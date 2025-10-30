Rộ tin cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng sắp ra tòa ly hôn vì chồng ngoại tình suốt 5 năm

Đường Yên và La Tấn

Mới đây, tờ Sohu đưa tin cuộc hôn nhân của Đường Yên - La Tấn đang là tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc. Những ngày qua, trong showbiz Hoa ngữ lan truyền thông tin tiểu hoa đán 85 đình đám và tài tử La Tấn đã ly thân sau 9 năm bên nhau (tính từ lúc yêu đến lúc cưới).

Đáng chú ý, nguồn tin còn cho rằng Đường Yên đã đưa con gái về nhà ngoại sinh sống, trong khi hai người đang hoàn tất thủ tục ly hôn.

Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái và chia sẻ trách nhiệm gia đình. Sau khi sinh con, Đường Yên tạm gác hoạt động nghệ thuật để toàn tâm lo cho tổ ấm, trong khi La Tấn vẫn tập trung phát triển sự nghiệp.

Sự chênh lệch về nhịp sống và áp lực công việc khiến nữ diễn viên ngày càng cảm thấy đơn độc, mối quan hệ giữa hai người dần rạn nứt.

La Tấn bị nghi vấn có mối quan hệ mờ ám với trợ lý từ năm 2020.

Bên cạnh đó, mạng xã hội Trung Quốc còn lan truyền tin đồn La Tấn từng có quan hệ mờ ám với nữ trợ lý riêng. Hồi năm 2020, một số hình ảnh thân mật giữa hai người trên phim trường được đăng tải và gây xôn xao dư luận. Dù chưa từng lên tiếng thừa nhận, sự việc này được cho là khiến Đường Yên mất lòng tin vào chồng.

Năm 2018, khi La Tấn và Đường Yên đính hôn và dọn về sống chung rầm rộ trên khắp mạng xã hội, đối diện với cánh phóng viên, nữ trợ lý của La Tấn bỗng tỏ thái độ gay gắt, nghi ghen tuông ra mặt khi ám chỉ Đường Yên là người chiêu trò.

Từ cuối tháng 8, truyền thông Trung Quốc đã soi ra dấu hiệu xa cách thấy rõ của vợ chồng Đường Yên - La Tấn. Cặp sao bị phát hiện không còn tương tác với nhau trên MXH. Thậm chí khi Đường Yên có dự án mới, La Tấn cũng không đăng bài quảng bá hay công khai ủng hộ bà xã.

Trước những thông tin đang lan truyền trên mạng, hiện nữ diễn viên vẫn giữ im lặng. (Ảnh IGNV).

Ngoài ra, vào tháng 7 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông xứ tỷ dân, Đường Yên đã đích thân bác bỏ tin đồn cô đang mang thai con thứ 2. Đáng chú ý, minh tinh 8X đình đám còn chia sẻ cô không có kế hoạch sinh con nữa. Điều này khiến dân tình nghi vấn mối quan hệ của cặp sao Cẩm Tú Vị Ương đang gặp trục trặc, khủng hoảng.

Trước thông tin sắp ra tòa ly hôn, Đường Yên và La Tấn chưa lên tiếng phản hồi. Trên MXH Weibo, nhiều khán giả hoang mang, lo lắng cho cuộc hôn nhân của cặp sao hàng đầu. Theo nhiều netizen, nếu Đường Yên ly hôn, 2 chữ "ngôn tình" chắc chắn sẽ bị xóa sổ khỏi showbiz Trung Quốc.

Người hâm mộ đang vô cùng lo lắng cho hôn nhân của Đường Yên - La Tấn.

La Tấn và Đường Yên là gia đình nghệ sĩ được công chúng đặc biệt yêu mến. Cả hai ít vướng scandal, họ hẹn hò nhiều năm trước khi cưới và là cặp sao ăn ý trên màn ảnh. Họ từng hợp tác trong các bộ phim như: Loạn Thế Giai Nhân (2012), Nữ Đặc Công X (2013), Người Tình Kim Cương (2015) và Cẩm Tú Vị Ương (2016). Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2016 và tổ chức đám cưới tại cung điện Belvedere (Áo) năm 2018. Hai năm sau, họ chào đón con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc của người hâm mộ.