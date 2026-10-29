Thống đốc trẻ nhất Nhật Bản được khen 'cơ địa khó thất nghiệp'

Ishida Takato, 36 tuổi, Thống đốc tỉnh Fukui, thường xuyên chia sẻ hình ảnh tham gia các hoạt động tại địa phương trên mạng xã hội. Hình ảnh gần gũi này của ông được công chúng yêu mến, chú ý.

Trong một bài đăng trên tài khoản cá nhân, ông Ishida kể trải nghiệm làm gốm tại Bảo tàng Gốm tỉnh Fukui. Hoạt động giúp ông tìm hiểu dòng gốm Echizen có lịch sử khoảng 850 năm, một nét văn hóa thủ công lâu đời của địa phương.

Ông cũng thử sức với môn khúc côn cầu cùng câu lạc bộ Vercosta Fukui tại thị trấn Echizen. Sau khi trực tiếp chơi, vị thống đốc nhận xét môn thể thao này khó hơn vẻ ngoài, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước kỹ năng của các vận động viên.

Echizen là địa phương có truyền thống khúc côn cầu lâu đời, với các sân chơi cấp tỉnh và thành phố phục vụ người dân.

Trong video quảng bá chương trình "Fukui 100-Sai Gohan", ông Ishida tự tay làm món cơm Gapao, một món cơm nổi tiếng của Thái Lan thường ăn kèm thịt xào lá húng quế, nhưng phiên bản này dùng đậu phụ nghiền thay thịt. Video cũng giới thiệu các món từ đậu nành phổ biến ở Fukui, như đậu phụ chiên và đậu nành ép dẹt.

Thống đốc Ishida Takato trong trang phục làm vườn giới thiệu chương trình hỗ trợ người mới bắt đầu làm nông nghiệp tại Fukui.

Thống đốc Ishida Takato hóa thân thành lãnh chúa Nhật Bản Asakura Yoshikage trong lễ hội văn hóa Ichijodani, tái hiện nghi lễ trưởng thành của thanh niên thời Chiến Quốc cách đây gần 460 năm.

Thống đốc Ishida Takato làm người mẫu tại sự kiện thời trang GIRLS MEETING FUKUI. Ông trình diễn trang phục của thương hiệu IGA và đeo kính mắt Boston Club, hai thương hiệu đến từ tỉnh Fukui.

Những hình ảnh của ông Ishida thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một tài khoản đùa rằng: "Người gánh nửa GDP của Fukui là Ishida Takato". Một số người còn ví ông có "cơ địa khó thất nghiệp", bởi dường như lĩnh vực nào cũng tham gia được.

Ishida sinh ngày 5/2/1990, trở thành Thống đốc tỉnh Fukui vào tháng 1/2026 khi 35 tuổi, là người trẻ nhất Nhật Bản đảm nhiệm vị trí này tại thời điểm nhậm chức.

Trước khi bước vào chính trường địa phương, ông làm việc tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ năm 2015, từng giữ chức Phó Lãnh sự tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản ở Melbourne, Australia. Ông có bằng thạc sĩ về chính sách đối ngoại của Đại học Georgetown, Mỹ, và rời Bộ Ngoại giao vào cuối năm 2025 để tranh cử thống đốc.

Ngoài kinh nghiệm và học vấn, ông Ishida còn được chú ý nhờ ngoại hình được nhiều người ví như tài tử.

Nguồn: IG Ishida Takato, Trang thông tin chính thức của tỉnh Fukui