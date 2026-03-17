Người vợ cho tiểu tam thuê chồng ngoại tình với giá 24 triệu đồng/tháng

Câu chuyện gây tranh cãi đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và cộng đồng mạng Thái Lan. Một phụ nữ quyết định đưa ra giải pháp chưa từng có tiền lệ: Thay vì ly hôn, cô đề nghị cho kẻ thứ ba "thuê” người chồng ngoại tình của mình với mức giá 30.000 baht (khoảng 24 triệu đồng) mỗi tháng.

Thông tin được đăng tải lại trên trang tin địa phương Khaosod nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội, tạo nên cuộc tranh luận lớn về đạo đức hôn nhân, quyền lợi gia đình và cách ứng xử trong những cuộc khủng hoảng tình cảm.

Chuyện được công chúng biết đến qua show truyền hình Hone-Krasae, do người dẫn chương trình Kanchai Kamnerdloy thực hiện. Nhân vật chính là Khun Kwang, người phụ nữ trực tiếp chia sẻ toàn bộ diễn biến cuộc hôn nhân của mình trước truyền thông. Theo lời kể, chồng cô - một sỹ quan cảnh sát - đã duy trì mối quan hệ ngoài luồng trong thời gian dài và thậm chí chuyển đến sống tại căn hộ của người tình.

Khun Kwang cho biết, hai vợ chồng quen nhau từ thời đại học và kết hôn khi cô mới 21 tuổi. Đến nay, khi 31 tuổi, cô đã có một con trai 8 tuổi, còn người chồng hiện 35 tuổi. Trong nhiều năm, cuộc sống gia đình được mô tả là ổn định và bình thường. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi vào giữa năm 2025.

Theo lời người vợ, cô phát hiện một phụ nữ lạ thường xuyên theo dõi hoạt động trực tuyến của chồng mình và xem các bài đăng trên mạng xã hội của cô. Ban đầu, dấu hiệu này chưa khiến cô nghi ngờ quá nhiều, nhưng chỉ sau đó không lâu, thái độ của người chồng bắt đầu thay đổi rõ rệt. Anh thường xuyên về nhà muộn, tránh nghe điện thoại của vợ và trở nên xa cách trong sinh hoạt gia đình.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào cái đêm người chồng trở về nhà vào lúc 1 giờ sáng và tuyên bố muốn rời khỏi gia đình. Theo lời kể của Kwang, chồng cô nói rằng anh đã cho vợ con mọi thứ, bao gồm nhà cửa, xe cộ và đã trả các khoản nợ, như thể khẳng định mọi nghĩa vụ của mình đã được hoàn thành.

Sau cuộc đối chất căng thẳng, người chồng vẫn sống cùng gia đình trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, linh cảm khiến người vợ tin rằng mối quan hệ ngoài luồng chưa thực sự chấm dứt.

Không thể tiếp tục sống trong nghi ngờ, Khun Kwang quyết định thuê thám tử tư để điều tra. Cô cho biết đã trả 10.000 baht (8 triệu đồng) mỗi ngày cho dịch vụ này, dù phía thám tử cảnh báo rằng việc thu thập bằng chứng có thể kéo dài nhiều ngày. Nhờ được cung cấp thông tin quan trọng, chỉ sau một ngày điều tra, thám tử đã xác định manh mối.

Thám tử cho biết, người chồng đã đến một căn nhà tại khu vực Ramkhamhaeng, nơi được cho là chỗ ở của tiểu tam. Ngay lập tức, Kwang đến đó nhưng phát hiện chồng đã rời đi. Cô gọi điện và đưa ra "tối hậu thư" hoặc anh trở về để nói chuyện trực tiếp, hoặc cô sẽ tự đến tận nơi giải quyết.

Cuối cùng, người chồng đồng ý quay về. Anh giải thích rằng người phụ nữ kia không chấp nhận chấm dứt mối quan hệ và thậm chí đe dọa tự tử nếu bị chia tay. Sau đó, Kwang trực tiếp đối chất với tiểu tam và tình địch của cô thừa nhận biết rõ người đàn ông đã có vợ con.

Tuy nhiên, khi Kwang đề cập đến các khoản nợ gia đình và hỏi liệu cô ta có sẵn sàng gánh vác trách nhiệm nếu vợ chồng Kwang ly thân hay không, người phụ nữ kia từ chối, cho rằng vấn đề hôn nhân nên do hai vợ chồng tự giải quyết.

Sau cuộc đối chất, người chồng trở về nhà và cuộc sống tưởng như đã quay lại bình thường. Biến cố tiếp theo xảy ra vào một đêm, khi người chồng bất ngờ thức dậy trong trạng thái bồn chồn và lo lắng. Anh thú nhận vẫn nhớ tình nhân và không thể chấm dứt tình cảm.

Kwang quyết định yêu cầu chồng gọi điện cho kẻ thứ ba ngay lúc đó. Cô lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện kéo dài khoảng một giờ. Trong cuộc gọi, người chồng hỏi tình nhân còn chờ mình hay không, sau đó nói rằng người thứ ba đã chấm dứt mọi chuyện. Chính lúc này, người vợ nhận ra chồng mình đã gieo hy vọng sai lệch cho cả hai phía và thực tế mối quan hệ ngoài luồng chưa từng kết thúc.

Sau tất cả, thay vì lựa chọn ly hôn, giải pháp phổ biến trong các cuộc hôn nhân đổ vỡ, Khun Kwang đưa ra một đề xuất khiến nhiều người sửng sốt. Cô nói tiểu tam có thể sống cùng chồng cô nếu trả 30.000 baht (24 triệu đồng) mỗi tháng, coi như khoản “tiền thuê chồng”.

Theo lời kể của Khun Kwang, người phụ nữ kia đồng ý ngay lập tức, nói rằng tiền bạc không phải vấn đề. Tuy nhiên, chính người chồng lại bác bỏ ý kiến này.

Đề nghị chưa từng có tiền lệ trên nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Thái Lan, với nhiều ý kiến trái chiều, có người cho rằng đây là hành động mỉa mai đầy cay đắng của người vợ, trong khi người khác xem đó là nỗ lực giữ gia đình theo cách cực đoan.

Sau những diễn biến phức tạp, Khun Kwang đã quyết định đệ đơn kiện người tình của chồng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý Pat Anusorn Asurapong cho biết, thỏa thuận cho thuê chồng hoàn toàn không có giá trị pháp lý tại Thái Lan.

Theo ông, thỏa thuận này vi phạm trật tự công cộng cũng như luật hôn nhân một vợ một chồng, nền tảng pháp lý cơ bản của hệ thống gia đình tại quốc gia này. Vì vậy, dù các bên có đồng thuận, thỏa thuận vẫn không được pháp luật công nhận hay bảo vệ.

Sau khi phát sóng, câu chuyện nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Một số ý kiến bày tỏ sự cảm thông với người vợ khi cô cố gắng bảo vệ gia đình và con cái bằng mọi cách. Trong khi đó, nhiều người cho rằng việc kéo dài một cuộc hôn nhân đã rạn nứt chỉ khiến tất cả các bên tổn thương hơn.