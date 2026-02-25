Giới trẻ kiệt quệ tài chính vì gánh nặng tiền mừng tuổi

Gánh nặng tài chính đằng sau những phong bao đỏ

Phong bao lì xì Tết Nguyên đán, hay còn gọi là hồng bao, vốn mang ý nghĩa truyền thống tốt đẹp nhằm gửi gắm sự may mắn. Tuy nhiên, cùng với mức thu nhập tăng cao cùng những kỳ vọng xã hội, giá trị của các món quà tiền mặt này không ngừng leo thang. Hiện tượng này vô tình biến một phong tục văn hóa thành một nỗi lo âu thường trực cho nhiều gia đình.

Trên nền tảng phong cách sống "Tiểu Hồng Thư" (Xiaohongshu), chủ đề tiền lì xì đã thu hút hơn 2 tỷ lượt xem cùng gần 12 triệu lượt thảo luận. Xen lẫn sự háo hức của trẻ nhỏ là hàng loạt bài đăng chia sẻ sự lo lắng của người trưởng thành. Nhiều thanh niên Trung Quốc cho biết họ phải lên kế hoạch chi tiêu trước nhiều tháng trời nhằm chống chọi với sức ép tiền bạc mùa lễ hội.

Một người dùng đến từ tỉnh Chiết Giang than thở rằng thế hệ sinh thập niên 1980 đang phải gánh chịu áp lực khổng lồ. Họ vừa phải biếu xén người lớn tuổi ngày một già yếu, lại vừa phải chuẩn bị những khoản tiền không nhỏ cho trẻ em. Đồng tình với quan điểm này, một người khác xót xa chia sẻ rằng các cặp vợ chồng sinh thập niên 1990 chưa có con rơi vào tình cảnh bất lợi nhất. Họ liên tục phải bỏ tiền ra tặng người khác nhưng không bao giờ nhận lại được bất cứ khoản nào.

Tờ Quang Minh Nhật báo đã xuất bản một bài bình luận chỉ ra cội rễ của vấn đề. Cụ thể, áp lực tiền mừng tuổi xuất phát bởi những chuẩn mực ăn sâu bén rễ về sự có qua có lại cũng như lòng ái ngại mất thể diện. Để thiết lập tiêu chuẩn tặng quà ít gánh nặng, các gia đình cần chung tay đồng thuận rút lui khỏi cuộc chạy đua vật chất này.

Một "cây lì xì" tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sixth Tone.

Cổ vũ lối sống chừng mực dịp đầu năm mới

Giữa hàng loạt lời than phiền, một đoạn video trên mạng xã hội Douyin ghi lại cảnh người đàn ông họ Trần ở tỉnh Quảng Đông phát phong bao 100 nhân dân tệ (khoảng 14 USD) cho 23 đứa cháu đã gây tiếng vang lớn. Đoạn clip quay ngày 17 tháng 2 cho thấy bọn trẻ tụ tập tại nhà anh để chúc Tết rồi nhận lì xì. Trả lời truyền thông, anh Trần khẳng định tại quê hương mình, phong bao đỏ chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng cho sự tốt lành chứ không dùng để đo đếm mức độ hào phóng.

Sự giản dị đó nhanh chóng khơi dậy niềm ngưỡng mộ sâu sắc trên không gian mạng. Một "Bảng tham khảo Quảng Đông" lập tức được lan truyền rộng rãi, đề xuất mức tiền mừng tuổi tiêu chuẩn thật hợp lý. Trong đó, mức 100 nhân dân tệ dành cho gia đình ruột thịt, 50 nhân dân tệ cho họ hàng gần, thậm chí chỉ 5 nhân dân tệ cho hàng xóm. Đây được xem là khuôn mẫu hoàn hảo cho sự chừng mực.

Chính quyền nhiều địa phương cũng bắt tay vào cuộc nhằm chính thức hóa phong trào này. Tại Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, huyện Long An đã ban hành đề xuất mang tên "Lì xì nhỏ, Tấm lòng lớn". Tài liệu kêu gọi người dân thống nhất trước số tiền tối đa, đồng thời ưu tiên các khoản tượng trưng thay vì phô trương hình thức. Huyện cũng khuyến khích các gia đình chuyển hướng khoản tiền này thành vốn đầu tư phát triển, chẳng hạn như mua sách giáo dục, đồ chơi cho trẻ nhỏ, mua vé tham quan bảo tàng, hay lập quỹ thực hành hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho thanh niên.

Cùng lúc đó, thành phố Bách Sắc thuộc Quảng Tây cũng đưa ra sáng kiến khuyến nghị mức trần lì xì không vượt quá 20 nhân dân tệ. Thành phố không khuyến khích việc mở rộng các vòng kết nối tặng quà, thay vào đó đề xuất những giải pháp thay thế ý nghĩa như tặng câu đối viết tay hay kể chuyện. Người trẻ tuổi được gợi ý đáp lễ bằng thời gian rảnh rỗi cùng sự giúp đỡ thiết thực thay vì cứ mãi trao đổi tiền mặt.

Như lời kết của tờ Quang Minh Nhật báo, toàn xã hội phải cùng nhau ủng hộ một hệ tư tưởng coi trọng tình cảm hơn lợi ích vật chất. Vẻ đẹp đích thực của Tết Nguyên đán nằm ở khoảnh khắc cả gia đình quây quần ấm áp, chứ không nằm ở độ dày của phong bao đỏ hay sự đắt đỏ của những món quà.

Theo: t/h