Nữ đồng nghiệp chủ động “tấn công”, chàng IT nhanh chóng "chốt đơn"

Trong tập mới của chương trình Vợ chồng son, khán giả được dịp “cười té ghế” với câu chuyện tình yêu của cặp đôi Nguyễn Lê Trang Thanh (26 tuổi, nội trợ kiêm kinh doanh đồ em bé) và Nguyễn Đình Sang (32 tuổi, lập trình viên & giảng viên CNTT). Cùng xuất hiện trên sân khấu là con trai hơn 7 tháng tuổi – bé Nguyễn Minh Huy.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu khi Trang Thanh – khi đó là sinh viên năm cuối – đến công ty nơi Đình Sang làm việc để thực tập. Ấn tượng ban đầu về anh khiến cô chẳng mấy thiện cảm: “Lạnh lùng, ít nói, mặt lúc nào cũng như đang lập trình trong đầu”. Nhưng trái tim có lý lẽ của riêng nó – nhất là khi biết anh là “cao thủ” trong lĩnh vực lập trình, đúng chuyên môn cô đang cần hỗ trợ cho luận văn tốt nghiệp.

Trang Thanh không ngần ngại tiếp cận, chủ động nhờ giúp đỡ. Lần đầu bị từ chối, cô vẫn không nản, kiên trì hỏi lại lần thứ hai. Lần này, Đình Sang đồng ý và “mối quan hệ cộng sự” dần trở thành “mối quan tâm đặc biệt”.

Dù được giúp đỡ tận tình, nhưng trái tim chàng trai vẫn... chưa rung động. Đình Sang thú nhận: “Không phải em chảnh, mà là sợ! Nhiều bạn gái tiếp cận quá, nên em hơi dè chừng. Em chỉ đồng ý giúp đồ án, chứ tình cảm thì chưa xác định”.

Thế nhưng, “cô sinh viên năm cuối” lại quyết không bỏ cuộc. Với tinh thần không để crush “thoát”, Thanh liên tục hỏi thẳng: “Anh Sang có thích em không?”. Ngay cả lúc anh đang làm việc căng não, cô vẫn tranh thủ “tấn công”.

Đỉnh điểm là một tối muộn tại công ty, chỉ còn hai người. Thanh quyết định “chốt hạ”: – “Anh Sang, em hỏi lại, anh có thích em không?” – “Giờ nói không thích thì cũng không được rồi.” Câu trả lời nửa đùa nửa thật khiến nữ chính “bật chế độ nghiêm túc”: “Nói rõ ràng lại cho em!”. Lúc này, chàng IT chính thức thừa nhận có tình cảm. Hai ngày sau, anh mang quà đến và tỏ tình “chuẩn chỉnh” theo phong cách của một lập trình viên nghiêm túc.

Chỉ sau 6 tháng yêu nhau, Đình Sang đã về nhà bạn gái xin cưới. Một năm sau, lễ ăn hỏi được tổ chức và nửa năm tiếp theo là đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Tuy nhiên, chặng đường tiến tới hôn nhân cũng có chút “lấn cấn” khi bố mẹ Sang từng nghi ngờ giới tính của anh. “Từ nhỏ đến lớn chưa thấy dẫn bạn gái về, suốt ngày ở nhà chơi game với bạn nam thân nhất. Hai đứa dính nhau như hình với bóng,” Trang Thanh chia sẻ khiến ai cũng bật cười. Dù vậy, sau khi gặp được nàng dâu tương lai, mọi hiểu lầm đều tan biến.

Sau khi kết hôn, vợ chồng trẻ đón tin vui. Trong quá trình mang thai, bác sĩ từng nghi ngờ bé Minh Huy mắc hội chứng Down. Khoảnh khắc chờ kết quả là một thử thách tâm lý nặng nề với cả hai. May mắn thay, kết quả kiểm tra lại cho thấy bé chỉ bị thiếu máu do di truyền từ mẹ. Hiện tại, Minh Huy phát triển khỏe mạnh và là niềm vui mỗi ngày của bố mẹ.

Khi được hỏi về cuộc sống sau hôn nhân, Đình Sang chia sẻ vợ có hai “tật xấu”: hay để đồ đạc lung tung và ghen “vô cớ”. Ngược lại, Thanh chỉ “tố nhẹ” chồng... hắt xì quá to và không lãng mạn. Nhưng cô cũng nói thêm: “Em quen rồi, nên cũng chẳng muốn anh thay đổi gì cả.”

Cuối chương trình, khi được hỏi mong ước gì cho chồng, Trang Thanh nghẹn ngào nói: “Em chỉ mong anh bớt làm việc, nghỉ ngơi nhiều hơn để lo cho sức khỏe.” Những giọt nước mắt chân thành của người vợ khiến Đình Sang xúc động. Anh dành lời cảm ơn sâu sắc tới vợ – người đã tiếp thêm động lực để anh thay đổi, trưởng thành và biết yêu thương đúng cách.