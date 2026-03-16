Chồng bắt tôi rời đi tay trắng sau khi phát hiện ngoại tình

Tôi 34 tuổi, kết hôn đã 11 năm. Chồng hơn tôi 5 tuổi, làm trong lĩnh vực xây dựng, công việc bận rộn nhưng thu nhập khá. Những năm đầu sau cưới, tôi vẫn đi làm văn phòng với mức lương không cao. Sau khi sinh liên tiếp ba đứa con, đứa nhỏ nhất mới bốn tuổi, tôi quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con và quán xuyến gia đình.

Suốt nhiều năm, tôi nghĩ đó là sự phân công tự nhiên giữa vợ chồng. Anh lo kinh tế, còn tôi chăm con, lo việc nhà. Nhà cửa, xe cộ và một mảnh đất ở quê đều được mua sau khi cưới, chủ yếu từ tiền anh làm ra. Tôi không quá bận tâm chuyện đứng tên hay đóng góp nhiều ít, chỉ nghĩ miễn gia đình ổn định là được.

Sai lầm của tôi bắt đầu từ khoảng một năm trước. Trong một lần tham gia nhóm học tiếng Anh trên mạng, tôi quen một người đàn ông nước ngoài, anh ta nói đang làm việc tại Việt Nam. Ban đầu chỉ là trò chuyện bình thường, hỏi han cuộc sống, chia sẻ chuyện công việc. Vì ở nhà chăm con cả ngày, ít có cơ hội tiếp xúc với ai nên tôi thấy việc nhắn tin qua lại khiến mình đỡ cô đơn.

Chúng tôi nói chuyện ngày càng nhiều. Người đó thường khen tôi, nói tôi thông minh và thú vị. Tôi dần có cảm tình mà không nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Sau vài tháng, anh ta đề nghị gặp mặt khi có dịp ra Hà Nội công tác. Tôi đã đồng ý.

Đó là lần duy nhất chúng tôi gặp nhau, chỉ vài giờ uống cà phê và nói chuyện. Nhưng sau buổi gặp, tôi nhận ra mọi thứ không như mình tưởng tượng nên chủ động cắt liên lạc. Người kia thỉnh thoảng vẫn nhắn tin nhưng tôi không trả lời nữa.

Tôi nghĩ chuyện đã kết thúc nhưng vài tháng trước chồng tôi vô tình đọc được những tin nhắn cũ trong điện thoại. Mọi chuyện bùng nổ ngay tối hôm đó. Anh nổi giận và nói sẽ ly hôn. Theo anh, tất cả tài sản, từ căn nhà đang ở đến chiếc ôtô và mảnh đất ở quê, đều do anh làm ra, còn tôi chỉ ở nhà nên không có quyền đòi hỏi. Anh yêu cầu tôi rời đi tay trắng.

Không chỉ vậy, chồng còn yêu cầu tôi từ bỏ quyền nuôi con. Anh nói người phụ nữ đã ngoại tình thì không xứng đáng làm mẹ các con anh. Bố mẹ chồng cũng đứng về phía anh. Họ cho rằng tôi đã làm điều không thể tha thứ và không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào.

Tôi đã nhiều lần xin chồng cho mình cơ hội sửa sai nhưng anh vẫn rất lạnh lùng. Anh nói không muốn tiếp tục sống với người khiến anh mất niềm tin. Tôi thực sự bế tắc. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì lúc này?