Cảnh sát công bố danh sách người bị khởi tố vì bịa đặt trong vụ Vu Mông Lung qua đời

Ngày 11/9, làng giải trí Trung Quốc rúng động trước thông tin diễn viên Vu Mông Lung qua đời sau cú ngã từ tầng cao tại một khu chung cư ở Bắc Kinh. Công ty quản lý nhanh chóng xác nhận. Sau đó, mẹ của nam diễn viên cũng đưa ra thông báo, chia sẻ rằng con trai qua đời do ngã trong khi say rượu, đồng thời mong công chúng dừng suy đoán. Tuy nhiên, tin đồn vẫn tiếp tục lan tràn trên mạng xã hội.

Sự ra đi của nam diễn viên ở tuổi 37 để lại nhiều tiếc thương.

Nhiều lời đồn đoán cho rằng Vu Mông Lung bị chuốc rượu trong một bữa tiệc và bị ép tuân theo "quy tắc ngầm" để đổi lấy cơ hội công việc, dẫn đến việc anh rơi xuống từ tầng cao trong lúc phản kháng. Thậm chí, một số cư dân mạng còn phân tích hình ảnh được cho là từ hiện trường, chỉ ra dấu vết bất thường trên khung cửa sổ, cho rằng lưới chắn bị gỡ từ bên trong...

Sự việc càng gây tranh cãi khi một đoạn video và file ghi âm được cho là ghi lại khoảnh khắc Vu Mông Lung bị ném khỏi cửa sổ cùng tiếng kêu cứu thảm thiết. Dù các nội dung này bị gỡ bỏ chỉ sau vài phút, chúng vẫn kịp lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Giới chức Trung Quốc khẳng định hình ảnh, video trên mạng ghi lại khoảnh khắc cuối đời của Vu Mông Lung thực chất là sản phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Tối 21/9, CCTV đăng tải thông báo chính thức từ cảnh sát Triều Dương (Bắc Kinh) về kết quả điều tra cái chết của Vu Mông Lung. Kết luận cho thấy nam diễn viên tử vong do say rượu và vô ý ngã từ trên cao, loại trừ hoàn toàn yếu tố hình sự. Đây là kết quả sau quá trình kiểm tra hiện trường, giám định pháp y, thẩm vấn nhân chứng và trích xuất camera giám sát.

Trong thông báo, cơ quan công an cho biết sẽ khởi tố một số cá nhân cố tình bịa đặt, cắt ghép thông tin liên quan đến người đã khuất nhằm trục lợi từ sự chú ý của dư luận. 3 đối tượng chính bị khởi tố gồm:

Họ Trịnh - người tung tin thất thiệt về việc cái chết của Vu Mông Lung có sự dàn xếp.

Họ Viên - người bịa đặt những tình tiết ghê rợn nhằm gây hoang mang dư luận.

Họ Từ - người loan tin rằng camera hiện trường bị tiêu hủy cùng những suy đoán về việc gia đình nam diễn viên bị uy hiếp.

Cả 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi bịa đặt, hiện đã bị bắt giữ và sẽ bị khởi tố theo quy định pháp luật. Ngoài ra, tất cả những tin đồn như nam diễn viên "tự tử sau khi bị tấn công", "bị một thế lực lợi dụng", hay "mẹ Vu Mông Lung bị uy hiếp" đều được xác định là bịa đặt. Các cá nhân phát tán thông tin sai sự thật cũng sẽ bị phía cảnh sát đưa ra hành động pháp lý tương ứng.

Thông báo của cảnh sát quận Triều Dương kêu gọi cư dân mạng không bịa đặt hay lan truyền tin đồn, đồng thời đề nghị mọi người tôn trọng nguyện vọng của gia đình bảo vệ quyền riêng tư để tránh gây thêm tổn thương tinh thần.

Kết luận từ cảnh sát đã loại bỏ những tin đồn thất thiệt bủa vây những ngày qua, phần nào khép lại những ồn ào. Sau sự việc, công chúng cũng hy vọng nam diễn viên sẽ được an nghỉ.