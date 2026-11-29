Trong dịp Thanksgiving Weekend, Vũ trụ Say Hi chính thức mang đêm concert đến sân khấu PH Live tại Las Vegas, quy tụ 21 nghệ sĩ cùng những màu sắc âm nhạc và cá tính khác nhau trong một trải nghiệm giải trí được phát triển từ hệ sinh thái Say Hi. Chương trình diễn ra lúc 19h ngày 28/11 (theo giờ địa phương).

Không chỉ là một đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt, Vũ trụ Say Hi tại Las Vegas là bước tiếp nối hành trình đưa IP giải trí Say Hi đến với khán giả quốc tế. Điểm đặc biệt của hành trình này nằm ở việc âm nhạc, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ cùng hội tụ. Những nghệ sĩ với cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau tạo nên những câu chuyện riêng, trong khi các sản phẩm âm nhạc, sân khấu và hoạt động dành cho khán giả tiếp tục mở rộng trải nghiệm của Say Hi vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình truyền hình.

Trước giờ diễn ra concert, hàng dài người hâm mộ đã chờ đợi ở bên ngoài sân khấu. Các khán giả trải dài ở nhiều độ tuổi khác nhau, minh chứng cho sức hút của Vũ Trụ Say Hi. Tranh thủ thời gian trước giờ diễn, một nhóm khán giả hào hứng chụp ảnh selfie ngay tại khu vực xếp hàng.

Đối với khán giả tại Las Vegas, đây cũng là cơ hội để trải nghiệm trực tiếp một thế giới giải trí được hình thành từ Việt Nam - không chỉ qua từng ca khúc hay từng nghệ sĩ, mà qua cách toàn bộ chương trình được kết nối thành một trải nghiệm live hoàn chỉnh.

Nhóm người hâm mộ của rapper Negav tới từ sớm để ủng hộ thần tượng.

Không khí rộn ràng tại khu vực gần sân khấu PH Live. Nhiều nhóm bạn cùng chụp ảnh lưu niệm, trên tay cầm những tấm banner, phụ kiện in hình HIEUTHUHAI và các nghệ sĩ trong chương trình.

Nhiều người lựa chọn trang phục tối màu, phối cùng phụ kiện và những chi tiết mang dấu ấn fandom.

Biển người đổ về concert của 21 nghệ sĩ Việt tại Mỹ. Việc Vũ trụ Say Hi đến Las Vegas nằm trong một câu chuyện rộng hơn về cách các IP giải trí Việt Nam có thể tiếp tục phát triển sau khi đã tạo được dấu ấn trong nước. Thay vì chỉ giới hạn IP trong một chương trình phát sóng, hệ sinh thái Say Hi từng bước mở rộng sang âm nhạc, nghệ sĩ, live entertainment và các hình thức trải nghiệm khác.

Sức nóng khi concert bắt đầu.

Đội hình biểu diễn có những cái tên hot như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Negav, HURRYKNG, Captain Boy, Ali Hoàng Dương, WEAN, JSOL, Lamoon, Juky San, buitruonglinh, HYO, Cody Nam Võ, Wren Evans, CONGB, Pháp Kiều, Sơn.K, Song Luân và CoolKid.

Những tiết mục đầu tiên hâm nóng bầu không khí, hòa vào tiếng cổ vũ của đông đảo khán giả có mặt trực tiếp.

Concert Vũ Trụ “Say Hi” diễn ra tại PH Live vào ngày 28/11 theo giờ địa phương. Chương trình quy tụ 21 nghệ sĩ đến từ các mùa và phiên bản khác nhau của hệ sinh thái “Say Hi”, gồm Anh Trai “Say Hi” 2024, Anh Trai “Say Hi” 2025, Tinh Hà “Say Hi” và Em Xinh “Say Hi”. Trấn Thành đồng hành với vai trò MC.