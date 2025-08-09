Người đàn ông 30 tuổi bị bắt quả tang ngoại tình với 'máy bay' 50 tuổi

Cặp nhân tình bị bắt trong một cuộc đột kích của Sở Tôn giáo Johor (JAINJ) tại một khách sạn ở Muar, Johor, vào khoảng 1h sáng ngày 7/8. Theo JAINJ, cả hai vi phạm luật Khalwat vì ở riêng với người khác giới, không phải vợ/chồng hay họ hàng, tại nơi kín đáo. Người phụ nữ là một bà mẹ đơn thân, 50 tuổi, có ba con

Vụ ngoại tình bị phát hiện ở một khách sạn tại Muar, Johor, Malaysia hôm 7/8. Ảnh: JAINJ

JAINJ bình luận: "Nhiều người đàn ông ở Muar dành cả đêm để câu tôm gần cầu Muar hoặc nhà thờ Hồi giáo. Nhưng đêm nay, người đàn ông này đã thay đổi khẩu vị, quyết định đi 'câu' trong phòng khách sạn".

Ban đầu, người đàn ông muốn thuê phòng trọ với giá rẻ hơn, nhưng lo sợ bị các nhân viên sở tôn giáo bắt gặp bởi nhà nghỉ thường là điểm nóng của các cuộc kiểm tra. Để tránh bị bắt, người đàn ông đã chi thêm khoảng 240 RM (56 USD) cho một đêm tại khách sạn nói trên.

Sở Tôn giáo Johor cho biết trong bài đăng: "Số tiền thuê phòng khách sạn không phải là vấn đề đối với người đàn ông này vì anh ta kiếm được khoảng 4.000 RM (940 USD) mỗi tháng và anh ta vừa nhận lương".

Cặp tình nhân này đã bị giam giữ và sẽ bị điều tra theo Mục 27 của Pháp lệnh về Tội phạm Hình sự Syariah Johor năm 1997. Nếu bị kết án, cả hai sẽ phải đối mặt với mức phạt không quá 3.000 RM (705 USD) và án tù không quá hai năm.

Người phát ngôn của JAINJ cho biết người đàn ông đã kết hôn và có hai con.