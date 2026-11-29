Biển người đổ về Las Vegas xem concert có 21 nghệ sĩ Việt
Không chỉ là một đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt, Vũ trụ "Say Hi" tại Las Vegas là bước tiếp nối hành trình đưa IP giải trí Say Hi đến với khán giả quốc tế. Điểm đặc biệt của hành trình này nằm ở việc âm nhạc, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ cùng tồn tại trong một thế giới chung. Trước giờ diễn, biển người đổ về khu vực phía ngoài sân khấu, cho thấy sức hút của concert với khán giả nhiều lứa tuổi khác nhau.
Không chỉ là một đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt, Vũ trụ Say Hi tại Las Vegas là bước tiếp nối hành trình đưa IP giải trí Say Hi đến với khán giả quốc tế. Điểm đặc biệt của hành trình này nằm ở việc âm nhạc, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ cùng hội tụ. Những nghệ sĩ với cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau tạo nên những câu chuyện riêng, trong khi các sản phẩm âm nhạc, sân khấu và hoạt động dành cho khán giả tiếp tục mở rộng trải nghiệm của Say Hi vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình truyền hình.
Đối với khán giả tại Las Vegas, đây cũng là cơ hội để trải nghiệm trực tiếp một thế giới giải trí được hình thành từ Việt Nam - không chỉ qua từng ca khúc hay từng nghệ sĩ, mà qua cách toàn bộ chương trình được kết nối thành một trải nghiệm live hoàn chỉnh.
Nhóm người hâm mộ của rapper Negav tới từ sớm để ủng hộ thần tượng.
Biển người đổ về concert của 21 nghệ sĩ Việt tại Mỹ. Việc Vũ trụ Say Hi đến Las Vegas nằm trong một câu chuyện rộng hơn về cách các IP giải trí Việt Nam có thể tiếp tục phát triển sau khi đã tạo được dấu ấn trong nước. Thay vì chỉ giới hạn IP trong một chương trình phát sóng, hệ sinh thái Say Hi từng bước mở rộng sang âm nhạc, nghệ sĩ, live entertainment và các hình thức trải nghiệm khác.
Những tiết mục đầu tiên hâm nóng bầu không khí, hòa vào tiếng cổ vũ của đông đảo khán giả có mặt trực tiếp.
Concert Vũ Trụ “Say Hi” diễn ra tại PH Live vào ngày 28/11 theo giờ địa phương. Chương trình quy tụ 21 nghệ sĩ đến từ các mùa và phiên bản khác nhau của hệ sinh thái “Say Hi”, gồm Anh Trai “Say Hi” 2024, Anh Trai “Say Hi” 2025, Tinh Hà “Say Hi” và Em Xinh “Say Hi”. Trấn Thành đồng hành với vai trò MC.
Chiều 14/11, đông đảo khán giả nữ xuất hiện tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) để tham dự concert Tinh hà say hi. Bên cạnh sự háo hức...