơn, biểu diễn nhiều hơn và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những khía cạnh khác của bản thân. Ngược lại, chính cuộc sống bình yên lại cho tôi nhiều năng lượng hơn để sáng tạo và cống hiến.

Mỗi ngày, tôi đều thấy mình thú vị hơn một chút và điều đó khiến tôi càng có thêm động lực để đi đường dài với âm nhạc.

Hương Tràm ngày càng sống chậm và khám phá bản thân mình nhiều hơn

Trong thời gian tới, ngoài concert, chị còn dự định ra mắt thêm những sản phẩm âm nhạc mới không?

Chắc chắn là có. Tôi vẫn đang ấp ủ nhiều dự án âm nhạc và những câu chuyện muốn kể với khán giả trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tôi đang dành toàn bộ thời gian và năng lượng cho concert Phao cứu sinh. Đây là dự án lớn và quan trọng nhất của tôi trong năm nay, nên tôi muốn chuẩn bị thật chỉn chu để mang đến một đêm nhạc trọn vẹn nhất.

Điều tôi mong nhất lúc này là có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt mọi kế hoạch và được gặp gỡ khán giả trong concert, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện và cảm xúc mà tôi đã ấp ủ bấy lâu.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Hương Tràm sinh năm 1995 tại quê Nghệ An, là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của V-pop. Cô được biết đến sau khi đăng quang cuộc thi Giọng hát Việt 2012 và sở hữu chất giọng nội lực, giàu cảm xúc. Hương Tràm ghi dấu ấn với nhiều bản hit như: Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa và Ngốc. Năm 2013, cô nhận giải Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Ảnh: NVCC