Ngoại tình với chồng của bạn thân vì đố kỵ với hạnh phúc của bạn

Tôi họ Trần, 37 tuổi, đang làm việc ở Nam Ninh, Trung Quốc. Cuộc đời tôi có lẽ sẽ bình yên trôi qua, nếu không có những ngày tháng sai lầm ấy. Vì đố kỵ trước hạnh phúc của người khác, tôi đã đánh mất bản thân và cả người bạn thân nhất.

Tôi và Tiểu Mẫn là bạn thân từ thời đại học, cùng lập nghiệp ở Nam Ninh. 5 năm trước, chúng tôi kết hôn cùng năm, từng được mọi người khen là “cặp đôi kiểu mẫu”.

Lúc đó, cuộc sống của chúng tôi thật đẹp, chúng tôi thường xuyên rủ nhau đi ăn, xem phim rồi du lịch. Nhưng rồi, 2 năm sau Tiểu Mẫn mang thai, tôi vẫn mãi chưa có tin vui. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ đó.

Chồng bắt đầu so sánh tôi với cô ấy, than thở sao người ta có con mà tôi không có. Mỗi câu nói như lưỡi dao cứa vào tim tôi. Tôi vừa lo lắng, vừa tủi thân. Tiểu Mẫn thì ngày càng rạng rỡ, có chồng yêu, có con ngoan, có một mái nhà hạnh phúc, còn tôi hôn nhân nguội lạnh, chồng xa cách.

Tôi bắt đầu sợ gặp lại cô ấy, vì sợ bị thương hại, sợ ánh mắt cảm thông của bạn. Mỗi lần cô ấy cười nói về con gái, về chồng, tôi chỉ thấy đau nhói trong lòng. Tôi ghen tị đến mức ngay cả hạnh phúc của cô ấy cũng khiến tôi tổn thương.

Có lẽ tôi đã quá yếu đuối, hoặc ích kỷ. Tôi luôn nghĩ: “Tiểu Mẫn hạnh phúc là nhờ cưới một người chồng tốt”. Rồi một suy nghĩ điên rồ nảy ra: “Nếu tôi có được người đàn ông ấy, liệu tôi có được hạnh phúc như cô ấy không”.

Tôi và chồng cô ấy vốn đã quen thân, vì hai gia đình thường gặp nhau. Nhiều lần đến nhà cô ấy chơi, tôi giúp anh nấu ăn, còn cô ấy trông con trong phòng khách. Dần dần, giữa tôi và anh ấy có những ánh nhìn khó nói.

Tôi cố tình đến nhà họ nhiều hơn, viện cớ “nhớ cháu” hay “muốn giúp bạn”. Rồi một hôm, tôi chủ động tỏ tình. Anh ấy chống cự nhưng rồi cũng yếu lòng. Và chuyện sai trái đã xảy ra.

Sau đêm đó, tôi không thấy hạnh phúc, chỉ thấy tội lỗi và sợ hãi. Tôi biết mình vừa phản bội chồng, vừa đâm sau lưng người bạn thân nhất. Mọi thứ không dừng lại ở đó, bởi càng cảm thấy sai, tôi lại càng không dứt ra được.

Sau lần đầu, tôi và chồng của bạn thân vẫn tiếp tục lén lút gặp nhau. Cả hai đều sống trong mâu thuẫn và tội lỗi nhưng lại không thể xa nhau. Tôi luôn nói dối với chồng rằng mình bận, còn anh ấy nói với vợ là có việc công ty. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy Tiểu Mẫn, người bạn vẫn tin tưởng, vẫn mời tôi đến nhà ăn cơm, vẫn gửi con cho tôi trông giúp, lòng tôi đau đớn như bị dao cắt.

Có những đêm tôi trằn trọc đến sáng, tự hỏi: “Tại sao tôi lại làm điều tàn nhẫn như vậy? Vì tình yêu sao? Không… chỉ vì ghen tị.”

Tôi không thực sự yêu chồng của bạn thân, tôi chỉ muốn chứng minh mình cũng xứng đáng được hạnh phúc như Tiểu Mẫn. Nhưng càng đi xa, tôi càng thấy mình chẳng khác gì kẻ mất trí. Tôi đánh đổi lòng tự trọng, danh dự và tình bạn chỉ để thỏa mãn một ảo tưởng.

Giờ đây, tôi sống trong sự dằn vặt không dứt. Tôi không dám kể với ai, cũng không thể dừng lại. Tôi sợ bị khinh thường, sợ ánh mắt người đời, sợ chính mình trong gương.

Mỗi lần nghe tiếng con gái Tiểu Mẫn gọi “dì ơi”, tôi muốn khóc. Cô ấy hoàn toàn không biết gì, vẫn tin tưởng, vẫn cười với tôi như xưa. Còn tôi, một kẻ phản bội phải giả vờ vui vẻ, phải diễn vai “bạn thân tốt bụng” trước người mình đã làm tổn thương sâu sắc nhất.

Tôi từng nghĩ hạnh phúc là có được người đàn ông hoàn hảo. Thế nhưng bây giờ tôi hiểu, hạnh phúc không bao giờ được xây trên nỗi đau của người khác.

Nếu được quay lại năm đó, tôi ước mình đủ can đảm để chúc phúc cho bạn, thay vì ghen tị. Tôi ước mình biết rằng, so sánh chỉ khiến con người ta bất hạnh hơn. Bây giờ, mỗi ngày tôi sống trong sự dằn vặt của lương tâm, không dám đối diện với ai. Tôi biết, có những sai lầm một khi đã phạm phải, sẽ theo bạn suốt đời.

Tôi chỉ mong, những ai đang cô đơn hay đang ghen tị với hạnh phúc của người khác, hãy nhớ rằng: Đừng vì lòng đố kỵ mà đánh mất lương tâm. Đừng vì một phút yếu lòng mà đánh đổi cả cuộc đời.

Bởi khi bạn làm tổn thương người từng yêu thương, từng tin tưởng bạn nhất, chính bạn cũng sẽ không bao giờ còn xứng đáng với hạnh phúc nữa.