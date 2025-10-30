Kristen Stewart và bạn đời đồng giới lần đầu đi thảm đỏ sau cưới

Kristen Stewart và Dylan Meyer tại buổi công chiếu phim. Ảnh: Variety

6 tháng sau đám cưới, Kristen Stewart (35 tuổi) và Dylan Meyer (37 tuổi) xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ ra mắt The Chronology Of Water trong khuôn khổ Liên hoan phim AFI FEST 2025. Cặp uyên ương nắm tay nhau, tạo dáng vui tươi trước ống kính.

Kristen diện váy ren xuyên thấu màu đỏ mận. Bạn đời của cô giản dị, thoải mái với áo phông đen, quần kaki dáng suông. Dylan để mặt mộc, thả mái tóc dài tự nhiên.

Kristen chụp ảnh cùng bạn đời và đồng nghiệp. Ảnh: Invision

Tại sự kiện, người đẹp Chạng vạng tự hào giới thiệu tác phẩm đầu tay do cô làm đạo diễn. Trong khi đó, Dylan Meyer giữ vai trò nhà sản xuất của bộ phim. Cả hai từng đưa tác phẩm đến Liên hoan phim Cannes ở Pháp hồi tháng 5, tuy nhiên khi đó Dylan không đi thảm đỏ cùng Kristen.

Kristen và Dylan kết hôn hồi tháng 4 trong lễ cưới thân mật ở Los Angeles với sự tham dự của gia đình, bạn bè thân thiết. Cặp nghệ sĩ lựa chọn trang phục cưới phá cách và cá tính: Dylan mặc áo trắng xuyên thấu kết hợp chân váy satin, còn Kristen diện áo sơ mi kem phối cùng váy ngắn ton-sur-ton.

Kristen Stewart (phải) và Dylan Meyer trong lễ cưới. Ảnh: Backgrid

Kristen và Dylan Meyer hẹn hò từ năm 2019, đính hôn cuối năm 2021. Cặp sao chuyển về sống chung nhà từ lâu, cùng đi trữ đông trứng từ năm ngoái và dự định có con vào thời điểm thích hợp.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stones, Kristen Stewart thổ lộ về tình yêu đồng giới sâu sắc của cô và Dylan: "Tôi đã tìm được đúng người, một người bạn đời có cùng sở thích với mình. Chúng tôi dành thời gian cho nhau, hỗ trợ nhau và trở nên thông minh hơn, mạnh mẽ hơn khi ở cùng. Điều đó thật tuyệt vời".

Trước Dylan Meyer, Kristen từng yêu đồng giới nữ trợ lý Alicia Cargile, ca sĩ Soko, người mẫu St Vincent, thiên thần nội y Stella Maxwell và stylist Sara Dinkin. Cô cũng có mối tình gây chú ý với tài tử Robert Pattinson từ năm 2008 đến 2013 khi đóng cùng trong loạt phim Chạng vạng.