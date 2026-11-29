Ngày 28/11, doanh nhân Hoắc Khải Sơn (phải) được trao Huân chương Sao Tử Kinh Đồng (Bronze Bauhinia Star). Sự kiện diễn ra tại Phủ Lễ tân Hong Kong, do Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu chủ trì.

Đây là huân chương ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng Hong Kong. Ngoài Hoắc Khải Sơn, nữ ca sĩ, doanh nhân Quảng Mỹ Vân và gần 40 nhân vật thuộc giới chính trị, kinh doanh, thể thao... cũng được trao tặng Huân chương.

Hoắc Khải Sơn chụp ảnh cùng bố - ông Hoắc Chấn Đình - và anh trai Hoắc Khải Cương.

Nhân ngày vui, Hoắc Khải Sơn đăng tải bức ảnh đại gia đình họ Hoắc. Trong ảnh, diễn viên Na Nhiên - bạn gái tin đồn của Khải Sơn (bìa phải) - nắm tay mẹ anh, bà Chu Linh Linh.

Sau khi anh đăng anh, truyền thông Hong Kong rầm rộ đưa tin, Hoắc Khải Sơn 'đã chính thức công khai mối quan hệ tình cảm vốn được đồn đoán từ lâu'. Tuy nhiên, trong phần chú thích bài đăng, anh không trực tiếp đề cập đến chuyện tình cảm hay nhắc tên Na Nhiên.

Hoắc Khải Sơn, 43 tuổi, và Na Nhiên, diễn viên gốc Nga 29 tuổi, chụp ảnh đôi tại sự kiện. Đây là lần hiếm hoi họ công khai tình cảm.

Một số nguồn tin thân thiết cho hay đám cưới cặp doanh nhân - nghệ sĩ sẽ diễn ra tháng tới. Cả hai có hai năm yêu kín tiếng, trước khi về một nhà.

Trước khi công khai tình tứ tại sự kiện, cặp trai tài gái sắc chưa từng xác nhận tình cảm dù bị paparazzi bắt gặp hẹn hò.

Hồi tháng 2, hình ảnh cả hai sánh bước tại một bảo tàng nghệ thuật ở Italy được chia sẻ rầm rộ. Bất chấp chênh lệch 14 tuổi, hai người được người hâm mộ khen đẹp đôi.

Hoắc Khải Sơn là thành viên của gia tộc họ Hoắc giàu có, có ảnh hưởng lớn ở Hong Kong. Anh thường được nhắc tới là thiếu gia hào môn, từng được báo chí gọi "quý ông độc thân đắt giá Hong Kong". Cha Khải Sơn là doanh nhân giàu có Hoắc Chấn Đình, ông nội anh là tỷ phú Hoắc Anh Đông, từng được tạp chí Forbes xếp hạng người giàu tại Hong Kong và thế giới.

Ngoại hình sáng sủa, có học thức, gia thế giàu có khiến Hoắc Khải Sơn luôn lọt vào tầm ngắm của các mỹ nhân showbiz. Trước khi yêu Na Nhiên, anh từng hẹn hò diễn viên Chương Tử Di, người đẹp lai Lea, Hà Siêu Liên...

Na Nhiên mang hai dòng máu Nga, Mông Cổ. Cô làm người mẫu từ năm 18 tuổi, hiện thuộc một công ty quản lý ở Hong Kong. Nhờ chiều cao lý tưởng 1m73, tỉ lệ cơ thể chuẩn cùng khí chất thời trang sắc sảo, Na Nhiên là một trong những tân binh điện ảnh hiếm hoi vừa ra mắt đã được các thương hiệu thời trang xa xỉ và tạp chí lớn săn đón. Cô liên tục xuất hiện trên bìa các tạp chí danh giá như Harper's Bazaar, Vogue, Elle và là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng mỹ phẩm, trang sức cao cấp.