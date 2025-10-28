Mẹ U70 đi "ăn vụng" bị con gái bắt được, bố tiết lộ một bí mật khiến con cái càng sốc hơn

Cô A năm nay 60 tuổi, đã kết hôn mấy chục năm và có 3 người con đều đã trưởng thành. Hai người con lớn đã lập gia đình và ra ở riêng, còn con út hiện đang học thạc sĩ ở nước ngoài. Về kinh tế, cuộc sống của vợ chồng cô khá đầy đủ, không có gì đáng lo. Thế nhưng, nhiều năm nay, giữa hai người không còn hạnh phúc như trước.

Chồng cô vốn tính trăng hoa, có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Dù cô đã nhiều lần khuyên nhủ, góp ý, nhưng ông vẫn không thay đổi. Nhiều lúc, cô cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng, nghĩ rằng cuộc hôn nhân này chẳng thể cứu vãn.

Rồi trong một lần sinh hoạt tổ hưu, cô gặp một người bạn. Ban đầu chỉ là những buổi gặp gỡ, trò chuyện, nhưng càng tiếp xúc, cả hai càng cảm thấy hợp nhau. Họ thường xuyên chia sẻ, tâm sự và dần nảy sinh tình cảm.

Tuy "ông ăn chả, bà ăn nem" nhưng cô A và chồng đều không muốn ly hôn, vẫn muốn giữ gia đình. Đáng nói là người bạn trai của cô cũng đã có gia đình, và ông ta cũng có quan điểm tương tự là không ly hôn vợ, giữ lại gia đình. “Chúng tôi hợp nhau trong nhiều suy nghĩ, quan điểm sống”, cô A nói.

Tuy nhiên, mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở những cuộc trò chuyện, mà thỉnh thoảng họ vẫn có “sinh hoạt giường chiếu”.

Tưởng rằng mọi chuyện cứ thế lặng lẽ trôi đi, vì cả hai vợ chồng đều đồng thuận chuyện “ông ăn chả, bà ăn nem”, cho đến một ngày, con gái cô A phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và người bạn kia. “Con bé tức giận, lập tức gọi anh trai về, rồi cả nhà họp gia đình, mách với bố nó. Chúng nói tôi phản bội bố chúng nó, rằng tôi làm điều đáng xấu hổ. Trong khi đó, chúng không hề biết bố chúng cũng từng làm chuyện tương tự”, cô A kể lại.

Trong buổi họp gia đình, cô A còn chưa kịp nói gì thì chồng cô đã “mau miệng” phân trần rằng vợ chồng họ đã thỏa thuận từ trước rằng, vì không còn hạnh phúc nên nếu ai tìm được niềm vui riêng thì cứ để vậy, miễn là không ảnh hưởng đến lợi ích của nhau, hạnh phúc của ai, người nấy hưởng.

Nghe vậy, các con cô A càng tức giận hơn. Chúng cho rằng bố mẹ đã lớn tuổi mà còn "đổ đốn", không làm gương cho con cháu. Các con yêu cầu vợ chồng cô A: một là ly hôn, đường ai nấy đi; hai là nếu vẫn muốn giữ gia đình thì phải chấm dứt hoàn toàn mọi mối quan hệ bên ngoài.

“Thực lòng mà nói, tình cảm đã khăng khít, giờ bảo dứt ngay cũng khó. Con cái mà lại đi tham gia vào hạnh phúc của bố mẹ, nói bố mẹ thế kia thì tôi cũng buồn. Nhưng bảo ly hôn thì chúng tôi cũng không muốn, ở tuổi này mà ly hôn thì xấu mặt, khó lắm”, cô A nói.

Hai người con của cô làm rất căng, thậm chí nói rằng sẽ thuê người theo dõi xem bố mẹ có còn qua lại bên ngoài hay không. “Tôi thực sự rất khó xử. Tôi biết chồng tôi sẽ không thay đổi đâu, rất khó. Bản thân tôi cũng băn khoăn chưa biết phải làm sao cho cuộc sống ổn thỏa hơn”, cô A chia sẻ.

Lắng nghe câu chuyện của cô A, Tiến sĩ Tâm lý Đinh Đoàn cho rằng cô A ngoại tình một phần là vì muốn trả thù chồng, một phần là vì muốn xoa dịu nỗi đau, tìm kiếm hạnh phúc của mình. Tuy đáng thương vì do cuộc hôn nhân bất hạnh mới dẫn đến ngoại tình, nhưng cũng đáng trách vì không giữ được hình ảnh đẹp trong mắt các con.

Ông khuyên cô A nên dừng lại mối quan hệ ngoài luồng. Vì nếu cô A có tiếp tục mối quan hệ với người bạn kia thì mối quan hệ đó cũng chẳng thể bền lâu. Bởi lẽ, bản thân ông ấy cũng có gia đình, và cũng chỉ lén trốn vợ gặp cô vài lần.

Nếu tiếp tục, cô A sẽ mất đi sự tôn trọng của các con cháu. Sau này khi ốm đau, cô đơn, nếu con cái lạnh nhạt thì cô A sẽ rất khổ. Cuộc sống tuổi già cần sự bình yên, chứ không phải những giằng co như vậy.

“Mình đang ở cái tuổi mà nhiều thứ còn rất là ít, sức khỏe chẳng còn bao nhiêu. Các mối quan hệ cũng đã gần hết rồi, bạn bè đồng nghiệp không có. Quay đi quẩn lại còn có mấy người thân là vợ chồng, các con các cháu. Nếu đánh mất nốt sự tôn trọng của con cháu nữa thì sau này cuối đời mình rất khổ, thậm chí chết trong cô đơn. Bởi nếu mai sau mình ốm nằm đấy mà vợ chồng không có cảm xúc thì khó mà chăm sóc nhau. Trong khi con cháu cũng coi thường.

Bây giờ mình không thể nói với các con là các con không được can thiệp vào hạnh phúc của bố mẹ được. Có thật sự hạnh phúc không? Nếu hạnh phúc thì đã chẳng phải ‘ông ăn chả, bà ăn nem’ mà mình cũng đang góp phần phá vỡ hạnh phúc của một nhà khác nữa. Điều đấy kể cả về luật cũng sai, về lý cũng sai, về tình cũng sai”, Tiến sĩ Đinh Đoàn phân tích. Vì thế, hãy dừng lại để hàn gắn với con cái.

Nghe chuyên gia nói, cô A cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô cũng nhận ra lỗi sai của mình và cho rằng dừng lại mối quan hệ ngoài luồng là điều nên làm.