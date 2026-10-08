Ngoại hình Barron Trump sau một thập kỷ

Barron là con chung duy nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania. Trong gần một thập kỷ kể từ khi gia đình Trump bước vào Nhà Trắng, diện mạo và cuộc sống của anh có nhiều thay đổi, dù vẫn được cha mẹ giữ tương đối kín tiếng. Quý tử nhà Trump lần đầu thu hút sự chú ý rộng rãi khi xuất hiện cùng mẹ trong đêm ông Trump tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Khi đó, cậu mới 10 tuổi.

Một tháng sau, Barron cùng cha mẹ và các anh chị tham dự lễ nhậm chức của Donald Trump vào tháng 1/2017, khi ông trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Không lâu sau, Barron chuyển tới học tại trường St. Andrew's Episcopal ở Potomac, bang Maryland.

So với các anh chị cùng cha khác mẹ, Barron ít xuất hiện trước công chúng. Trong những năm đầu nhiệm kỳ của cha, cậu chủ yếu lộ diện trong các dịp gia đình hoặc khi cùng cha mẹ di chuyển khỏi Nhà Trắng.

Năm 2019, khi 13 tuổi, Barron bắt đầu cho thấy niềm yêu thích với bóng đá. Cậu từng cùng cha mẹ dự khán trận đấu giữa Real Madrid và Atletico Madrid tại New Jersey.

Cuối năm 2020, khi Donald Trump thất bại trước Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống, Barron cùng gia đình chuyển tới Mar-a-Lago ở Florida. Từ thời điểm đó, anh không còn sống trong Nhà Trắng và trở thành một công dân bình thường, dù vẫn được mật vụ bảo vệ thêm hai năm.

Trong những năm tuổi thiếu niên, Barron gây chú ý bởi chiều cao vượt trội. Đến cuối tuổi teen, anh đã cao hơn Eric Trump, người cao khoảng 1,96 m, để trở thành thành viên cao nhất trong gia đình.

Tháng 5/2024, Barron tốt nghiệp trường Oxbridge Academy ở West Palm Beach, Florida. Cuối năm đó, anh bắt đầu theo học Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York (NYU).

Khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, Barron tiếp tục duy trì cuộc sống tương đối kín đáo. Anh theo học tại cơ sở Washington của NYU, gần thủ đô Mỹ.

Đến năm 2026, Barron dần xuất hiện nhiều hơn bên cha tại những sự kiện lớn. Tháng 7, anh cùng Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tại sân vận động New York New Jersey ở East Rutherford, bang New Jersey.

Ảnh: Instagram/X