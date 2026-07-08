Chàng trai bất lực nhìn bạn gái bị cá sấu kéo xuống sông

Theo People, vụ việc xảy ra chiều 28/6 trên sông Econlockhatchee, gần điểm khởi hành đường mòn Barr Street thuộc khu rừng Little Big Econ State Forest, hạt Seminole, phía bắc thành phố Orlando.

Chance Allison cùng bạn gái Brittany Clark và một người bạn đi bộ đường dài trước khi dừng lại ngâm mình dưới sông để giải nhiệt. Theo Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida (FWC), cả ba đang đứng ở vùng nước sâu khoảng 90 cm thì một con cá sấu bất ngờ lao tới, ngoạm chặt cả hai cánh tay của Clark.

Allison lập tức lao đến kéo bạn gái ra khỏi miệng con vật, sau đó anh gọi số khẩn cấp 911.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa Clark lên bờ và chuyển đến bệnh viện, nhưng cô đã tử vong trên đường đi vì vết thương quá nặng.

Phát ngôn viên FWC Chad Weber cho biết không có dấu hiệu cho thấy Clark hoặc những người đi cùng có hành động khiêu khích con cá sấu trước khi vụ việc xảy ra.

Ảnh minh họa: Pexels

Sau vụ việc, lực lượng chức năng phối hợp với một thợ săn cá sấu chuyên nghiệp rà soát hiện trường. Hai con cá sấu lớn, một con dài khoảng 4 m tại nơi xảy ra vụ tấn công và một con dài gần 3,8 m ở vị trí cách đó khoảng 800 m, đã bị bắt và tiêu hủy.

FWC cho biết các mẫu vật từ cả hai con cá sấu đã được thu thập để phục vụ điều tra, nhằm xác định chính xác con vật gây ra vụ tấn công.

Thiếu tá Jay Russell của FWC gọi đây là "một thảm kịch vô cùng đau lòng" và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Ít ngày sau khi Clark được xác định danh tính, Allison chia sẻ tâm thư trên Facebook, cho biết anh vẫn chưa thể tin những gì đã xảy ra.

"Chúng tôi còn rất nhiều dự định và kỷ niệm chưa kịp thực hiện. Em không đáng phải ra đi theo cách như vậy. Anh yêu em", anh viết, đồng thời cảm ơn những lời động viên từ bạn bè và cho biết sẽ tổ chức một buổi tưởng niệm dành cho bạn gái.

Brittany Clark. Ảnh: Go Fund Me

Theo FWC, những vụ cá sấu gây thương tích nghiêm trọng cho người ở Florida rất hiếm. Cơ quan này khuyến cáo người dân và du khách chỉ bơi tại các khu vực được chỉ định vào ban ngày, giữ khoảng cách an toàn với động vật hoang dã và tuyệt đối không cho cá sấu ăn để tránh thu hút chúng đến gần.

Đây là vụ cá sấu tấn công nghiêm trọng thứ ba được ghi nhận tại Florida trong vòng một tuần. Trước đó hai ngày, một người đàn ông 28 tuổi cũng thiệt mạng sau khi bị cá sấu tấn công tại bãi biển ở Puerto Vallarta, Mexico.