Lý do 4 anh em trai xây 4 ngôi nhà giống nhau trên cùng mảnh đất ở Ninh Bình

Ông Mai Văn Khoát (SN 1959, trú tại xã Xuân Trường) là con trai thứ 3 trong gia đình có 7 anh chị em (4 trai, 3 gái). Xuất thân từ một gia đình thuần nông, ông cùng các anh chị em phải đối mặt với khó khăn khi bố mất sớm, gánh nặng mưu sinh dồn lên vai mẹ.

Trong những năm tháng cơ cực ấy, nhờ tình yêu thương bao la của mẹ, 7 anh chị em luôn nhường nhịn, yêu thương, đùm bọc và dìu dắt nhau để trưởng thành.

Khuôn viên nhà của 4 anh em ông Khoát ở xã Xuân Trường

Ông Khoát chia sẻ, trên mảnh đất cha ông để lại, trước đây anh em ông đã dựng 4 căn nhà cấp 4, cùng đi chung một ngõ nhưng không chung sân.

Sau này, khi cuộc sống riêng của mỗi người đã vững vàng, vì muốn xây dựng từ đường khang trang để thờ phụng tổ tiên, anh em ông Khoát bàn nhau xây lại nhà. Các anh em thống nhất bỏ ngõ chung, mở thành sân chung, tạo không gian rộng rãi trước gia từ để con cháu sum vầy.

4 gia đình sử dụng chung 1 cổng, chung khoảng sân

Năm 2013, ông Khoát khởi công xây căn nhà đầu tiên. Một năm sau, 3 người anh em còn lại cũng lần lượt dựng nhà.

Bốn ngôi nhà của anh em ông Khoát có thiết kế bên ngoài giống hệt nhau theo kiểu biệt thự nhà vườn, đơn giản, thoáng đãng. Bên trong được thiết kế tuỳ nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình.

Các ngôi nhà có thiết kế bên ngoài giống nhau

“Mảnh đất cha ông để lại rộng khoảng 2.000m2, được chia đều cho 4 anh em trai, mỗi người 280m2. Diện tích còn lại để xây từ đường và làm sân chung.

Chúng tôi thống nhất không xây tường ngăn, cùng đi chung một cổng lớn để anh em, con cháu trong đại gia đình luôn gần gũi, quây quần”, ông Khoát chia sẻ.

Từ đường được xây trang trọng trong khuôn viên

“Chìa khoá” giữ gìn hoà khí

Điều khiến ông Khoát tâm đắc nhất chính là tình cảm giữa các anh chị em từ thuở nhỏ đến nay vẫn luôn khăng khít. Ông chia sẻ, để giữ được hòa khí khi sống trong cùng một khuôn viên, mỗi thành viên phải biết thương yêu, nhường nhịn và đoàn kết.

Mọi việc trong gia đình, từ nhỏ đến lớn, đều được anh em bàn bạc, hỏi ý kiến nhau rồi mới thống nhất quyết định.

Đặc biệt, từ khi bố mẹ qua đời, anh chị cả đã trở thành chỗ dựa, dìu dắt anh em, con cháu trong nhà.

Gần 50 năm làm dâu, chị dâu cả luôn nhường nhịn, yêu thương, chưa từng nặng lời với các em dâu hay con cháu. Chính vì thế, bà luôn được các em cũng như con cháu kính nể.

Tình cảm giữa các chị em dâu bao năm cũng nhờ đó mà luôn khăng khít, cùng nhau sẻ chia mọi chuyện, không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ, ấm áp.

Khoảng sân chung rộng là nơi tụ họp mỗi khi con cháu về đông đủ

“Anh em tôi luôn sống vui vẻ, đơn giản, không phức tạp hoá mọi chuyện. Tuy đôi lúc có tranh luận, nhưng để xảy ra bất hoà thì chưa từng, bởi ai cũng hiểu chuyện và biết bỏ qua cho nhau. Chúng tôi cũng luôn duy trì thói quen thường xuyên trò chuyện, thỉnh thoảng ăn bữa cơm chung với nhau để thêm gắn kết.

Dịp nghỉ lễ, Tết, con cháu trong đại gia đình đều về tụ họp, đông vui như hội. Nhà ở gần nhau, tình cảm cũng tự nhiên gần gũi thêm”, ông Khoát nói.

Ông Mai Văn Đương (SN 1963, trú tại xã Xuân Trường) - đại diện chi họ Mai, đồng thời là hàng xóm của gia đình ông Khoát - chia sẻ: "Trong họ, anh em ông Khoát được xem là hình mẫu về tinh thần đoàn kết để con cháu noi theo.

Họ luôn sống chan hòa, gắn bó, tích cực tham gia các công việc của họ tộc cũng như thôn xóm. Nếp sống nghĩa tình và tình cảm bền chặt của gia đình ông Khoát khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, xem như tấm gương sáng".