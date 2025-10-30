Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Sự kiện: Ngoại tình thời nay
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

ARGENTINA - Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".

Sự việc xảy ra tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Avenida del Bicentenario, ở thành phố Salta (Argentina). Cảnh sát yêu cầu dừng một chiếc taxi có biểu hiện bất thường, tài xế loạng choạng và nói năng không rõ ràng, trang Khaosod đưa tin.

Tài xế bị yêu cầu dừng xe vì có dấu hiệu bất thường. Ảnh: Khaosod

Tài xế bị yêu cầu dừng xe vì có dấu hiệu bất thường. Ảnh: Khaosod

Kết quả đo nồng độ cồn xác định tài xế đang trong trạng thái say xỉn. Khi bị yêu cầu giao xe để tạm giữ, người đàn ông có thái độ chống đối, khiến lực lượng chức năng càng thêm nghi ngờ.

Cảnh sát quyết định kiểm tra cốp sau chiếc taxi và lập tức bất ngờ khi phát hiện một người phụ nữ đang nằm ngủ bên trong.

Ban đầu, họ cho rằng đây là vụ bắt cóc hoặc giam giữ người trái phép nên đã gọi thêm lực lượng hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, người phụ nữ tỉnh dậy và cho biết mình chính là vợ của tài xế.

Người vợ giải thích: "Tôi chỉ muốn biết anh ấy có làm gì mờ ám sau lưng mình hay không".

Người vợ nằm trong cốp xe của chồng với mục đích xem chồng có ngoại tình hay không. Ảnh: Khaosod.

Người vợ nằm trong cốp xe của chồng với mục đích xem chồng có ngoại tình hay không. Ảnh: Khaosod.

Người vợ giải thích rằng cô nghi ngờ chồng thường tán tỉnh khách nữ khi chạy xe buổi tối, nên đã bí mật chui vào cốp để theo dõi. Cô còn chuẩn bị chăn và nước uống, cho thấy kế hoạch giám sát đã được tính toán từ trước.

Vụ việc không cấu thành tội phạm, tuy nhiên tài xế vẫn bị xử lý vì điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu và vi phạm quy định an toàn đối với hành khách.

Cảnh sát địa phương khuyến cáo người dân nên lựa chọn cách đối thoại hoặc các biện pháp hợp pháp khi nghi ngờ bạn đời không chung thủy, tránh những hành động nguy hiểm và dễ gây hiểu lầm như trường hợp trên.

Vợ đu theo xe chồng để đánh ghen
Vợ đu theo xe chồng để đánh ghen

Brazil - Bất chấp chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh, Dayana Segtowich vẫn đu trên cửa trước trong cơn tức giận vì phát hiện chồng ngoại tình.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Diệp Lục ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/10/2025 09:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN