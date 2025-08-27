Người đàn ông qua đời tại khách sạn cùng nhân tình, gia đình khởi kiện đòi bồi thường

Mới đây, một vụ án hy hữu tại Quảng Tây, Trung Quốc gây xôn xao dư luận khi tòa án ra phán quyết buộc một người phụ nữ phải bồi thường 62.000 tệ (khoảng 227 triệu đồng) cho gia đình người tình đã có vợ, sau khi người này tử vong vì nhồi máu cơ tim cấp tính trong khách sạn.

Theo đó, người đàn ông họ Chu (66 tuổi) đã qua đời sau khi quan hệ với người tình họ Trang tại một khách sạn. Báo cáo y tế xác nhận nguyên nhân tử vong là do lên cơn đau tim, trong khi ông vốn có tiền sử cao huyết áp và từng bị đột quỵ.

Gia đình nạn nhân gồm vợ và con trai đã khởi kiện khách sạn và người tình, yêu cầu bồi thường 550.000 tệ, cộng thêm 70.000 tệ chi phí tang lễ, tổng cộng 620.000 tệ (khoảng 2,3 tỷ đồng).

Ảnh minh họa.

Được biết, ông Chu và bà Trang làm việc cùng nhau tại một nhà máy vào những năm 1980. Họ gặp lại nhau tại một bữa tiệc vào năm 2023. Ngày 24/7/2024, 2 người lén lút gặp nhau tại một khách sạn. Theo lời bà Trang, họ đã quan hệ trước khi ngủ. Khi tỉnh dậy, bà phát hiện người tình đã ngừng thở. Nghĩ rằng ông Chu đã chết, bà sợ hãi và không biết phải làm gì.

Vì bị tăng huyết áp nên bà vội vàng về nhà để uống thuốc hạ huyết áp. Khi trở về khách sạn và không thể mở được căn phòng nơi mình đã ở cùng người tình, bà đã nhờ một nhân viên khách sạn giúp mở cửa. Khi vào phòng, họ thấy ông Chu không phản ứng gì trước tiếng la hét nên người nhân viên đã gọi xe cấp cứu và cảnh sát.

Các bác sĩ và cảnh sát sau đó xác nhận ông Chu đã chết.

Tòa án cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của ông Chu xuất phát từ bệnh nền sẵn có nên bản thân ông phải chịu trách nhiệm chính. Bà Trang chỉ phải chịu trách nhiệm thứ yếu, vì bà không biết rõ bệnh tình của ông. Tuy nhiên, việc bà rời khỏi phòng trong một giờ đồng hồ để về nhà uống thuốc huyết áp, rồi mới quay lại khách sạn, khiến bà bỏ lỡ “thời điểm vàng” có thể cứu ông Chu.

Ngoài ra, tòa nhấn mạnh hành vi ngoại tình của bà Trang với một người đàn ông đã có vợ là vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.

Cuối cùng, tòa tuyên bà Trang phải bồi thường 10% tổng số tiền gia đình nạn nhân yêu cầu, tức 62.000 tệ. Khách sạn không bị liên đới trách nhiệm, vì cái chết xảy ra trong phòng riêng chứ không phải khu vực công cộng.