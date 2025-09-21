Cưới được 6 tháng, cô gái sốc khi chồng bất ngờ đi tu

Tập phát sóng tuần này của “Bạn muốn hẹn hò” tiếp tục mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc bất ngờ. Hai MC Quyền Linh - Ngọc Lan đã mai mối cho cặp đôi từng đổ vỡ hôn nhân: Nguyễn Trung Trực (38 tuổi, Vĩnh Long), kỹ sư điện và Bùi Thị Mỹ Yến (33 tuổi, TP.HCM), chuyên viên tuyển dụng nhân sự.

Trung Trực gây ấn tượng bởi sự hiền lành, hòa đồng, không hút thuốc, không rượu bia nhưng lại khá kiệm lời.

Anh từng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu thời sinh viên tan vỡ vì cả hai chưa có công việc ổn định. Mối tình thứ hai, chỉ sau 5-6 tháng quen nhau, anh quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, cuộc sống chung kéo dài 4 năm rồi đổ vỡ.

Anh chia sẻ: “Năm đầu tiên vợ chồng ở cùng nhau, sau đó ly thân. Chúng tôi ít nói, mạnh ai nấy làm nên không tìm được tiếng nói chung”.

Khác với sự điềm tĩnh của Trung Trực, Mỹ Yến mang đến năng lượng vui tươi, chân thành và giàu tình cảm. Tuy vậy, cô thừa nhận điểm yếu là khá vụng về, không biết nấu ăn và sống thiên về cảm xúc.

Câu chuyện của cô khiến cả trường quay lặng đi. Sau nhiều lần yêu đương không thành, Mỹ Yến chỉ có một mối tình chính thức đi đến hôn nhân cách đây ba năm. Thế nhưng, chỉ 6 tháng sau ngày cưới, mâu thuẫn nảy sinh khiến người chồng bất ngờ dọn ra riêng rồi… lên chùa ở.

“Lúc đó tôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm yêu đương nên chọn cách im lặng khi mâu thuẫn. Sau cùng, anh ấy rời đi và chọn cuộc sống ở chùa. Tôi thực sự sốc nhưng rồi cũng học được cách đứng dậy. Hiện tại, trái tim tôi đã lành để tìm hạnh phúc mới”, cô chia sẻ.

Đến với chương trình, Mỹ Yến bày tỏ mong muốn một người bạn đời “có chí tiến thủ, nói được làm được, biết lo cho gia đình”. Về phía mình, Trung Trực không đặt nặng ngoại hình mà chỉ hy vọng bạn gái lanh lợi, biết chia sẻ.

Khoảnh khắc “mở rào”, cả hai trao nhau món quà nhỏ, tạo ấn tượng ban đầu khá tốt. Tuy nhiên, sự rụt rè của chàng kỹ sư khiến MC Quyền Linh phải “mớm lời” để giúp anh bắt chuyện. Khán giả bật cười khi Trung Trực quá thật thà, nhắc lại y nguyên lời dẫn. May mắn thay, Mỹ Yến khéo léo điều chỉnh, giúp cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên hơn.

Không chỉ trò chuyện vui vẻ, Mỹ Yến cũng thử thách bạn trai bằng những câu hỏi nghiêm túc.

“Dù giận đến mấy thì em cũng không đánh chồng vì gia đình em không có truyền thống bạo lực. Anh có dám đánh em không?”, cô thẳng thắn. Trung Trực lập tức trả lời: “Không, anh không đánh em. Anh chưa từng đánh ai bao giờ”.

Khi đặt vấn đề nếu bản thân không thể sinh con, Mỹ Yến được bạn trai trấn an: “Chỉ cần hai người ở bên nhau, chuyện đó không quan trọng”.

Sau cuộc trò chuyện, cả hai cùng quyết định bấm nút hẹn hò trong sự hân hoan của khán giả và niềm vui của hai MC mai mối. Cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào, khép lại một hành trình mai mối đầy cảm xúc.