Mua thuốc tránh thai gặp sự cố khi thanh toán, người đàn ông lộ bí mật ngoại tình

Mới đây, tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã xảy ra một bi kịch gia đình do sự cố khi thanh toán tiền. Một người đàn ông vì mua thuốc tránh thai tại hiệu thuốc Đại Lâm Sâm ở Dương Giang nhưng thanh toán không thành công. Nhân viên hiệu thuốc sau đó dựa vào thông tin hội viên để liên hệ với vợ anh ta đòi tiền, dẫn đến việc ngoại tình bị phát hiện. Người đàn ông tức giận báo cảnh sát, đồng thời tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm hiệu thuốc.

Theo đó, người đàn ông đã đăng bài tố cáo rằng 2 gia đình vì chuyện này mà đứng trước nguy cơ tan vỡ. Anh còn đăng cả hóa đơn mua thuốc, ảnh chụp màn hình nhân viên hiệu thuốc liên lạc với vợ mình, cùng với biên bản báo cảnh sát do đồn công an Phong Bình, Cục công an Giang Thành (Dương Giang) cấp ngày 12/8/2025, cho thấy anh đã báo án lúc 17h06 ngày 11/8/2025.

Ảnh minh họa.

Trong bài đăng, người đàn ông viết: “Nhân viên bán hàng ở hiệu thuốc Đại Lâm Sâm Phong Bình, anh thật là giỏi. Tôi mua thuốc, chỉ là quét mã thanh toán thất bại chứ không phải không có tiền, vậy mà anh lại thông qua thẻ hội viên tìm đến vợ tôi để lấy tiền. Không những thế còn nói với vợ tôi đó là thuốc tránh thai. Giờ thì vợ tôi biết hết, khiến hai gia đình lâm vào cảnh tan vỡ. Tôi hỏi anh, hiệu thuốc của anh có trách nhiệm gì không”.

Tuy nhiên, phóng viên phát hiện tài khoản mạng xã hội của người đàn ông này đã bị nền tảng cấm đăng bài, chức năng tin nhắn riêng tư cũng bị đóng do vi phạm quy định.

Phía cảnh sát xác nhận rằng, người đàn ông đến báo án vì cho rằng bài đăng của mình bị gỡ bỏ, quyền lợi cá nhân bị xâm phạm. Cảnh sát cũng đã ghi nhận sự việc nhưng văn bản báo án mà anh ta công khai nhưng “không có hiệu lực pháp lý thực tế, nếu muốn kiện nhân viên hiệu thuốc, cần phải nộp đơn lên tòa án, chúng tôi không xử lý được”.

Phóng viên sau đó tìm đến hiệu thuốc nhưng nhân viên cho biết công ty sẽ có thông báo tiếp theo và khuyên nên liên hệ trực tiếp với tổng công ty. Về phía trụ sở chính của hiệu thuốc Đại Sâm Lâm tại Quảng Châu, nhân viên trả lời qua điện thoại rằng sự việc liên quan đến quyền riêng tư khách hàng nên không tiện tiếp nhận phỏng vấn.