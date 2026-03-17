Tết Thanh Minh: 10 điều kiêng kỵ không nên bỏ qua khi tảo mộ

Không tùy tiện chọn giờ tảo mộ

Theo quan niệm dân gian, việc đi thăm mộ vào lúc trời còn tối hoặc chập choạng dễ gặp “chướng khí”, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thời điểm phù hợp nhất thường được khuyên là từ 10h sáng đến khoảng 15h chiều, khi trời quang đãng, dương khí thịnh, thuận lợi cho việc dọn dẹp và làm lễ.

Tránh đi một mình đến nơi quá vắng vẻ

Những khu nghĩa trang hẻo lánh, ít người qua lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh yếu tố tâm linh, việc đi theo nhóm đông người cũng giúp hỗ trợ nhau khi có sự cố bất ngờ, đồng thời tạo cảm giác yên tâm hơn trong quá trình thực hiện nghi lễ.

Phụ nữ mang thai, người đang yếu nên cân nhắc

Dân gian cho rằng, phụ nữ đang mang thai hoặc trong kỳ kinh nguyệt có thể dễ bị nhiễm lạnh, nhiễm khí hàn khi ở lâu ngoài trời, đặc biệt tại khu vực mộ phần. Vì vậy, nếu sức khỏe không đảm bảo, nên hạn chế tham gia hoặc cần chuẩn bị kỹ càng để tránh ảnh hưởng đến bản thân và thai nhi.

Giữ tâm thế thành kính, tránh tạp niệm

Ý nghĩa cốt lõi của Tết Thanh Minh là lòng hiếu kính. Khi tảo mộ, ngoài việc dọn cỏ, đắp thêm đất, bày hoa tươi, lễ vật, mỗi người cần giữ thái độ trang nghiêm, tránh suy nghĩ tiêu cực hay hành xử qua loa, thiếu tôn trọng.

Người sức khỏe yếu cần chú ý sau khi tảo mộ

Với những người “yếu bóng vía” hoặc thể trạng không tốt, sau khi đi thăm mộ về nên giữ ấm cơ thể, có thể tắm nước lá bưởi hoặc bước qua chậu lửa nhỏ theo phong tục dân gian để tạo cảm giác an tâm, phòng tránh cảm lạnh.

Không dẫm đạp lên mộ phần khác

Việc giẫm lên mộ người khác hoặc đá vào đồ cúng không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng mà còn bị xem là điều không may. Người lớn cần nhắc nhở trẻ nhỏ giữ ý tứ, đi lại nhẹ nhàng, tránh xâm phạm phần mộ xung quanh.

Hạn chế chụp ảnh tạo dáng tại khu mộ

Tảo mộ là dịp tưởng niệm và mời tổ tiên về sum họp, vì vậy việc xếp hàng chụp ảnh trước mộ phần bị xem là thiếu trang nghiêm. Nếu cần lưu lại hình ảnh, nên chụp một cách tự nhiên, tập trung vào hoạt động dọn dẹp, cúng lễ thay vì tạo dáng phản cảm.

Không cười đùa, to tiếng

Không gian nghĩa trang cần sự yên tĩnh. Việc ăn uống, cười nói ồn ào, quát mắng trẻ nhỏ không chỉ gây ảnh hưởng đến người xung quanh mà còn bị coi là thiếu kính trọng với người đã khuất.

Tránh gọi tên nhau lớn tiếng khi đang cúng

Trong lúc làm lễ, mọi người nên giữ sự nghiêm trang, hạn chế gọi tên nhau ồn ào. Theo quan niệm xưa, hành động này dễ làm phân tâm và giảm đi sự thành tâm trong nghi thức tưởng niệm.

Quan sát kỹ tình trạng mộ phần

Tảo mộ không chỉ là thắp hương mà còn là dịp kiểm tra, chăm sóc phần mộ tổ tiên. Nếu phát hiện mộ bị sụt lún, đọng nước hay cỏ dại mọc um tùm, gia đình nên dọn dẹp, tu sửa kịp thời. Dân gian tin rằng mộ phần khô ráo, sạch sẽ sẽ mang lại sự an yên, thuận lợi cho con cháu.

Ngoài những điều trên, nhiều gia đình cũng kiêng tổ chức cưới hỏi, tân gia, sinh nhật vào dịp Thanh Minh; tránh để tóc xõa che trán hoặc mua sắm giày dép mới trong ngày này. Dù mang màu sắc tín ngưỡng dân gian, những quan niệm ấy phần nào thể hiện sự trân trọng truyền thống và mong muốn một năm bình an, thuận hòa cho gia đình.