Chàng trai “có căn tu” đi hẹn hò tìm vợ, bất ngờ gặp tình huống "đứng hình"

Trong tập phát sóng gần đây, chương trình "Bạn muốn hẹn hò" mai mối cho anh Bùi Văn Phụ (49 tuổi, công nhân cơ khí) và chị Nguyễn Thị Minh Phương (45 tuổi, giáo viên tin học). Cả hai hiện sinh sống tại TP.HCM.

Ngay từ khi xuất hiện, Văn Phụ gây thiện cảm với vẻ ngoài hiền lành, chân chất. Anh tự nhận có thể làm mọi việc nhà, sống đạo đức và thừa nhận mình “có căn tu”, thường ăn chay ngày rằm và mùng 1. Anh chia sẻ mong muốn tìm một người vợ đồng tu, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tuổi trẻ của Văn Phụ khá lận đận tình duyên. Anh từng yêu thầm một cô gái nhưng không dám ngỏ lời, sau đó mất niềm tin vào tình cảm. Hiện tại, vì đồng nghiệp trêu chọc “bê-đê”, anh tham gia chương trình để khẳng định bản thân là “trai thẳng”.

Trong khi đó, Minh Phương được giới thiệu là người nhiệt tình, chân thành nhưng nóng tính. Cô từng trải qua hai mối tình: một mối kéo dài 8 năm, một mối gần 2 năm nhưng đều đổ vỡ vì khoảng cách và sự không hòa hợp từ gia đình. Đến với chương trình, cô mong tìm bạn trai điềm tĩnh, có chiều sâu cảm xúc, giống hình mẫu ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Buổi gặp gỡ mở đầu khá vui vẻ. Văn Phụ tặng quà cho bạn gái, khẳng định sẵn sàng “chiều hết mọi mong muốn của em”, thậm chí còn nói đùa rằng: “Nếu em đồng ý, cái gì anh cũng cho được, kể cả tim anh còn móc ra được.” Tuy nhiên, khi Minh Phương hỏi về quá khứ tu tập, anh chỉ nói: “Thiên cơ bất khả lộ, chỉ khi có duyên vợ chồng mới tiết lộ.”

Câu trả lời này khiến nữ chính băn khoăn. Minh Phương thẳng thắn thừa nhận mình “sợ người tu tập”, lo ngại sự khác biệt trong lối sống. Văn Phụ trấn an rằng việc tu tại gia không ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân, chỉ đơn giản là kiêng cữ và sống thiện.

Dù vậy, sau nhiều trao đổi, Minh Phương cho biết cô không có cảm xúc nên từ chối bấm nút. Trước quyết định này, Văn Phụ vẫn giữ sự điềm tĩnh, gửi lời chúc cô “sớm tìm được người ngon hơn anh”.

Tưởng rằng câu chuyện dừng lại tại đây thì bất ngờ xảy đến. Từ hàng ghế khán giả, chị Mai (38 tuổi) mạnh dạn giơ tay xin lên sân khấu, bày tỏ “rất ưng ý” với Văn Phụ và mong được bấm nút hẹn hò cùng anh.

Chị Mai chia sẻ: “Em thấy tâm anh rất tĩnh, và em cần một người đàn ông như vậy để kiềm chế bản thân.” Cô cho biết nhà mình chỉ cách nơi anh Phụ sinh sống khoảng 100 km, đồng thời chủ động nắm tay anh để thể hiện tình cảm.

Hành động ngoài kịch bản này khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan vô cùng bất ngờ, còn khán giả tại trường quay thì bật cười thích thú. Nữ chính Minh Phương cũng thoải mái chúc phúc và thậm chí còn sẵn sàng làm mai cho “người thứ ba” cùng nam chính.

Dù được khán giả cổ vũ, Văn Phụ vẫn khá ngại ngùng, chỉ hứa sẽ “mai mối cho chị Mai một người phù hợp hơn”. Tuy nhiên, chị Mai không chịu lùi bước, tiếp tục bày tỏ mong muốn được tìm hiểu.

Trước tình huống hy hữu, MC Quyền Linh mời cả hai trở lại hàng ghế khán giả, đồng thời động viên họ trao đổi số điện thoại để có thể tìm hiểu thêm sau chương trình.

Khoảnh khắc có “người ngoài cuộc” xông lên bấm nút thay nữ chính đã tạo nên tình huống chưa từng có trong Bạn muốn hẹn hò. Khán giả tại trường quay liên tục reo hò, còn dân mạng sau khi xem tập phát sóng thì gọi đây là “cú twist đỉnh cao”, “cái kết ngược đời nhưng dễ thương”.

Dù chưa rõ câu chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng chắc chắn tập phát sóng này đã trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chương trình.