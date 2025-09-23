Người đàn ông rơi nước mắt nhắc về cay đắng khi ở rể

Trong tập 1.144 chương trình Bạn muốn hẹn hò, khán giả xúc động trước câu chuyện hôn nhân đổ vỡ của Trần Thanh Bình (44 tuổi, quê Vĩnh Long, đầu bếp tại TP.HCM) và Nguyễn Thị Mai Trang (41 tuổi, TP.HCM, chuyên viên tư vấn bảo hiểm kiêm môi giới bất động sản).

Thanh Bình là người vui vẻ, hòa đồng, suy nghĩ tích cực, tạo niềm vui cho người xung quanh và sống vì mọi người nhưng hay buồn tủi.

Anh kết hôn năm 37 tuổi, có một con gái 6 tuổi. Cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm thì tan vỡ sau khi vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, nhất là giai đoạn anh làm ăn thất bại vì dịch Covid-19. Sau ly hôn, con gái sống cùng ông bà nội.

Về phía đàng gái, Mai Trang có ưu điểm hòa đồng, lạc quan; nhược điểm nóng tính, thẳng thắn.

Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm, chấm dứt khi phát hiện chồng ngoại tình lúc cô mang thai. Cô trở thành mẹ đơn thân của hai con gái 16 và 11 tuổi. Sau đó, cô có một mối tình với bạn trai ở châu Âu nhưng dừng lại vì khác biệt quan điểm sống.

Đến chương trình, Mai Trang mong muốn tìm một người đàn ông hiền lành, có chính kiến, biết chăm lo cho gia đình. Cô không thích người đàn ông gia trưởng, không chung thủy. Còn Thanh Bình hy vọng bạn đời biết thông cảm, chia sẻ, đủ bao dung để thương con gái của anh là đủ. Anh nghẹn ngào tâm sự đôi lúc anh xót xa khi con thiệt thòi, không được gần cha mẹ.

Hai con gái của Mai Trang cũng tham gia chương trình, ủng hộ mẹ tìm hạnh phúc mới. Cô con gái 16 tuổi thẳng thắn: “Mẹ con là người mạnh mẽ. Con mong mẹ được hạnh phúc và thấy chú phù hợp với mẹ con”.

Mở rào gặp gỡ trò chuyện trực tiếp, cặp đôi từng đổ vỡ có sự đồng cảm và thấu hiểu cho nhau.

Khi chia sẻ về quan điểm "con anh, con em, con chúng ta", Thanh Bình cho rằng khi cả hai về chung một nhà thì con là con chung, trách nhiệm của cha mẹ là lo cho con. Anh nói thêm, công việc đầu bếp của mình khá bận rộn, các ngày lễ tết lại không được nghỉ nên mong muốn tìm được người có thể thông cảm và thấu hiểu cho mình.

Tiếp đó, Mai Trang hỏi bạn trai về dự định cho tương lai nếu đi thêm bước nữa. Ông bố đơn thân cho biết anh rất cố gắng trong công việc, không ngại khó để kiếm tiền. Sắp tới, anh dự định sẽ mở quán ăn để tự chủ về thời gian và gần gũi được với vợ con.

Khi Mai Trang hỏi đàng trai có e ngại với việc phải sống cùng cha mẹ mình, Thanh Bình chợt xúc động rồi chia sẻ nỗi lòng mình. "Anh từng ở rể, khổ nhiều lắm. Vui thì người ta cho ở, không vui thì đuổi. Cảm giác anh rất sợ", anh rơi nước mắt bộc bạch.

Nghe được điều này, Mai Trang tỏ ra rất đồng cảm với đàng trai. Dù vậy, cô khẳng định cha mẹ mình là người rất tuyệt vời và bản thân luôn ao ước có một gia đình giống như vậy. "Ba mẹ không chỉ sinh ra em một lần mà còn sinh ra em lần thứ hai. Thời điểm đổ vỡ hôn nhân, em đã từng có ý định tự tử rất nhiều lần. Nhưng nhờ có ba mẹ, em mới được như ngày hôm nay", cô bày tỏ.

Sau khi cả hai nắm tay trao cảm xúc, Mai Trang thẳng thắn chia sẻ: “Nếu anh là một người yếu đuối, thì em sẽ là một người mạnh mẽ. Đối với em những chuyện khó khăn mình đã trải qua rồi thì những chuyện trong tương lai chỉ là chuyện nhỏ”. Đáp lại, Thanh Bình cho biết, anh sống chân thành, nếu cô không thích anh điều gì anh sẵn sàng sửa. Anh muốn cả hai đến với nhau xác định lâu dài chứ không vui đùa.

Trải qua những phút trò chuyện, cả hai tìm được sự đồng điệu và quyết định bấm nút hẹn hò. Trên sân khấu, họ trao nhau nụ hôn đầu trong sự cổ vũ của ba người con. MC Quyền Linh xúc động gửi lời chúc: “Hy vọng cả nhà sớm báo tin vui cho chương trình. Hãy tìm hiểu thật kỹ để không lỡ thêm chuyến đò nữa”.