Chồng “nhu nhược” để vợ ngoại tình với bạn thân ngay trong nhà

Người đàn ông thừa nhận bản thân “ngốc nghếch, dại dột” để “người thứ ba” ở trong nhà.

Chương trình Người Thứ 3 tuần này mang đến câu chuyện của anh B, 53 tuổi, nhạc công sống tại TP.HCM. Cuộc hôn nhân hơn 20 năm tưởng chừng hạnh phúc của anh bất ngờ đổ vỡ khi chính anh vô tình tạo cơ hội cho vợ ngoại tình với bạn thân.

Anh B kể, anh gặp vợ tại một đám cưới và bị cuốn hút bởi nhan sắc của cô. Sau thời gian quen biết, hai người tiến đến hôn nhân và có với nhau hai con gái. Cuộc sống yên ấm cho đến khi một đôi vợ chồng thân thiết với vợ anh xin ở nhờ.

Từ khi họ dọn vào, người chồng thường xuyên khen ngợi, trêu ghẹo vợ anh B. Ban đầu anh cho rằng chỉ là đùa cợt. Nhưng rồi, ánh mắt người kia ngày càng lộ rõ sự không đứng đắn. Vợ anh vẫn giữ thói quen ăn mặc thoải mái ở nhà và cả hai vợ chồng anh đều nghĩ bạn bè thân thiết thì không có gì đáng lo.

Một lần, anh B giả vờ đi công tác xa rồi bất ngờ trở về, tận mắt chứng kiến vợ và bạn thân ở trong phòng riêng. Anh không làm ầm mà chọn im lặng vì nghĩ đến con cái và danh dự. Sau đó, anh lắp camera và phát hiện mối quan hệ vụng trộm vẫn tiếp diễn.

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng cách hành xử của anh B “không giống người bình thường, rất quái đản” vì ngay từ đầu anh nên chấm dứt việc cho ở nhờ. Anh B thừa nhận mình nhu nhược, vẫn giữ niềm tin vào vợ sau hơn 20 năm gắn bó.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi anh một lần nữa bắt quả tang. Trong lúc cãi vã, anh bị người đàn ông kia tát vào mặt, dẫn đến xô xát và phải nhờ chính quyền can thiệp. Hậu quả, vợ chồng anh ly hôn. Không lâu sau, người đàn ông kia cũng chia tay vợ, rồi dọn về sống cùng vợ cũ của anh B nhưng chỉ được hai năm.

Sau hôn nhân đổ vỡ, anh B sống một mình, con cái trưởng thành và tự lập. Nhìn lại, anh thừa nhận bản thân “ngốc nghếch, dại dột” vì quá tin người và để “người thứ ba” ở trong nhà suốt nhiều tháng trời.

Qua câu chuyện này, đạo diễn Lê Hoàng nhấn mạnh: “Trong tình yêu, ngoài niềm tin cần có sự gìn giữ, mà gìn giữ bao gồm cả sự đề phòng và cảnh giác, bởi ai cũng có bản năng”.