Tóm tắt chung: - Nguyễn Hoa Watson gây chú ý tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khi giành HCV 50m ếch nam cho đoàn An Giang. - Kình ngư sinh năm 2005 hai lần phá kỷ lục quốc gia trong ngày 22/11, với thành tích 27 giây 16 ở vòng loại và 27 giây 09 ở chung kết. - Trước khi trở về Việt Nam, anh từng giành HCV 50m ếch và HCĐ 100m ếch tại Giải vô địch bơi Mỹ 2026. - Watson hiện là thành viên đội tuyển bơi Mỹ mùa giải 2026-2027, đồng thời theo học tại Đại học Pennsylvania.

Sự xuất hiện của Nguyễn Hoa Watson tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đang trở thành chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội. Bên cạnh nhan sắc và vóc dáng nổi bật, chàng kình ngư sinh năm 2005 còn gây ấn tượng mạnh khi liên tiếp phá những cột mốc tồn tại nhiều năm ở nội dung 50m ếch nam. Đáng chú ý, anh còn đánh bại Phạm Thanh Bảo, một trong những gương mặt hàng đầu của đội tuyển bơi quốc gia.

Nguyễn Hoa Watson tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Ngày 22/11, trong màu áo đoàn An Giang, Nguyễn Hoa Watson bước vào tranh tài nội dung 50m ếch nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ngay ở vòng loại, anh cán đích đầu tiên với thành tích 27 giây 16, vượt qua kỷ lục 28 giây 39 do cố kình ngư Nguyễn Hữu Việt thiết lập năm 2010.

Thông số này cũng nhanh hơn kỷ lục quốc gia 27 giây 70 của Phạm Thanh Bảo và kỷ lục SEA Games 27 giây 56 ở cùng nội dung. Đến trận chung kết, Watson tiếp tục cải thiện thành tích xuống còn 27 giây 09, qua đó giành HCV và lần thứ hai phá kỷ lục quốc gia trong ngày. Trong khi đó, Phạm Thanh Bảo về nhì với thành tích 27 giây 50.

Trước khi gây tiếng vang tại Việt Nam, Nguyễn Hoa Watson đã có bảng thành tích nổi bật ở đấu trường Mỹ. Sinh ra tại bang Texas trong gia đình có cha mẹ là người Việt Nam, anh hiện theo học tại Đại học Pennsylvania và phát triển sự nghiệp bơi lội trong môi trường thể thao đại học Mỹ.

Tháng 7/2026, Watson tham dự Giải vô địch bơi quốc gia Mỹ tại Irvine, California. Anh xuất sắc giành HCV nội dung 50m ếch nam với thành tích 26 giây 65, thông số đưa mình vào nhóm bốn kình ngư có thành tích tốt nhất lịch sử bơi Mỹ ở cự ly này tại thời điểm đó. Chưa dừng lại, anh còn giành HCĐ 100m ếch với thành tích 59 giây 79, lần đầu tiên vượt qua cột mốc một phút ở nội dung này.

Watson cũng từng đại diện đội tuyển trẻ Mỹ tham dự Giải vô địch bơi trẻ thế giới năm 2023 và Giải bơi trẻ Liên Thái Bình Dương năm 2022. Đáng chú ý, anh cùng đồng đội giành HCV tiếp sức hỗn hợp 4x100m tại giải trẻ thế giới.

Với những kết quả nổi bật, Nguyễn Hoa Watson được lựa chọn vào đội tuyển bơi Mỹ mùa giải 2026-2027. Theo công bố của Đại học Pennsylvania hồi tháng 9/2026, anh nằm trong danh sách 55 vận động viên nam đại diện Mỹ thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ở cấp độ đại học, Watson cũng từng được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu All-Ivy ở hai nội dung 100m và 200m ếch tại giải vô địch Ivy League năm 2026. Sau đó, anh lần đầu góp mặt tại giải vô địch NCAA, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi cấp cao. Ở ngoài đời, Watson lại có lối sống khá giản dị. Anh thường đăng tải ảnh tập luyện, hoặc chia sẻ khoảnh khắc đi chơi, du lịch của bản thân hoặc cùng bạn bè, người thân.